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Φορολογικές δηλώσεις: Υποβλήθηκε αριθμός ρεκόρ πριν την καταληκτική ημερομηνία

Με τα στοιχεία έως Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχουν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 05.07.2026, 10:00
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Φορολογικές δηλώσεις: Υποβλήθηκε αριθμός ρεκόρ πριν την καταληκτική ημερομηνία
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Δέκα ημέρες απέμειναν πριν η «αυλαία» για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν εφέτος με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα, ήδη από τα μέσα Μαρτίου. Με τα στοιχεία έως Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχουν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την περίοδο αυτή. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν υποβάλει 33.500 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρυσι, 1,85 εκατομμύρια περισσότερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2024 και σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότερες από το 2023.

Όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος για τα φορολογικά θέματα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η φετινή θετική πορεία υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί ένδειξη τόσο της άρτιας προετοιμασίας της φορολογικής διοίκησης, όσο και της αλλαγής νοοτροπίας και στάσης των φορολογουμένων απέναντι στον φορολογικό μηχανισμό. Οι πολίτες δείχνουν να υιοθετούν ευκολότερα τις καινοτομίες και τη λειτουργία του φορολογικού συστήματος, γεγονός ενθαρρυντικό», όπως αναφέρει.

Πληρώνουν περισσότερα όσοι σπεύδουν τελευταίοι

Όπως παρατηρείται για τις δηλώσεις τις οποίες υποβάλλουν τα νοικοκυριά (μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι) όσοι τις καταθέτουν κοντά στις τελευταίες ημέρες της διορίας, εμφανίζουν κατά κανόνα υψηλότερα εισοδήματα και, συνεπώς, μεγαλύτερο φόρο προς πληρωμή.

Η τάση αυτή είναι γνωστή και επαναλαμβανόμενη: εκείνοι που υποβάλλουν πρώτοι είναι συνήθως όσοι έχουν μηδενικό ή πιστωτικό εκκαθαριστικό (για να λάβουν επιστροφή φόρου ή κάποιο επίδομα), ενώ όσοι αφήνουν τη δήλωση για το τέλος είναι, κυρίως, όσοι έχουν εισοδήματα και από περισσότερες πηγές και βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερο πρόσθετο φόρο.

Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα για τις δηλώσεις Ε1:

* περίπου 1 στους 3 φορολογουμένους καλείται έως τις 31 Ιουλίου να πληρώσει είτε την πρώτη δόση είτε το σύνολο του φόρου, προκειμένου να κερδίσει την έκπτωση 2% έως 4%, ανάλογα με το πότε υπέβαλε τη δήλωσή του. Όσοι υποβάλουν στις επόμενες 10 ημέρες δικαιούνται έκπτωση 2% στον πρόσθετο φόρο, εφόσον επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση.

Συγκεκριμένα, από τις 5,8 εκατομμύρια δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει τα φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά), 1,95 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν κατά μέσο όρο πρόσθετο φόρο 1.880 ευρώ.

Ωστόσο, οι δηλώσεις που κατατίθενται προς το τέλος της διορίας, εμφανίζουν συνήθως βαρύτερο εκκαθαριστικό, κοντά στα 2.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποβάλουν τώρα και εξοφλήσουν εφάπαξ έως 31 Ιουλίου , θα κερδίσουν μέση έκπτωση περίπου 40 ευρώ. Αντίθετα, όσοι είχαν υποβάλει τη δήλωση Ε1 έως τα μέσα Ιουνίου κερδίζουν κατά μέσο όρο έκπτωση περίπου 70 ευρώ, εφόσον εξοφλήσουν πλήρως το εκκαθαριστικό τους.

Η πληρωμή του φόρου γίνεται σε έως 8 μηνιαίες δόσεις, με τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου. Για να «σπάσουν» τη δόση σε μικρότερες, πολλοί χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες, προκειμένου να εξοφλήσουν άμεσα τον φόρο αλλά να τον αποπληρώνουν άτοκα για 12 μήνες στην τράπεζα. Ταυτόχρονα έτσι, ο φορολογούμενος εξασφαλίζει και την έκπτωση 2%-4%.

* 1 στους 3 υπόχρεους επίσης (δηλαδή 2,1 εκατομμύρια δηλώσεις ή 35% του όσων έχουν υποβληθεί ως τώρα) λαμβάνουν μηδενικό εκκαθαριστικό. Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο, αλλά ούτε και δικαιούνται επιστροφή.

* για ακόμη 1 στους 3, περίπου 1,75 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1, προκύπτει πιστωτικό εκκαθαριστικό. Οι δικαιούχοι αυτοί λαμβάνουν επιστροφή φόρου της τάξης των 176 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας.

Η ΑΑΔΕ «πληρώνει αμέσως»

Και πριν καν ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων όμως, οι 9 στους 10 δικαιούχους έχουν ήδη εισπράξει την επιστροφή τους, ή αυτή έχει συμψηφιστεί αυτόματα με τρέχοντες φόρους και οφειλές.

Η ΑΑΔΕ ως τώρα έχει προχωρήσει σε άμεση πληρωμή επιστροφής χωρίς συμψηφισμούς για 1,1 εκατομμύριο φορολογουμένους -δηλαδή για σχεδόν 2 στους 3 δικαιούχους- επειδή δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Σε αυτούς έχει πιστωθεί κατά μέσο όρο ποσό περίπου 200 ευρώ στον καθένα.

Περιθώριο για διορθώσεις

Εκτός από υποβολές, μέχρι 15 Ιουλίου προλαβαίνουν οι υπόχρεοι να κάνουν και διορθώσεις και στη δήλωση Ε1 που τυχόν έχουν ήδη υποβάλει.

Συγκεκριμένα, αν οι φορολογούμενοι διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις στην αρχική τους δήλωση, μπορούν να την αλλάξουν, συμπληρώνοντας ή διαγράφοντας στοιχεία, υποβάλλοντας μία νέα, τροποποιητική δήλωση, χωρίς να κινδυνεύουν με πρόστιμο ως τις 15/7. Η διόρθωση λαθών σε κρίσιμους κωδικούς είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη φορολογική επιβάρυνση, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δηλώνονται εισοδήματα παλαιότερων ετών για κάλυψη τεκμηρίων.

Το ίδιο ισχύει και αν είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι χωρίς λοιπά εισοδήματα, για τους οποίους η ΑΑΔΕ άντλησε αυτόματα την προσυμπληρωμένη δήλωση και την υπέβαλε αυτόματα στις 17 Απριλίου, εκδίδοντας μαζικά και τα σχετικά εκκαθαριστικά. Παρότι η διαδικασία κατάθεσης του Ε1 έγινε «οίκοθεν» από την φορολογική διοίκηση, αυτό δεν απαλλάσσει τον φορολογούμενο από την υποχρέωση να ελέγξει και ο ίδιος την ορθότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν, μέσα στη διορία που λήγει την επόμενη Τετάρτη 15/7.

Ειδική προσοχή χρειάζεται και για όσους εισέπραξαν μέσα στο 2025, αναδρομικά περασμένων ετών. Πέρα από την υποβολή της τρέχουσας δήλωσης Ε1, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν και αν δηλώθηκαν ποσά αναδρομικά, με χωριστή δήλωση στα έτη στα οποία αυτά αντιστοιχούν, μέσω ξεχωριστής τροποποιητικής δήλωσης.

Για αναδρομικά ετών 2024 και προηγούμενων, τα οποία εισπράχθηκαν μέσα στο 2025, εφόσον αυτά έχουν ήδη καταγραφεί από την ΑΑΔΕ, η διαδικασία είναι απλοποιημένη: τα ποσά εμφανίζονται διακριτά στο ενημερωτικό Εισοδημάτων – Δαπανών κάθε φορολογουμένου στο myAADE. Με την επιλογή της τροποποιητικής δήλωσης ανά έτος, όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1. Ο φορολογούμενος χρειάζεται απλώς να ελέγξει τα σχετικά πεδία και να «πατήσει» την επιλογή ότι συμφωνεί , για να προχωρήσει η υποβολή της τροποποιητικής, από την οποία προκύπτει νέο εκκαθαριστικό φόρου. Αν εκδοθεί χρεωστικό, η διορία πληρωμής του πρόσθετου «πρόσθετου φόρου» για τους υπόχρεους είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026 -και όχι η 31 Ιουλίου όπως ισχύει για τις πληρωμές φόρου για τα εισοδήματα που εισπράχθησαν το 2025.

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