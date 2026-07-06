Centric: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με την Ten Brinke για το έργο στο Ελληνικό

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Ολοκληρώθηκε η συνεργασία της Centric Συμμετοχών με την Ten Brinke Hellas για την από κοινού ανάπτυξη οικιστικού έργου στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Η Centric ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει τελικά η συνεργασία της, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές διαπραγματεύθηκαν τους ειδικότερους όρους της συνεργασίας υπό τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, χωρίς όμως να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία. Ως αποτέλεσμα, αποφάσισαν συναινετικά να μην προχωρήσουν στην κοινή υλοποίηση του έργου.

Η αποζημίωση στην Centric

Στο πλαίσιο της συμφωνίας λύσης της συνεργασίας, η Ten Brinke θα καταβάλει στην Centric αποζημίωση ύψους 1,75 εκατ. ευρώ. Μετά την εξέλιξη αυτή, η Centric αποχωρεί από το επενδυτικό σχέδιο, ενώ η Ten Brinke αναλαμβάνει την υλοποίησή του.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι συνεχίζει την υλοποίηση της στρατηγικής της και εξακολουθεί να αξιολογεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό έργο των 100 εκατ. ευρώ προβλέπεται να αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις.

Η πρώτη αφορά την απόκτηση των οικοπέδων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί κατά προσέγγιση 80% μέσω τραπεζικού δανεισμού και 20% μέσω ιδίων κεφαλαίων και η δεύτερη την ανέγερση πολυτελών κατοικιών, με εκτιμώμενο κατασκευαστικό κόστος περίπου 55 εκατ. ευρώ.

Η κατασκευή επίσης θα χρηματοδοτηθεί σε σημαντικό ποσοστό μέσω τραπεζικού δανεισμού και ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου υπολογίζεται σε περίπου τρία έτη από την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Η τρίτη φάση αφορά τη διάθεση των κατοικιών.

Να σημειωθεί ότι η TEN Brinke έχει αγοράσει στο Ελληνικό ακόμα ένα οικόπεδο στην περιοχή του επιχειρηματικού κέντρου, το οποίο επίσης θα αξιοποιήσει αναπτύσσοντας κατοικίες.

Η κύρια δραστηριότητα της Centric είναι η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών. Οι βασικοί άξονες επενδύσεων της Centric σήμερα είναι, η παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών εν πλω, ο τουριστικός κλάδος (ξενοδοχεία & σκάφη), και η εκμετάλλευση εμπορικών ακινήτων.

Ο όμιλος επίσης διατηρεί περιορισμένη παρουσία στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Centric επενδύει μέρος των διαθεσίμων της σε χρεόγραφα, αναλύει τα δεδομένα κλάδων που εκτιμάται ότι διαμορφώνουν ελκυστικές συνθήκες δραστηριοποίησης και αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες.