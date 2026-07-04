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Παγκόσμια οικονομία: Η εβδομάδα που πέρασε

Το ετήσιο συμπόσιο της ΕΚΤ, η απασχόληση στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τα κυριότερα γεγονότα της παγκόσμιας οικονομίας

World 04.07.2026, 19:30
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Παγκόσμια οικονομία: Η εβδομάδα που πέρασε
Τζούλη Καλημέρη

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Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, το ετήσιο συμπόσιο της ΕΚΤ αλλά και πληθωρισμός στην ευρωζώνη είναι τα κυριότερα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε καθώς έδωσαν περισσότερες πληροφορίες στις αγορές και στους οικονομολόγους για το πως θα κινηθούν οι κεντρικές τράπεζες.

Στην Σίντρα της Πορτογαλίας συναντήθηκαν οι κεντρικοί τραπεζίτες απ΄όλο τον κόσμο στο συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα φώτα στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο ήταν στραμμένο στο νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, στην δεύτερη επίσημη εμφάνιση του μετά την ανάληψη της ηγεσίας της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας του πλανήτη.

Το ετήσιο συμπόσιο της ΕΚΤ

Ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης δεν έδωσε κανένα στοιχείο για τις επόμενες κινήσεις της Fed όσον αφορά τα επιτόκια. «Δεν πρόκειται να δώσω μελλοντική καθοδήγηση» είπε απαντώντας στην ερώτηση της παρουσιάστριας του CNBC, Sara Eisen, που συντόνισε το πάνελ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η Sara προσπαθεί να με κάνει να παραβώ αυτόν τον κανόνα. Θα αποτύχει».

Η Λαγκάρντ υπενθύμισε ότι η ΕΚΤ αποφάσισε να μην παρέχει καμία μελλοντική καθοδήγηση.«Προσωπικά, και το έχω πει δημόσια, αν έχω κάτι για το οποίο μετανιώνω, είναι που ένιωσα δεσμευμένη και υποχρεωμένη από την καθοδήγηση» είπε.

Ο ‘Αντριου Μπέιλι σημείωσε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας έχει μια οικονομία που επιβραδύνει και η απόφαση να διατηρηθούν τα επιτόκια στο 3,75% τον περασμένο μήνα βασίστηκε σε στοιχεία αυτής της αδυναμίας, αν και απέκλεισε μια επικείμενη μείωση των επιτοκίων.

Ο Τιφ Μάκλεμ, διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Καναδά σημείωσε ότι η οικονομία του Καναδά είναι άνετη με τα επιτόκια να βρίσκονται στο 2,25%, σημειώνοντας ότι η οικονομία είναι υποτονική.

Βρίσκονται λοιπόν οι κεντρικές τράπεζες σε διαφορετική πορεία;

Η Λαγκάρντ αντέκρουσε αυτή την άποψη δεδομένου ότι η καθεμία έχει διαφορετικό σημείο εκκίνησης όσον αφορά τα επιτόκια και τον πληθωρισμό. «Η δέσμευση είναι ίδια για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και για την υλοποίηση ό,τι χρειάζεται» σημείωσε.

Ακολουθούν οι κυριότερες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία την εβδομάδα που πέρασε.

ΗΠΑ

Οι προσλήψεις στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκαν απότομα τον Ιούνιο, ακόμη και καθώς το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε, περιορίζοντας μέρος της αυξανόμενης δυναμικής στην αύξηση των θέσεων εργασίας φέτος.

Οι προσλήψεις εκτός γεωργίας αυξήθηκαν κατά 57.000 τον περασμένο μήνα, μετά από αναθεωρήσεις προς τα κάτω σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Το ποσοστό ανεργίας, ωστόσο, μειώθηκε στο 4,2%, ελαφρώς υψηλότερα από το 4,1% που ήταν πριν από ένα χρόνο. Η πτώση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πτώση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, το οποίο μειώθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 61,5%.

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ κατέγραψε πτώση τον Ιούνιο, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε, περιορίζοντας μέρος της αυξανόμενης δυναμικής στην απασχόληση φέτος. Η υποχώρηση των προσλήψεων οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των μισθοδοσιών στους τομείς της αναψυχής και της φιλοξενίας από το 2020.

Οι ΗΠΑ δεν θα ανανεώσουν τη Συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA), επιλέγοντας αντ’ αυτού να διενεργούν ετήσιες αναθεωρήσεις της συμφωνίας, σε μια απόφαση που ενδέχεται να δημιουργήσει αβεβαιότητα για τις εταιρείες που παράγουν προϊόντα σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

Η απόφαση αυτή σηματοδότησε μια εκπληκτική ανατροπή για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επιβάλει τη σύναψη της αρχικής USMCA το 2020 και κάποτε την είχε χαρακτηρίσει ως την «καλύτερη και σημαντικότερη εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί ποτέ».

Ευρώπη

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο, καθώς οι ειρηνευτικές προσ στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε πτώση τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κινήθηκε με ρυθμό 2,8% σε ετήσια βάση έναντι 3,2% τον Μάριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Αναλύοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, ο τομέας της ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούνιο (8,7%, έναντι 10,8% τον Μάιο), ακολουθούμενος από τις υπηρεσίες (3,2%, έναντι 3,5% τον Μάιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός (1,6%, έναντι 1,9% τον Μάιο) και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (0,9%, σταθερό σε σχέση με τον Μάιο).

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνιστούν, ωστόσο, προσοχή, προειδοποιώντας ότι οι επιπτώσεις του υψηλότερου κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς ξέσπασαν οι συγκρούσεις θα χρειαστούν χρόνο για να γίνουν αισθητές.

Η τελευταία προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επαναφέρει τις εμπορικές της συμφωνίες με την Κίνα ήδη αποτυγχάνει, με ορισμένα κράτη μέλη και αξιωματούχους που εμπλέκονται στον σχεδιασμό να είναι επιφυλακτικοί ως προς το αν το μπλοκ είναι έτοιμο να αναλάβει αποφασιστική δράση σε περίπτωση που αποτύχει η διπλωματία.

Οι ηγέτες δεν μπορούν ακόμη να συμφωνήσουν σχετικά με τα απτά βήματα που πρέπει να λάβουν για να διορθώσουν το εμπορικό έλλειμμα που πλέον υπερβαίνει τα 360 δισ. ευρώ ή πώς να καταστήσουν τις εγχώριες βιομηχανίες ανταγωνιστικές έναντι των κινεζικών εταιρειών που βασίζονται σε κρατικές επιδοτήσεις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ασία

Η Ιαπωνία βρίσκεται κοντά στο να σημειώσει το μεγαλύτερο σερί οικονομικής ανάπτυξης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου από τον πόλεμο στο Ιράν και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της κεντρικής τράπεζας να ομαλοποιήσει τα επιτόκια.

Η κυβέρνηση διατήρησε την άποψή της ότι η οικονομία «ανακάμπτει με μέτριο ρυθμό», υποδηλώνοντας ότι η ανάπτυξη έχει ακόμη περιθώρια να συνεχιστεί, σύμφωνα με τη μηνιαία οικονομική έκθεσή της που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Αυτό τροφοδοτεί τις εικασίες ότι ο δείκτης πρόβλεψης του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου — ένας σύνθετος δείκτης βασικών οικονομικών δεικτών που έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει την πορεία της οικονομίας — θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία

Δύο από τους πιο γνωστούς διαχειριστές hedge funds της Κίνας προειδοποιούν ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές έχει μετατραπεί σε μια μη βιώσιμη φούσκα.

Η Wealspring Asset ανέφερε ότι οι παγκόσμιες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης έχουν μετατραπεί σε μια «υπερφούσκα» και ότι «το σημείο κατάρρευσης μπορεί να μην είναι μακριά», ενώ το Shanghai Banxia Investment Management Center ανέφερε ότι «η αιτία για να σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη εμφανιστεί».

Αναδυόμενες Αγορές

Οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών κατέγραψαν το καλύτερο τρίμηνο των τελευταίων 17 ετών, με τα κέρδη των ασιατικών μετοχών τεχνητής νοημοσύνης να βοηθούν τις αγορές να αντέξουν τον πόλεμο στο Ιράν και τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.

Τα περισσότερα από τα ομόλογα της Βενεζουέλας που έχουν περιέλθει σε κατάσταση αθέτησης, καθώς και εκείνα που εκδόθηκαν από την κρατική εταιρεία Petroleos de Venezuela SA, σημειώνουν πτώση, καθώς οι επενδυτές συνυπολογίζουν τις πιο δυσοίωνες οικονομικές προοπτικές, μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς που επιδείνωσαν τις προκλήσεις μιας εκτεταμένης αναδιάρθρωσης του χρέους.

Παρατηρητήριο κεντρικών τραπεζών

Η Κολομβία και η Τανζανία αύξησαν τα επιτόκια, ενώ η Τράπεζα των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής μείωσε το βασικό της επιτόκιο. Η Τζαμάικα, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Ουρουγουάη και η Αλβανία διατήρησαν το κόστος δανεισμού αμετάβλητο.

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