 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(6) "Sports"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Government Business"
    [1]=>
    string(6) "Skiing"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας: Την ερχόμενη εβδομάδα κυρώνεται η Σύμβαση Παραχώρησης

Η διάρκεια της παραχώρησης θα είναι 30 έτη με δυνατότητα παράτασης για δέκα έτη

Economy 04.07.2026, 09:39
Σχολιάστε
Χιονοδρομικό Βασιλίτσας: Την ερχόμενη εβδομάδα κυρώνεται η Σύμβαση Παραχώρησης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατατέθηκε προς κύρωση στη Βουλή η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας.

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα τεθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, ενώ αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026.

Η διάρκεια της παραχώρησης ανέρχεται σε 30 έτη και προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης, για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα δέκα ετών.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Χιονοδρομικό Βασιλίτσας: Την ερχόμενη εβδομάδα κυρώνεται η Σύμβαση Παραχώρησης
Economy

Στη Βουλή η κύρωση για το Χιονοδρομικό Βασιλίτσας
Χρυσές λίρες: Μαζικές πωλήσεις με φόντο την έκρηξη της τιμής του χρυσού [πίνακες]
Economy

Ο πυρετός του χρυσού χτύπησε τους Έλληνες [πίνακες]
Πρώτη κατοικία: Το φθινόπωρο ο Φορέας Επαναμίσθωσης – Πώς θα λειτουργεί η επαναγορά από τους δανειολήπτες
Ακίνητα

Το φθινόπωρο ο Φορέας Επαναμίσθωσης - Πώς θα λειτουργεί
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 6 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου
Economy

Ποια επιδόματα και παροχές πληρώνουν e-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ ως Παρασκευή
Αρχή Προστασίας Καταναλωτή: Μείωση τιμών σε 1.898 κωδικούς προϊόντων στο β΄τρίμηνο
Economy

Μείωση τιμών σε 1.898 κωδικούς στο β΄τρίμηνο - Ποια προϊόντα φθήνυναν
Brain Gain: Ποιες είναι οι προοπτικές επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού
Economy

Brain gain: Νέα έρευνα από ΕΚΤ και ΟΟΣΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jensen Huang: Σε δημοπρασία το μπουφάν του για φιλανθρωπικό σκοπό
World

Mega δημοπρασία για το μπουφάν του Jensen Huang

Η αποτίμηση για το σύμβολο της «επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης», το μπουφάν του Jensen Huang

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστική κρίση: Η πολιτική της κυβέρνησης και η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών
Ακίνητα

Η σκληρή αλήθεια για το στεγαστικό - Τι δείχνουν οι αριθμοί

Το «Σπίτι μου ΙΙ», οι τιμές των ακινήτων, η εκτόξευση των ενοικίων, το κόστος κατοχής δείχνουν ότι η πρόσβαση στη στέγη παραμένει το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σκάνδιο: Πρόβλημα εξήντα τόνων που θέτει σε κίνδυνο την αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ
World

Η «κρυφή» απειλή για άμυνα και βιομηχανία

Το σκάνδιο καταδεικνύει ακριβώς πώς τα μικροσκοπικά σημεία συμφόρησης υλικών μπορούν να παραλύσουν τεράστια αμυντικά προγράμματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πόσο φθηνές είναι οι μετοχές των τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πόσο φθηνές είναι οι τραπεζικές μετοχές;

Σε υψηλά 16ετίας το Euronext Athens, αλλά με «φθηνές» ακόμη τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

Τζούλη Καλημέρη
Ομάν: Ασκήσεις ισορροπίας για τα τέλη στα Στενά του Ορμούζ – Το «τυφλό σημείο» στις αγορές
World

Ασκήσεις ισορροπίας του Ομάν στο Ορμούζ - Το «τυφλό σημείο» στις αγορές

Ιράν και Ομάν διεξάγουν κοινές συνομιλίες με σκοπό να καθορίσουν μια νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια στο Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Ψηφιακό Πελατολόγιο: Σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, catering και δεξιώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Big Brother σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Τι αλλάζει

Συνεχίζεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η ΑΑΔΕ με το ψηφιακό πελατολόγιο μπαίνει σε γάμους και πάρτι

Ανδρομάχη Παύλου
FrieslandCampina Hellas: Το κερδοφόρο 2025 και οι μελλοντικοί στόχοι – Πώς θα ενισχύσει τη θέση της
Business

Γύρισε σελίδα με κέρδη το 2025 η FrieslandCampina Hellas

Θετικα μεγέθη κατέγραψε η FrieslandCampina Hellas - Η επιστροφή φόρου εισοδήματος και οι πωλήσεις σε ελληνική και διεθνή αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Economy
Χιονοδρομικό Βασιλίτσας: Την ερχόμενη εβδομάδα κυρώνεται η Σύμβαση Παραχώρησης
Economy

Στη Βουλή η κύρωση για το Χιονοδρομικό Βασιλίτσας

Η διάρκεια της παραχώρησης θα είναι 30 έτη με δυνατότητα παράτασης για δέκα έτη

Πρώτη κατοικία: Το φθινόπωρο ο Φορέας Επαναμίσθωσης – Πώς θα λειτουργεί η επαναγορά από τους δανειολήπτες
Ακίνητα

Το φθινόπωρο ο Φορέας Επαναμίσθωσης - Πώς θα λειτουργεί

Το χρονοδιάγραμμα και η λειτουργία του φορέα - Πώς θα μπορεί να σωθεί η πρώτη κατοικία για δανειολήπτες

Αθανασία Ακρίβου
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 6 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου
Economy

Ποια επιδόματα και παροχές πληρώνουν e-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ ως Παρασκευή

Θα καταβληθούν περίπου 70 εκατ. ευρώ σε 81.273 δικαιούχους των e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Αρχή Προστασίας Καταναλωτή: Μείωση τιμών σε 1.898 κωδικούς προϊόντων στο β΄τρίμηνο
Economy

Μείωση τιμών σε 1.898 κωδικούς στο β΄τρίμηνο - Ποια προϊόντα φθήνυναν

Ποια είναι η εικόνα των τιμών για την περίοδο από 1η Απριλίου έως 24 Ιουνίου με βάση την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων

Brain Gain: Ποιες είναι οι προοπτικές επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού
Economy

Brain gain: Νέα έρευνα από ΕΚΤ και ΟΟΣΑ

Τι αναφέρει η μελέτη του ΕΚΤ και του ΟΟΣΑ για την ελληνική διασπορά και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Vouchers τροφίμων: Πότε αρχίζει το πρόγραμμα – Οι δικαιούχοι και τα ποσά
Economy

Έρχονται τα vouchers τροφίμων - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Το νέο σύστημα για τα vouchers τροφίμων συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Στεγαστική κρίση: Η πολιτική της κυβέρνησης και η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών
Ακίνητα

Η σκληρή αλήθεια για το στεγαστικό - Τι δείχνουν οι αριθμοί

Το «Σπίτι μου ΙΙ», οι τιμές των ακινήτων, η εκτόξευση των ενοικίων, το κόστος κατοχής δείχνουν ότι η πρόσβαση στη στέγη παραμένει το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Latest News
ΕΦΚΑ: Ποιες e-υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες από τις 7 έως 13 Ιουλίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ: Ποιες e-υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες από τις 7 έως 13 Ιουλίου

Η προσωρινή διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες

Stoa Arsakeiou: Athens’ New Downtown Landmark
English Edition

Stoa Arsakeiou: Athens’ New Downtown Landmark

Legendary Food unveils €40 million revamp of historic Arsakeio Megaro, opening in July

Δασμός 3 ευρώ: Γιατί φέρνει αναταράξεις στο εμπόριο
Business

Το 3ευρω φέρνει αναταράξεις στο εμπόριο

Ποιος πληρώνει τελικά τον περίφημο δασμό 3 ευρώ - Τι θα κάνουν Shein και Temu

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Φορολογικές δηλώσεις: Κλήση σε… απολογία – Ποιοι κωδικοί είναι στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Κλήση σε «απολογία» για δηλώσεις - Ποιοι κωδικοί είναι στο στόχαστρο

Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις ζητούν οι σύλλογοι λογιστών - Τι επικαλούνται

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς
Κοινωνία

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου - Τι αναφέρει η ΔΥΠΑ

Γιώργος Καραμέρος: Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Καραμέρος: Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γιώργος Καραμέρος ενημέρωσε με επιστολή του τον Σωκράτη Φάμελλο ότι παραιτείται από βουλευτής και από κάθε κομματική ιδιότητα που είχε στον ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γεράσιμος Σιάσος νέος Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων
Academia

Ο Γεράσιμος Σιάσος νέος Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων

Ο νέος Πρόεδρος της Συνόδου είναι ο νεότερος Πρύτανης που έχει εκλεγεί στη Σύνοδο Πρυτάνεων και βρίσκεται στο τιμόνι του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας από τον Σεπτέμβριο του 2023

Jensen Huang: Σε δημοπρασία το μπουφάν του για φιλανθρωπικό σκοπό
World

Mega δημοπρασία για το μπουφάν του Jensen Huang

Η αποτίμηση για το σύμβολο της «επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης», το μπουφάν του Jensen Huang

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Και επισήμως πλέον παντρεμένοι
Κόσμος

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Και επισήμως πλέον παντρεμένοι

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παντρεύτηκαν σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, παρουσία οικογένειας και διάσημων φίλων

EOPYY Fraud Ring Busted: Doctors and Ex-PASOK Candidate Held
English Edition

EOPYY Fraud Ring Busted: Doctors and Ex-PASOK Candidate Held

Police say a ring exploited patients who had not activated electronic prescriptions, writing thousands of fake ones over six years and forging signatures to claim reimbursements from Greece's national health insurer

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας: Την ερχόμενη εβδομάδα κυρώνεται η Σύμβαση Παραχώρησης
Economy

Στη Βουλή η κύρωση για το Χιονοδρομικό Βασιλίτσας

Η διάρκεια της παραχώρησης θα είναι 30 έτη με δυνατότητα παράτασης για δέκα έτη

Ferrari: Μετά το Luce, η σκουντερία μιλά ξανά στους θαυμαστές της
World

Μετά το Luce, η Ferrari μιλά ξανά στους θαυμαστές της

Η Ferrari ανακοίνωσε το 12Cilindri Manuale - Σχέδια για ειδική σειρά μοντέλων με 1.499 αυτοκίνητα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καύσωνες: Η Ευρώπη η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος – Υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα
Κλιματική αλλαγή

Η Ευρώπη η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος - Υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα

Οι καύσωνες που έπληξαν την κεντρική και βόρεια Ευρώπη φέτος είναι πιθανό να εμφανίζονται πλέον πιο συχνά

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από 3 Αυγούστου – Τα ραντεβού
Κοινωνία

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από 3 Αυγούστου - Τα ραντεβού

Λήγει η προθεσμία για την έκδοση νέας ταυτότητας - Η διαδικασία και το κόστος

ΕΡΓΑΝΗ: Στις 132.730 ανήλθαν οι νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Μάιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πάνω από 130.000 οι νέες θέσεις εργασίας τον Μάιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ για προσλήψεις και αποχωρήσεις

Πρίνος: Στην τελική ευθεία η έναρξη γεωτρήσεων για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα
Green

Στην τελική ευθεία οι γεωτρήσεις στον Πρίνο

Προχωρούν τα έργα δέσμευσης, μεταφοράς και υπόγειας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies