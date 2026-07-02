 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(7) "Geology"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(7) "Science"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Ενέργεια 02.07.2026, 12:42
Σχολιάστε
Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Tην αξία των ορυκτών πόρων, τις προοπτικές και τη σημαντική συνεισφορά της ΕΑΓΜΕ και τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), με τίτλο «Γη & Μέλλον – Υπόγειες λύσεις για επίγειες προκλήσεις».

Αναφερόμενος στον ρόλο της ΕΑΓΜΕ ο κ. Παπασταύρου  υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μία Εθνική Αρχή που έχει πάνω από έναν αιώνα δημόσιας προσφοράς. Είναι ένας διαχρονικά πολύτιμος σύμμαχος της Ελληνικής Πολιτείας για τη γνώση, τη χαρτογράφηση, την προστασία, αλλά και την αξιοποίηση του ελληνικού υπεδάφους. Ταυτόχρονα, αποτελεί έναν άγρυπνο επιστημονικό φρουρό για την προστασία των πολιτών απέναντι σε φυσικούς κινδύνους και καταστροφές».

Σε ερώτηση για τη στρατηγική της χώρας μας αναφορικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε: «Η χώρα μας έχει μια μακρά ιστορία στις κρίσιμες πρώτες ύλες, η οποία είναι σχεδόν μοναδική. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσει κανείς είναι ότι οι λύσεις στο υπέδαφος είναι λύσεις οι οποίες γίνονται με όρους σεβασμού του περιβάλλοντος και πολύ περισσότερο σεβασμού της ασφάλειας και της τοπικής κοινωνίας. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου είναι έννοια απολύτως συμβατή με την έννοια της προστασίας της φύσης και της τοπικής κοινωνίας».

«Η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει τον φυσικό πλούτο που έχει η Ελλάδα. Εάν μάθαμε κάτι από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και από την κρίση στα Στενά του Ορμούζ είναι η κορυφαία σημασία για κάθε χώρα να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση», είπε. Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στην αξιοποίηση των κρίσιμων πρώτων υλών «και τώρα ανακαλύπτει το κόστος αυτής της επιλογής. Η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει, σήμερα, τα κρίσιμα ορυκτά της».

«Η χώρα μας είναι από τις 4-5 χώρες, οι οποίες βρίσκονται στην πρωτοπορία της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου. Έχει την επιστημονική γνώση. Έχει το ανθρώπινο δυναμικό. Έχει την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης. Χρειαζόμαστε την επιστημονική γνώση της Εθνικής Αρχής», ανέφερε ο ΥΠΕΝ.

Σε ερώτηση για τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική επεσήμανε: «Κινηθήκαμε πολύ γρήγορα και είμαστε μία από τις χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της νέας αρχιτεκτονικής. Η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων δεν είναι ούτε για σήμερα ούτε για αύριο ούτε για μεθαύριο. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Πατρίδας μας  είναι εθνική υπόθεση. Δεν ανήκει αποκλειστικά σε κάποιον πολιτικό χώρο. Ανήκει στους Έλληνες. Είναι πλούτος των Ελλήνων. Και πρέπει να γίνει με σύγχρονους τρόπους, με σεβασμό στην τοπική κοινωνία, αλλά χωρίς φοβικότητα».

«Με τις εξελίξεις στον Κόλπο ανακαλύπτει κανείς τη σημασία ακόμα περισσότερο της Ανατολικής Μεσογείου», είπε επίσης, ο ΥΠΕΝ, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις για τον Κάθετο Διάδρομο, εξήγησε ότι «ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα γιατί δεν υπήρχε κουλτούρα. Οι χώρες μας είχαν διαιρεθεί από τη γεωγραφία, από την ιδεολογία, από την ιστορία. Αυτό τώρα ξεπερνιέται. Γι’ αυτό και ο Κάθετος Διάδρομος, πέρα από τη σημασία που έχει για το φυσικό αέριο, έχει πολύ μεγάλη αξία σε μια αλλαγή νοοτροπίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι στα μέσα Φεβρουαρίου του 2027 αναμένεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο σημείο στο Ασωπός, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο και έως το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουμε σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ελληνική οικονομία: Ρυθμός ανάπτυξης 2% το α΄ τρίμηνο
Economy

Η ελληνική οικονομία σε αριθμούς
ΚΑΠ: Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία
AGRO

Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία
Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός
World

Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός
Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Business

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
Κεραμέως: Καταργείται η περικοπή συντάξεων χηρείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως: Καταργείται η περικοπή συντάξεων χηρείας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
Euronext Athens: Αρχίζει ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή Αγοράς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext Athens: Ξεκινά ο διαχωρισμός του Διαχειριστή Αγοράς

Η αναδιάρθρωση εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου ενοποίησης της Euronext

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παραγωγικότητα: Επιχειρήσεις χωρίς μέγεθος και AI χωρίς ταχύτητα
Business

Τι φρενάρει την παραγωγικότητα - Το μήνυμα Κάτσου, Βερέμη

Οι δύο επιχειρηματίες μιλούν για το μεγάλο έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας: μικρές επιχειρήσεις, χαμηλή παραγωγικότητα και αργή υιοθέτηση τεχνολογίας

Γιώργος Μανέττας
Συνταξιούχοι: Αυξήσεις, επιδόματα και ρυθμίσεις στην ατζέντα της κυβέρνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα «δώρα» της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους - Τι έρχεται

