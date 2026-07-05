Data center: Το μεγαλύτερο έργο που έχει προταθεί ποτέ έχει επισήμως εγκαταλειφθεί

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το μεγαλύτερο έργο κέντρου δεδομένων (data center) που έχει προταθεί ποτέ στις ΗΠΑ έχει επίσημα εγκαταλειφθεί.

Η QTS Realty Trust, που ανήκει στην Blackstone, απέσυρε την έφεσή της στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βιρτζίνια στις 2 Ιουλίου, κλείνοντας έτσι μια τριετή νομική διαμάχη σχετικά με το Prince William Digital Gateway, ένα προγραμματισμένο συγκρότημα 2.100 στρεμμάτων στην κομητεία Prince William της Βιρτζίνια, το οποίο θα περιλάμβανε 37 κτίρια και 2 εκατ. τετραγωνικά μέτρα κέντρων δεδομένων δίπλα στο Εθνικό Πάρκο Μπάτλφιλντ Μανάσας. Μετά την πλήρη ολοκλήρωσή του, το έργο θα είχε κόστος περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια και θα αποτελούσε το μεγαλύτερο συγκρότημα κέντρων δεδομένων στον κόσμο.

Αυτό που δείχνει η έκβαση της υπόθεσης Prince William είναι ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι παίκτες του κλάδου μπορούν να χάσουν μια μάχη για τη χρήση γης, όταν η τοπική αντίδραση οργανωθεί και η νομική διαδικασία ακολουθήσει την πορεία της.

Η QTS ήταν ο τελευταίος κατασκευαστής που παρέμεινε στη διαδικασία. Ο έτερος συν-κατασκευαστής Compass Datacenters, με την υποστήριξη της Brookfield, απέσυρε τη δική του έφεση τον Απρίλιο, ενώ το Συμβούλιο Εποπτών της Κομητείας Πρινς Γουίλιαμ αποσύρθηκε από τη δικαστική διαμάχη τον ίδιο μήνα, αφού είχε δαπανήσει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των φορολογουμένων για την υπεράσπιση της αρχικής αλλαγής χρήσης γης. Η εν λόγω έγκριση, που είχε χορηγηθεί το 2023, ακυρώθηκε από το Εφετείο της Βιρτζίνια τον Μάρτιο, το οποίο έκρινε ότι η δημόσια ανακοίνωση της κομητείας για την ακρόαση σχετικά με την αλλαγή χρήσης γης δεν πληρούσε την απαίτηση του κράτους για διάστημα έξι ημερών μεταξύ των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες.

Στην αίτηση απόσυρσής της, η QTS ανέφερε ότι το έργο είχε «προχωρήσει μετά από χρόνια σχεδιασμού, ανάλυσης και δημόσιας εξέτασης» και θα είχε αποφέρει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις κεφαλαίου και χιλιάδες θέσεις εργασίας στην κομητεία. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η Βιρτζίνια παραμένει κεντρικής σημασίας για τις δραστηριότητές της, επισημαίνοντας τις επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ρίτσμοντ, πέραν της υπάρχουσας παρουσίας της στη Βόρεια Βιρτζίνια.

Η υπαναχώρηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Blackstone συμφώνησε να παραχωρήσει στην Digital Realty την πλήρη κυριότητα τριών ήδη κατασκευασμένων και μισθωμένων κέντρων δεδομένων στη Βόρεια Βιρτζίνια, αξίας 7,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο μιας συναλλαγής ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές.

Κορυφαίο hub του κλάδου των data center

Η Βόρεια Βιρτζίνια παραμένει ο μεγαλύτερος κόμβος του κλάδου, ενώ η επέκταση των εγκαταστάσεων στην περιοχή συνεχίζει να αντιμετωπίζει τοπική αντίσταση λόγω πιέσεων σε θέματα γης, νερού και δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Αρκετές πολιτείες έχουν προτείνει μορατόριουμ ή αυστηρότερους κανόνες αδειοδότησης, καθώς οι εταιρείες κοινής ωφέλειας προειδοποιούν ότι τα κέντρα δεδομένων ευθύνονται για ένα δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο της νέας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι διαχειριστές δικτύων σε ορισμένες περιοχές έχουν αρχίσει να ζητούν από τους κατασκευαστές να διαθέτουν δική τους παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αντί να ανταγωνίζονται για τη σπάνια διαθέσιμη χωρητικότητα.

Μια έρευνα της Gallup που δημοσιεύθηκε τον Μάιο έδειξε ότι το 71% των Αμερικανών αντιτίθεται στην κατασκευή κέντρων δεδομένων στην περιοχή τους, με το 48% να αντιτίθεται έντονα, ποσοστό υψηλότερο από την αντίθεση σε ένα τοπικό πυρηνικό εργοστάσιο.

Για την Blackstone, η κατάρρευση της Digital Gateway δεν αλλάζει τη γενικότερη πορεία της. Η εταιρεία εξακολουθεί να διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο κέντρων δεδομένων αξίας άνω των 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, ενώ τον Μάιο συγκέντρωσε 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) του επενδυτικού της οχήματος, του Blackstone Digital Infrastructure Trust, με σκοπό να συνεχίσει να αγοράζει ήδη κατασκευασμένες, μισθωμένες εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη ζήτηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που δείχνει η έκβαση της υπόθεσης Prince William είναι ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι παίκτες του κλάδου μπορούν να χάσουν μια μάχη για τη χρήση γης, όταν η τοπική αντίδραση οργανωθεί και η νομική διαδικασία ακολουθήσει την πορεία της.