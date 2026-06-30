AVE: Κάλυψε το συνολικό ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της YALCO

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Το σύνολο του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5 εκατ. ευρώ στην εταιρεία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο – Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσης» και τον διακριτικό τίτλο «YALCO» κάλυψε ο όμιλος εταιριών AVE.

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε μέσω της 100% θυγατρικής του Ομίλου, AVE Participation ltd, που απέκτησε το 32,05 % του μετοχικού κεφαλαίου της YALCO.

Ήδη την περασμένη χρονιά η Tethys είχε προχωρήσει σε στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση στην Yalco Trading. Αλλωστε, οι άνθρωποι της Tethys, όπως είχε αναφέρει στον ΟΤ ο CEO της Yalco Σωκράτης Κωνσταντίνου, γνώριζαν καλά την εταιρεία της οικογένειά του, αφού είχαν εμπορική συνεργασία.

Συγκεκριμένα, η Yalco ήταν βασικός προμηθευτής ξενοδοχειακής επιχείρησης που ελέγχει το family office του γνωστού επιχειρηματία.

Υπενθυμίζεται ότι η Tethys εξαγόρασε από τη Sohanalo τη συμμετοχή της στη Yalco Trading, με τίμημα 3 εκατομμύρια ευρώ, σε μια συμφωνία που έθετε τις βάσεις για την αναβάθμιση του αναπτυξιακού ορίζοντα της Yalco και της νεοσύστατης θυγατρικής της, Yalco Trading. Η Yalco διατήρησε το 51% της Yalco Trading, ενώ η Tethys απέκτησε το 49%, μετά από την αποχώρηση της Sohanalo.

Συμπόρευση στρατηγικού χαρακτήρα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Yalco, Σωκράτης Κωνσταντίνου μιλώντας πρόσφατα στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» χαρακτήρισε στρατηγικού χαρακτήρα τη συμπόρευση με τον όμιλο AVE, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια συνεργασία που μετρά ήδη δύο χρόνια αθόρυβης προετοιμασίας στο πεδίο.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η διευθέτηση των υποχρεώσεων που επετεύχθη μέσα από την αξιοποίηση του προπτωχευτικού κώδικα. Υπολογίζεται ότι κουρεύτηκαν περίπου 35 εκατ. ευρώ χωρίς να καταβληθούν φόροι, ενώ ρυθμίστηκαν και οφειλές προς το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και την εφορία σε 240 δόσεις. Μέσα από αυτές τις τρεις κινήσεις, όπως αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνου «βοηθούν την εταιρεία να γυρίσει από αρνητική σε καθαρή θέση, και εξυγιαίνεται το βαρύ κομμάτι του ισολογισμού».

Αναφερόμενος στις συνέργειες, ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρεται στο πεδίο του Horeca όπου η Tethys έχει παρουσία σε ξενοδοχεία και εστίαση αλλά και μαρίνες ενώ και η AVE διατηρεί κάποιες αντιπροσωπείες προϊόντω, τις οποίες η Yalco μπορεί να εκμεταλλευτεί.