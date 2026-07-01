Φοιτητικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως και 2.500 ευρώ – Κριτήρια και χρόνος καταβολής

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Από τις 30 Ιουνίου και έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική αίτηση που αφορά στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τη σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Προϋποθέσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός. Κατ΄ εξαίρεση για τους φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός.

Να σημειωθεί ότι όσες οικογένειες έχουν μόνο ένα τέκνο (δηλαδή αυτό που σπουδάζει) δεν θα πρέπει να υπολογίσουν την προσαύξηση των 3.000 ευρώ στο εισόδημά τους, αλλιώς χάνουν το επίδομα.

Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.

Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν. 2539/1997 (Α΄244).

Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Συνολικός αριθμός μαθημάτων θεωρείται ο προβλεπόμενος στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Για την πλήρωση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξεταστικές περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, συνυπολογιζόμενου του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν το επίδομα στη διάρκεια σπουδών τους σε άλλο Τμήμα ή Σχολή.

Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές μιας οικογένειας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ως άνω προϋποθέσεις. Δεν δικαιούνται του στεγαστικού επιδόματος: α) όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, β) όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Συνήθως το επίδομα χορηγείται στο τέλος του έτους δηλαδή Δεκέμβριο του 2026 ή και Ιανουάριο 2027, ανάλογα το ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Το ύψος του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται κλιμακωτά:

1.500€ για φοιτητές που σπουδάζουν εντός Αθήνας ή Θεσσαλονίκης.

2.000€ για φοιτητές που σπουδάζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε διαμένουν μόνοι τους είτε συγκατοικούν.

2.500€ αποκλειστικά για φοιτητές εκτός Αθήνας/Θεσσαλονίκης που συγκατοικούν με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία

Ζαχαράκη: Ουσιαστική συμβολή στον οικογενειακό προϋπολογισμό

Η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλές ελληνικές οικογένειες, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, μειώνοντας τα οικονομικά βάρη που συνοδεύουν τη φοίτηση και δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες σπουδών για όλους. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας για το στεγαστικό επίδομα, κάνουμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να στηριχθούν ακόμη περισσότεροι φοιτητές και οι οικογένειές τους. Από το 2019, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι η φοιτητική μέριμνα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Το στεγαστικό επίδομα δεν είναι απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά μια ουσιαστική συμβολή στον οικογενειακό προϋπολογισμό και μια επένδυση στη δυνατότητα κάθε νέου να σπουδάσει με αξιοπρέπεια, όπου κι αν βρίσκεται το Πανεπιστήμιό του. Εφαρμόζοντας ένα Σχέδιο Δίκαιης Στήριξης της Φοιτητικής Στέγης, συνεχίζουμε πέραν της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, να ανακαινίζουμε και να δημιουργούμε σύγχρονες φοιτητικές εστίες, ώστε κάθε φοιτητής να απολαμβάνει ένα αξιοπρεπές στεγαστικό περιβάλλον. Η πολιτική μας όμως, δεν σταματά εδώ. Στόχος είναι έως το 2030 να διπλασιάσουμε ουσιαστικά την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών, από το 7% στο 15%. Γιατί η στήριξη της νέας γενιάς, αποτελεί επιλογή ευθύνης και επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε:

«Η στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα συνεχίζουμε να ενισχύουμε έμπρακτα τη φοιτητική μέριμνα. Η σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ίδιου του επιδόματος και τις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέων φοιτητικών εστιών, αποδεικνύει ότι επενδύουμε συστηματικά στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και στηρίζουμε ουσιαστικά όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.»