Τραμπ: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί.

Σκληρή κριτική του Τραμπ στον Στάρμερ

Αναλυτικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε: «Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: τη μετανάστευση και την ενέργεια».

Ο Τραμπ ζήτησε ακόμα να υπάρξει πρόσβαση στα κοιτάσματα πετρελαίου της Βόρειας Θάλασσας, ενώ έστειλε μήνυμα στον Στάρμερ: «του εύχομαι κάθε επιτυχία!».

Η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:

Μάλλον τη Δευτέρα η παραίτηση Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ ετοιμάζεται να ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, μετά τη θριαμβευτική επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Γουέστμινστερ στις αναπληρωματικές εκλογές του Μέικερφιλντ του Ευρύτερου Μάντσεστερ, κάτι που του επιτρέπει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των Εργατικών.

Φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θέση του δεν είναι πλέον βιώσιμη, μετά από συζητήσεις που είχε τις τελευταίες ημέρες με υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου, συμβούλους της Ντάουνινγκ Στριτ, ηγέτες συνδικαλιστικών οργανώσεων και δωρητές του κόμματος, όπως αναφέρει ο βρετανικός Observer.

Αν και ο Στάρμερ φέρεται να περνά το Σαββατοκύριακο συζητώντας το μέλλον του με τη σύζυγό του, Βικτόρια, στο Τσέκερς πριν λάβει την τελική του απόφαση, υψηλόβαθμα στελέχη του Εργατικού Κόμματος πιστεύουν ότι μια «σαφής δήλωση» θα μπορούσε να εκδοθεί ήδη από τη Δευτέρα.