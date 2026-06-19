ΤτΕ: «Βλέπει» καθυστερήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης

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Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης «βλέπει» η ΤτΕ στην έκθεσή της “Note on the Greek Economy“, η οποία δόθηκε σήμερα στο φως της δημοσιότητας. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις ως προς την απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ωστόσο η πορεία υλοποίησης των έργων εμφανίζει ολοένα και πιο έντονο στοιχείο καθυστέρησης στο χρονοδιάγραμμα, με την…υπερφόρτωση της υλοποίησης να μετατίθεται προς τα τελευταία στάδια εφαρμογής (ουσιαστικά στο τέλος Αυγούστου), όπως καταγράφει η έκθεση της ΤτΕ.

ΤτΕ: Τα στενά περιθώρια

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει λάβει συνολικά 24,6 δισ. ευρώ από το RRF (12,9 δισ. σε επιχορηγήσεις και 11,7 δισ. σε δάνεια), που αντιστοιχούν στο 68% του συνολικού πακέτου των 36 δισ. ευρώ. Η επίδοση αυτή υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 59%, κατατάσσοντας τη χώρα στις σχετικά πιο «γρήγορες» ως προς τις εκταμιεύσεις.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί περίπου το 53% των συνολικών οροσήμων και στόχων, γεγονός που αποτυπώνει πρόοδο, αλλά όχι ακόμη ομοιόμορφη υλοποίηση σε όλο το εύρος του προγράμματος.

Το κρίσιμο σημείο καμπής για το πρόγραμμα είναι η 31η Αυγούστου 2026, ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα ορόσημα και οι στόχοι. Οι τελικές πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του ίδιου έτους, γεγονός που συμπιέζει το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο για την πλήρη υλοποίηση των έργων.

Τον Μάιο, η Ελλάδα υπέβαλε κοινό αίτημα ύψους 1,63 δισ. ευρώ, που αφορά την 7η δόση δανείων και την 8η δόση επιχορηγήσεων, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ροή αιτημάτων εκταμίευσης.

Πίεση και αναθεώρηση

Παρά την πρόοδο στις εκταμιεύσεις, η υλοποίηση των έργων εμφανίζει σαφή τάση «backloading», δηλαδή συγκέντρωση του έργου στο τέλος της περιόδου. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη διοικητική επιβάρυνση, φαινόμενο που καταγράφεται και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο του 2026 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση αναθεώρησης του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0», ενόψει της τελικής φάσης υλοποίησης του RRF, με στόχο την καλύτερη προσαρμογή του προγράμματος στα πραγματικά δεδομένα εφαρμογής.

Η εικόνα της ροής κεφαλαίων

Στο σκέλος των επιχορηγήσεων, από τα 18,2 δισ. ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού, έχουν εισρεύσει από την ΕΕ 12,9 δισ. ευρώ. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 είχαν διοχετευθεί 8,9 δισ. ευρώ στους τελικούς δικαιούχους, ενώ επιπλέον 6,3 δισ. ευρώ έχουν μεταφερθεί από το Δημόσιο σε φορείς εντός και εκτός γενικής κυβέρνησης έως τον Μάιο του 2026.

Στα δάνεια, από το σύνολο των 17,7 δισ. ευρώ, έχουν εκταμιευθεί από την ΕΕ 11,7 δισ. ευρώ, με 6 δισ. ευρώ να έχουν ήδη φτάσει στους τελικούς δικαιούχους. Τα συμβασιοποιημένα έργα ανέρχονται σε 13,2 δισ. ευρώ, με προθεσμία υπογραφής νέων συμβάσεων έως τις 29 Μαΐου 2026, ώστε να καλυφθούν τα απαιτούμενα ορόσημα για τις επόμενες αιτήσεις πληρωμών.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το RRF καλύπτουν το σύνολο των τεσσάρων πυλώνων του σχεδίου και περιλαμβάνουν σημαντικές παρεμβάσεις όπως:

-ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών

-εθνικό σχέδιο αναδάσωσης

-έργα διαχείρισης υδάτων

-ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών

-εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας

-δίκτυο μικροδορυφόρων και ψηφιακές υποδομές

-ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

-προγράμματα κατάρτισης και επανειδίκευσης ανέργων

-ψηφιοποίηση εκπαίδευσης και μεταρρυθμίσεις υγείας

-εκσυγχρονισμός αγροτικού τομέα

-έργα οδικής ασφάλειας και κατασκευή μεγάλων οδικών αξόνων