Οι συνταξιούχοι στο πακέτο της ΔΕΘ - Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση για το ερχόμενο φθινόπωρο

Κώστας Παπαδής
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 114,57 δισ. οι οφειλές – Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εφορία: Ποιοι και πόσα χρωστάνε - Γιατί δεν προχωρούν οι ρυθμίσεις

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 3,7 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο - Τι αποκαλύπτει η ακτινογραφία των οφειλών

Ανδρομάχη Παύλου
Ιαπωνία: Η σιωπή του «Mr Yen» [γράφημα]
Συνάλλαγμα

Η σιωπή του «Mr Yen» και η αγωνία των traders [γράφημα]

Οι traders προσπαθούν να ερμηνεύσουν αν η σιωπή του «Κύριου Γιεν» προμηνύει παρέμβαση

Τζούλη Καλημέρη
Ίλον Μασκ: Η πόλη που έχτισε στην άμμο του Τέξας
Τεχνολογία

Η νέα πόλη που ο Μασκ χτίζει στην άμμο του Τέξας

Μια νέα πόλη για τους εργαζόμενους της SpaceX δημιουργεί ο Ίλον Μασκ στο Τέξας

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Ενέργεια
Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο

Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Ιούλιο

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων
Ηλεκτρισμός

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων είναι συνολικού προϋπολογισμού 385,7 εκατ. ευρώ

ΔΕΣΦΑ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του ΕΜΠ
Ενέργεια

ΔΕΣΦΑ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό «Ενεργειακά Συστήματα και Αειφορία» του ΕΜΠ

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την πλήρη χρηματοδότηση του ΔΕΣΦΑ για πέντε ακαδημαϊκά έτη, από το 2026–2027 έως και το 2030–2031

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Με 5,26% το ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής της Capital Group
Business

Με 5,26% το ποσοστό της Capital Group στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η Capital Group κατέχει έμμεσα 19.087.701 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 362.864.197 δικαιωμάτων ψήφου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

ΔΕΣΦΑ: Χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ από το Innovation Fund για την πρώτη μεγάλη υποδομή μεταφοράς CO₂ στην Ελλάδα
Αποθήκευση Ενέργειας

Η επένδυση που μετατρέπει τη Ρεβυθούσα σε κόμβο διαχείρισης CO₂

Με χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε ο ΔΕΣΦΑ από το Innovation Fund της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δρομολογείται η πρώτη μεγάλης κλίμακας υποδομή μεταφοράς και υγροποίησης CO₂ στη χώρα

ΔΕΗ: Από το 1 GW φωτοβολταϊκών στο Αμύνταιο στο νέο ενεργειακό hub της Δυτικής Μακεδονίας
Business

ΔΕΗ: Το 1 GW φωτοβολταϊκών στο Αμύνταιο είναι μόνο η αρχή

Το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ φέρνει ΑΠΕ 2,13 GW, υποδομές αποθήκευσης και ψηφιακές εγκαταστάσεις στις πρώην λιγνιτικές εκτάσεις.

Μάχη Τράτσα
Latest News
Ελληνική οικονομία: Ρυθμός ανάπτυξης 2% το α΄ τρίμηνο
Economy

Η ελληνική οικονομία σε αριθμούς

Δυναμική καταγράφει η ελληνική οικονομία - Οι τρεις στηρίξεις για το ΑΕΠ - Το σχόλιο της τράπεζας Πειραιώς

ΚΑΠ: Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία
AGRO

Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες ζητούν στη νέα ΚΑΠ, ένα δίκαιο σύστημα εισοδηματικής στήριξης για τους αγρότες

Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός
World

Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία επιβραδύνεται για πρώτη φορά μετά από οκτώ μήνες

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Business

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals

Τα ορόσημα των δύο θητειών του Ευάγγελου Μυτιληναίου στην προεδρία της European Metals

Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Κεραμέως: Καταργείται η περικοπή συντάξεων χηρείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως: Καταργείται η περικοπή συντάξεων χηρείας

Τι προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως

Χατζηδάκης: Καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων
AGRO

Χατζηδάκης: Καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων

H νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ) θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη, επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης

ΗΡΩΝ: Στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής
Business

Ο ΗΡΩΝ στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής

Χορηγός ο ΗΡΩΝ στο Attica Roots Festival, τη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής

OB Streem: Ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου Med Frιgo
Business

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo

 Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
Business

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

Η ΔΕΗ προχωρά σε ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών

Πλαίσιο Computers: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers

Η Πλαίσιο Computers ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην αγορά

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή
Business

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα μεταλλεία Κασσάνδρας, δημιουργεί ήδη σημαντική αξία για την ελληνική οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία «ανάσα» από τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μία «ανάσα» από τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίζει την ανοδική πορεία το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,29% στις 641 μονάδες

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποιοι θα λάβουν τα vouchers και τα υψηλότερα ποσά επιδότησης
Τουρισμός

Τουρισμός για Όλους: Ποιοι θα λάβουν τα vouchers - Τα ποσά

Η οικονομική ενίσχυση για το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

Ενισχύσεις: Τα ποσά ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν για ενισχύσεις γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου

Οι ενισχύσεις αφορούν ποσότητες γάλακτος που προορίζονται για την παραγωγή τυριών και γιαούρτης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies