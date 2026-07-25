 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(15) "Consumer Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Τιμολόγια ρεύματος: Τα κίτρινα έγιναν φθηνότερα από τα μπλε

Η εικόνα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αντιστράφηκε σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ

Ηλεκτρισμός 25.07.2026, 09:00
Σχολιάστε
Τιμολόγια ρεύματος: Τα κίτρινα έγιναν φθηνότερα από τα μπλε
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι χαμηλότερες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα συνδέονται πλέον με μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τον καταναλωτή, ενώ η σταθερότητα στις χρεώσεις φαίνεται να κοστίζει ακριβότερα. Αυτό προκύπτει από το νέο εργαλείο παρακολούθησης της ΡΑΑΕΥ για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο αποτυπώνει ξεκάθαρα τη μετατόπιση των προμηθευτών σε σχέση με το 2025, όταν τα σταθερά τιμολόγια ήταν και τα φθηνότερα στην αγορά.

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει πλέον διαμορφωθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες τιμολογίων: τα κυμαινόμενα ή «κίτρινα», τα σταθερά ή «μπλε» και τα ειδικά ή «πράσινα». Για μια τυπική οικιακή κατανάλωση 300 kWh τον μήνα, που καλύπτει την πλειονότητα των νοικοκυριών, η εικόνα στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 δείχνει ότι τα κυμαινόμενα τιμολόγια ήταν τα φθηνότερα, με μέση χρέωση 49,99 ευρώ. Ακολούθησαν τα σταθερά με 55,86 ευρώ και τα ειδικά με 56,06 ευρώ.

Το 2025, όμως, η αγορά είχε διαφορετική ιεράρχηση. Τότε, τα σταθερά τιμολόγια ήταν τα πιο συμφέροντα, με μέση μηνιαία χρέωση 46,62 ευρώ, ενώ τα κίτρινα διαμορφώνονταν στα 51,69 ευρώ και τα πράσινα στα 55,84 ευρώ. Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι η πολιτική τιμολόγησης των προμηθευτών έχει αλλάξει αισθητά μέσα σε έναν χρόνο.

Τι δείχνουν τα δεδομένα

Η σύγκριση μεταξύ 2025 και 2026 δείχνει πως τα κίτρινα τιμολόγια εμφανίζουν μικρή υποχώρηση στη μέση χρέωση, από 51,69 ευρώ σε 49,99 ευρώ. Τα πράσινα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, στα 55,84 ευρώ πέρυσι και 56,07 ευρώ φέτος. Αντίθετα, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στα μπλε τιμολόγια, τα οποία αυξήθηκαν από 46,62 ευρώ σε 55,86 ευρώ.

Η αύξηση αυτή δεν επηρεάζει τους καταναλωτές που έχουν ήδη «κλειδώσει» σταθερό συμβόλαιο, αλλά αφορά κυρίως νέες συνδέσεις και νέες επιλογές στην αγορά. Με άλλα λόγια, η περίοδος που το σταθερό τιμολόγιο ήταν η πιο φθηνή και ασφαλής λύση έχει περάσει, τουλάχιστον με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η συμπεριφορά των καταναλωτών

Οι μεταβολές στις τιμές αποτυπώνονται σταδιακά και στις επιλογές των νοικοκυριών. Κατά τη διάρκεια του 2025, όταν τα μπλε τιμολόγια ήταν πιο ελκυστικά, το μερίδιό τους στην αγορά υπερδιπλασιάστηκε, από 13,27% τον Δεκέμβριο του 2024 σε 27,83% τον Δεκέμβριο του 2025.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και στις αρχές του 2026, αν και με πιο ήπιο ρυθμό, καθώς είχαν προηγηθεί αυξήσεις στην κατηγορία αυτή. Έτσι, στα τέλη Απριλίου 2026, σταθερό τιμολόγιο είχε επιλέξει το 31,53% των οικιακών καταναλωτών.

Τα κίτρινα τιμολόγια παραμένουν σχετικά σταθερά σε μερίδιο γύρω στο 14% από το 2024 και μετά, ενώ η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στα πράσινα, τα οποία παραμένουν μεν κυρίαρχα, αλλά υποχωρούν σταδιακά. Το μερίδιό τους μειώθηκε από 72,64% στο τέλος του 2024 σε 57,98% στο τέλος του 2025 και σε 54,43% τον Απρίλιο του 2026.

Η κυριαρχία των πράσινων

Παρά τη σταδιακή τους υποχώρηση, τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, παρότι είναι τα ακριβότερα στην τρέχουσα σύγκριση. Η διατήρηση αυτής της κυριαρχίας δείχνει ότι ένα σημαντικό μέρος των καταναλωτών επιλέγει είτε από συνήθεια είτε λόγω έλλειψης πληροφόρησης να παραμείνει στο βασικό ειδικό τιμολόγιο.

Την ίδια ώρα, η στροφή προς τα μπλε τιμολόγια αποτυπώνει και την αυξημένη ζήτηση για προβλεψιμότητα στις χρεώσεις, ειδικά σε περιόδους μεταβλητότητας στην αγορά ενέργειας. Ωστόσο, η άνοδος των τιμών στα σταθερά συμβόλαια επαναφέρει το δίλημμα για τα νοικοκυριά ανάμεσα στη χαμηλότερη τρέχουσα τιμή και τη βεβαιότητα του σταθερού κόστους.

Το μήνυμα της αγοράς

Η νέα εικόνα που καταγράφει η ΡΑΑΕΥ δείχνει ότι οι επιλογές στην αγορά ρεύματος έχουν γίνει πιο σύνθετες και πιο απαιτητικές για τον καταναλωτή. Δεν αρκεί πλέον να συγκρίνει κανείς μόνο το ύψος της τιμής, αλλά και τον βαθμό κινδύνου που αναλαμβάνει, την ευελιξία του συμβολαίου και το ενδεχόμενο μελλοντικών αυξήσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες ενέργειας αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους, ενώ τα νοικοκυριά καλούνται να σταθμίσουν περισσότερο από ποτέ αν προτιμούν τη χαμηλότερη βραχυπρόθεσμη χρέωση ή τη σταθερότητα απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Δασμοί Τραμπ: Νέες απειλές μετά το πρόστιμο της ΕΕ στην Google
Επικαιρότητα

Δασμοί Τραμπ: Νέες απειλές μετά το πρόστιμο της ΕΕ στην Google
Paramount: Νέα αναβολή στη συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery
World

Paramount και Warner Bros. «παγώνουν» τη συμφωνία των 110 δισ. δολαρίων
Δασμοί Τραμπ: Τι αλλάζει για τις ελληνικές εξαγωγές
Business

Δασμοί Τραμπ: Τι αλλάζει για τις ελληνικές εξαγωγές – Ο αστερίσκος
Όμιλος ΟΤΕ: Μείωση εκπομπών, πράσινα κτίρια και ηλεκτρικός στόλος
Τηλεπικοινωνίες

Βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο για τον Όμιλο ΟΤΕ το 2025
Συρία: Η πρώτη επίσκεψη επικεφαλής του ΟΗΕ από το 2009
Κόσμος

Συρία: Η πρώτη επίσκεψη επικεφαλής του ΟΗΕ από το 2009
Κυβερνοασφάλεια: Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο οπλοστάσιο των χάκερ
Τεχνολογία

Ηλεκτρονικές απάτες νέας γενιάς: Πώς η AI ενισχύει τους επιτιθέμενους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κινηματογράφος: Οι αθλητικές ταινίες που έγραψαν ιστορία στο box office
Tέχνη και Ζωή

Οι αθλητικές ταινίες που έγραψαν ιστορία στο box office

Η σχέση που έχει ο κινηματογράφος με τον αθλητισμό ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με τη γέννηση της έβδομης τέχνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χούθι: Ανοίγουν νέο μέτωπο στο πετρέλαιο [γράφημα]
Ναυτιλία

Οι Χούθι ανοίγουν νέο μέτωπο στο πετρέλαιο [γράφημα]

Ένας παρατεταμένος αποκλεισμός του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ από τους Χούθι θα απειλούσε την παρακαμπτήρια οδό από τα Στενά του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Αυτοκίνητα: Τα κινεζικά brands επεκτείνονται στην Ελλάδα – Οι μεγάλοι παίκτες και η εικόνα στην Ευρώπη
Business

«Πατούν γκάζι» τα κινέζικα ΙΧ και στην Ελλάδα

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα κινεζικά αυτοκίνητα αύξησαν το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά αυτοκινήτων κατά 8,88% έναντι του 6,65% που κατείχαν το 2025

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ορυκτά: Τα 10 κρίσιμα ορυκτά που καθορίζουν την οικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωπολιτική
World

Τα 10 ορυκτά που κινούν τον κόσμο

Η ενεργειακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η αμυντική βιομηχανία αυξάνουν τη ζήτηση για πρώτες ύλες και ορυκτά που πριν από λίγα χρόνια απασχολούσαν μόνο τους ειδικού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Atoms: Το νέο μεγάλο στοίχημα του Τράβις Καλάνικ με χρηματοδότηση 1,7 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Από την Uber στην Atoms: Το νέο στοίχημα 1,7 δισ. του Καλάνικ

Η Atoms, νέα εταιρεία του συνιδρυτή της Uber, με τη στήριξη της Andreessen Horowitz, στοχεύει στην αυτοματοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών μέσω ρομποτικής

Γιώργος Πολύζος
Aiolou 81: Εγκρίθηκε η μετατροπή πολυώροφου κτιρίου σε ξενοδοχείο
Τουρισμός

«Πράσινο» φως για ξενοδοχείο στην Αιόλου

Η έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού για την επένδυση της Aiolou 81 ήταν αναγκαία λόγω της θέσης του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Αθηνών

Λάμπρος Καραγεώργος
Ομόλογα: Ισχυρές πιέσεις παγκοσμίως – Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες
Ομόλογα

Ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα - Σε δύσκολη θέση οι τραπεζίτες

Μια περαιτέρω ρευστοποίηση στα ομόλογα θα ενίσχυε την ανησυχία ότι τα επίπεδα παγκόσμιου χρέους καθίστανται μη βιώσιμα

Τζούλη Καλημέρη
Pokemon: Οι 10 πολυτιμότεροι «χαρακτήρες» (Character IPs) παγκοσμίως
Tέχνη και Ζωή

Οι 10 πολυτιμότεροι «χαρακτήρες» παγκοσμίως

Σήμερα, franchise όπως τα Pokémon, Mickey Mouse, Hello Kitty και Star Wars αξίζουν δεκάδες - ή και εκατοντάδες - δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Τα κίτρινα έγιναν φθηνότερα από τα μπλε
Ηλεκτρισμός

Η νέα εικόνα στα τιμολόγια ρεύματος: Ποια είναι πιο φθηνά

Η εικόνα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αντιστράφηκε σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ

Ινδία: Άλμα στις εξαγωγές καυσίμων τον Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης στο Ιράν
Πετρέλαιο

Ινδία: Άλμα στις εξαγωγές καυσίμων τον Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης στο Ιράν

Εκτιμάται ότι η Ινδία θα εξάγει έως και 1,55 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) ελαφρών και μεσαίων αποσταγμάτων τον Ιούλιο

Καύσιμα: Στο τραπέζι η επαναφορά της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ
Πετρέλαιο

«Πυροσβεστικά» μέτρα ξανά για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Στην πεπατημένη των πυροσβεστικών μέτρων για τις αυξήσεις στα καύσιμα η κυβέρνηση - Τέλη Ιουλίου οι αποφάσεις - Συναγερμός στα 100 δολ. το βαρέλι

Χρήστος Κολώνας
ΥΠΕΝ – ΕΤΕπ: Συμφωνία για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών
Κατασκευές

Συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΤΕπ θα υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές στον καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων

BofA: Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στην αγορά παραγώγων φυσικού αερίου
Φυσικό αέριο

Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στην αγορά παραγώγων φυσικού αερίου

H αυξημένη ζήτηση από τα διυλιστήρια και οι ισχυρές εξαγωγές μειώνουν τα αποθέματα - Τι δείχνει έρευνα της BofA

Πετρέλαιο: Το μεγάλο μυστήριο του πολέμου του Ιράν – Γιατί κανείς δεν το θέλει
Πετρέλαιο

Το μυστήριο του Ορμούζ: Γιατί δεν αγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου παραμένει περίπου 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη τώρα από ό,τι στην αρχή του πολέμου

Τζούλη Καλημέρη
Νίκος Ανδρουλάκης: Αποτυχία της κυβέρνησης στην ενέργεια – Η κοινωνία πληρώνει υψηλό κόστος
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Απέτυχε η κυβέρνηση στην ενέργεια - Ο λογαριασμός στην κοινωνία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για το κόστος ενέργειας - Η εναλλακτική πρόταση του Κινήματος

Χρήστος Κολώνας
Latest News
Δασμοί Τραμπ: Νέες απειλές μετά το πρόστιμο της ΕΕ στην Google
Επικαιρότητα

Δασμοί Τραμπ: Νέες απειλές μετά το πρόστιμο της ΕΕ στην Google

Ο Τραμπ απείλησε με νέους δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα ως αντίποινα για το πρόστιμο 1 δισ. που επιβλήθηκε στην Google

Paramount: Νέα αναβολή στη συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery
World

Paramount και Warner Bros. «παγώνουν» τη συμφωνία των 110 δισ. δολαρίων

Οι δύο πλευρές, Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery, συμφώνησαν να μην προχωρήσουν στο κλείσιμο της συναλλαγής πριν από τον Ιούνιο, εν μέσω δικαστικής διαμάχης

Γιώργος Πολύζος
Δασμοί Τραμπ: Τι αλλάζει για τις ελληνικές εξαγωγές
Business

Δασμοί Τραμπ: Τι αλλάζει για τις ελληνικές εξαγωγές – Ο αστερίσκος

Οι δασμοί Τραμπ και πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες εξαγωγείς τη νέα απόφαση - Τι αναφέρει η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, τι λέει στον ΟΤ ο πρόεδρος του ΠΣΕ

