Expert Hellas: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 8% στα 39,6 εκατ. ευρώ

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Τη δέσμευσή της να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στις σύγχρονες υποδομές και στην αναβάθμιση της εμπειρίας του καταναλωτή, επιβεβαίωσε η EXPERT HELLAS που πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνεργατών της, παρουσιάζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για τα επόμενα χρόνια, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, καθώς και τη νέα εταιρική της ταυτότητα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής περιόδου.

Αύξηση κύκλου εργασιών

Η EXPERT HELLAS συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία και κατα τη διάρκεια του 2025, καθώς ο κύκλος εργασιών για το 2025 ανήλθε στα 39,6 εκατ. ευρώ, έναντι 36,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 8% και ενισχύοντας περαιτέρω το μερίδιό της στην ελληνική αγορά.

Σήμερα, το δίκτυο της εταιρείας αριθμεί περίπου 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας κοινές εμπορικές συμφωνίες και κεντρικές υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνεργατών της, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας της EXPERT HELLAS, καθώς και του νέου concept καταστημάτων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τον εκσυγχρονισμό του φυσικού δικτύου. Το rebranding εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand και τη δημιουργία μιας ακόμη πιο σύγχρονης εμπειρίας για τον καταναλωτή.

Η διοίκηση της EXPERT HELLAS τόνισε ότι, παρά τις διαρκείς επενδύσεις στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής παραμένουν οι άνθρωποι, που αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη της εταιρείας. Η επένδυση στη γνώση, στη συνεργασία και στη συνεχή εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επιβεβαιώθηκε επίσης η συνέχιση της στρατηγικής που βασίζεται στη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, στη συγκράτηση του δανεισμού, στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και στη σταθερή οργανική ανάπτυξη.

Expert : 60 χρόνια διεθνούς παρουσίας

Το 2027 αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον όμιλο, καθώς συμπληρώνονται 60 χρόνια διεθνούς παρουσίας και 13 χρόνια δραστηριοποίησης στην ελληνική αγορά. Σημειώνεται ότι η Expert Hellas έχει παρουσία 12 ετών στην ελληνική αγορά και ανήκει σε έναν Πανευρωπαϊκό Οργανισμό Λιανικής Πώλησης με έδρα την Ελβετία, ο οποίος αποτελεί τo 2o μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διάθεση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, information technology, τηλεπικοινωνιών, ψυχαγωγίας και οικιακών συσκευών.