Γιώργος Μανέττας
Όμιλος ΟΤΕ: Μείωση εκπομπών, πράσινα κτίρια και ηλεκτρικός στόλος
Τηλεπικοινωνίες

Βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο για τον Όμιλο ΟΤΕ το 2025

Ο Όμιλος ΟΤΕ παρουσίασε τα αποτελέσματα της στρατηγικής του για το 2025 σε κλίμα, κυκλική οικονομία και κοινωνική ένταξη

Συρία: Η πρώτη επίσκεψη επικεφαλής του ΟΗΕ από το 2009
Κόσμος

Συρία: Η πρώτη επίσκεψη επικεφαλής του ΟΗΕ από το 2009

Πριν από τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ που είχε επισκεφτεί τη Συρία ήταν ο Μπαν Κι-μουν το 2009

Κυβερνοασφάλεια: Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο οπλοστάσιο των χάκερ
Τεχνολογία

Ηλεκτρονικές απάτες νέας γενιάς: Πώς η AI ενισχύει τους επιτιθέμενους

Η ESET καταγράφει ρεκόρ στο quishing, νέες παραλλαγές επιθέσεων και αυξημένη χρήση AI από τους δράστες για το α' εξάμηνο του 2026

Αμοιβαία κεφάλαια: Εκροές από τα αμερικανικά μετοχικά
Markets

Αμοιβαία κεφάλαια: Εκροές από τα αμερικανικά μετοχικά

Δεύτερη εβδομάδα εκροών για τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

Πετρέλαιο: Τα σενάρια των αναλυτών για το Brent μετά το ράλι 10%
Commodities

Τα σενάρια Goldman και UBS για το Brent μετά το ράλι 10%

Το πετρέλαιο κινείται στο ρυθμό των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή - Tο σενάριο των 120 δολαρίων

Τζούλη Καλημέρη
Accenture: Μεγαλώνει το χάσμα στην ετοιμότητα για AI μεταξύ μεγάλων και μικρών εταιρειών
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Ευρώπη επιταχύνει στην AI, αλλά οι μικρές επιχειρήσεις μένουν πίσω

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενισχύουν τη θέση τους, όμως οι μικρότερες υστερούν σημαντικά σε δεδομένα, δεξιότητες και διαδικασίες, σύμφωνα με το Accenture AI Progress Barometer

Σούπερ Μάρκετ: Ξεκινά τη Δευτέρα η κατάθεση δεσμευτικών προτάσεων για τις μειώσεις τιμών
Economy

Ξεκινά η μάχη για φθηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Στόχος οι μειώσεις τιμών έως 20% από τα τέλη Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ

Τιμολόγια ρεύματος: Τα κίτρινα έγιναν φθηνότερα από τα μπλε
Ηλεκτρισμός

Η νέα εικόνα στα τιμολόγια ρεύματος: Ποια είναι πιο φθηνά

Η εικόνα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αντιστράφηκε σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ

Έξυπνες πόλεις: Η τεχνολογία δεν αρκεί χωρίς στρατηγική και συνεργασία
Τεχνολογία

Smart Cities στην πράξη: Τι κάνει έναν δήμο πραγματικά «έξυπνο»

Η εμπειρία των δήμων δείχνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί σχέδιο, διαλειτουργικότητα και σωστή αξιοποίηση των δεδομένων

Netcompany: Νέα ανάθεση 3,5 δισ. ευρώ στο ψηφιακό έργο DIGIT TM III της Κομισιόν
Business

Netcompany: Νέα ανάθεση 3,5 δισ. ευρώ στο ψηφιακό έργο DIGIT TM III της Κομισιόν

Η εταιρεία επελέγη και στα τρία lots της συμφωνίας-πλαίσιο, με αντικείμενο υπηρεσίες AI, cloud, κυβερνοασφάλειας, UX και software engineering για τα επόμενα τέσσερα χρόνια

Η Google χαρτογραφεί την οικονομία του AI: Τι δείχνει η νέα μελέτη ATLAS
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η AI αναδιαμορφώνει ήδη την οικονομία και την εργασία

Η μελέτη ATLAS της Google δείχνει ότι το AI λειτουργεί κυρίως ως συνεργάτης και λιγότερο ως πλήρης αντικαταστάτης θέσεων εργασίας

Fuel Prices Drop Until the End of August For Both Gas And Diesel
English Edition

Fuel Prices Drop Until the End of August For Both Gas And Diesel

Greece's government struck a deal with refineries to cut unleaded and diesel prices by 10 and 5 cents per liter until the end of August

Υγεία: Το 40% των Ελλήνων με μια χρόνια νόσο
Υγεία

Το 40% των Ελλήνων με μια χρόνια νόσο

10 προτάσεις μεταρρυθμίσεων για ένα βιώσιμο και αποδοτικό σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή προτείνει  η διεθνής πρωτοβουλία PHSSR

Άννα Παπαδομαρκάκη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies