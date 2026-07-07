Το «παράθυρο» του ΧΑ, αλλάζει επίπεδο η ΕΥΔΑΠ, το γύρισε… η SUNLGIHT, τι περιμένει η αγορά από τη LAMDA, τα «γυρίσματα» της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι «εξισώσεις» των ΑΧΕΠΕΥ

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Στις 2.560 αισίως ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το κλίμα να παραμένει καθόλα θετικό.

Αν και οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν υποτονικά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, το σκηνικό άλλαξε στις τελικές δημοπρασίες.

Εκεί ο τζίρος ενισχύθηκε αισθητά, με τη συμμετοχή τόσο των εντολών κλεισίματος όσο και των προσυμφωνημένων συναλλαγών, στοιχείο που έδωσε καλύτερη εικόνα στη συνολική αξία των συναλλαγών.

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Το trade των οκτώ μηνών

Παρόλα αυτά, οι συζητήσεις στα desks χθες περιστράφηκαν στην αναβάθμιση της JP Morgan.

Διότι εκεί που οι αναλυτές της μέχρι πριν από λίγο καιρό έβαζαν στο τραπέζι το αν η Ελλάδα έπρεπε ή όχι να επιστρέψει στις ανεπτυγμένες αγορές, πλέον βλέπουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα trades της ευρωπαϊκής περιφέρειας.

Οι αναλυτές της μάλιστα «ανέβασαν» τη σύστασή τους για τις ελληνικές μετοχές σε overweight, εκτιμώντας ότι από τον Σεπτέμβριο και μέχρι τον Μάιο του 2027 δημιουργείται μια σπάνια συγκυρία.

Ο λόγος είναι ότι η ελληνική αγορά ετοιμάζεται να μπει στους δείκτες Stoxx Europe τον Σεπτέμβριο, χωρίς όμως να αποχωρήσει άμεσα από τους δείκτες αναδυόμενων αγορών της MSCI.

Για περίπου οκτώ μήνες θα βρίσκεται, ουσιαστικά, με το ένα πόδι στις ανεπτυγμένες και το άλλο στις αναδυόμενες αγορές.

Και αυτό μεταφράζεται σε ροές. Ένα δισ. για την ακρίβεια.

Και οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι τράπεζες, που συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό μοχλό του ελληνικού χρηματιστηρίου και εκεί όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των διεθνών χαρτοφυλακίων.

Μετά αρχίζουν τα δύσκολα

Η δεύτερη πράξη δεν είναι εξίσου ευχάριστη.

Όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές της MSCI, η JPMorgan εκτιμά ότι το ισοζύγιο των παθητικών κεφαλαίων θα γυρίσει αρνητικό, με πιθανές καθαρές εκροές περίπου 300 εκατ. δολαρίων.

Με απλά λόγια, τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν από τους developed market δείκτες δεν αρκούν για να αντικαταστήσουν εκείνα που θα αποχωρήσουν από τα emerging market funds.

Γι’ αυτό και η τράπεζα βλέπει τη μεγάλη ευκαιρία να βρίσκεται κυρίως στους επόμενους μήνες.

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Η… αλλαγή του Aserkoff

Η αλήθεια είναι ότι έχει τη δική της αξία και η αλλαγή στάσης του αναλυτή David Aserkoff.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που χαρακτήριζε ουσιαστικά λάθος την επιστροφή της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές.

Μάλιστα, μετά την αναβάθμιση από τον FTSE Russell είχε κυκλοφορήσει ανάλυση με τον εύγλωττο τίτλο «Yes, we are unhappy that FTSE upgraded Greece to DM», υποστηρίζοντας ότι η ελληνική αγορά θα έχανε περισσότερα από όσα θα κέρδιζε.

Σήμερα δεν φαίνεται να αναιρεί εκείνη τη λογική. Απλώς αναγνωρίζει ότι η μεταβατική περίοδος δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.

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Το νερό… νεράκι

Δεν περνά απαρατήρητη η εικόνα των δύο εταιρειών ύδρευσης.

Η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να γράφει υψηλά πολλών ετών, έχοντας ήδη αποδώσει σχεδόν 50% από την αρχή του χρόνου, ενώ η ΕΥΑΘ επιτάχυνε ακόμη περισσότερο, με άνοδο άνω του 6%.

Η αγορά προφανώς προεξοφλεί και τις εξελίξεις που έρχονται στον κλάδο, καθώς μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη συνολική αναδιάρθρωση της διαχείρισης των υδάτων, σε μια περίοδο που η λειψυδρία μετατρέπεται από περιβαλλοντικό σε επενδυτικό θέμα.

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«Περιμένοντας τον Γκοντό»

Το θεατρικό του Samuel Beckett, «Περιμένοντας τον Γκοντό», θυμίζει λίγο η αναμονή πολλών αγοραστών στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Υπό την έννοια ότι κάποιος περιμένει επίμονα κάτι που ίσως δεν έρθει ποτέ ή που συνεχώς αναβάλλεται.

Και αναρωτιέστε για την αναφορά, σας παραπέμπω σε ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερινά στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το οποίο έχει εντοπίσει η στήλη.

Αρκετοί αγοραστές περιμένουν τη μετοχή να διορθώσει για να τοποθετηθούν. Εκείνη, όμως, δεν τους κάνει το χατίρι.

Η χθεσινή συνεδρίαση ήταν ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Οι πιέσεις που εκδηλώθηκαν από τις νέες μετοχές της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου απορροφήθηκαν υποδειγματικά, ενώ στις τελικές δημοπρασίες οι αγοραστές ανέλαβαν δράση.

Το αποτέλεσμα ήταν νέο ιστορικό υψηλό στα 47 ευρώ και κεφαλαιοποίηση αισίως στα 5,6 δισ. ευρώ.

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Ακάθεκτη η Motor Oil

Τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση και σε νέα ιστορικά υψηλά για τη Motor Oil.

Η τάση παραμένει απολύτως ανοδική και, προς το παρόν, η πρώτη ουσιαστική γραμμή άμυνας εντοπίζεται στην περιοχή των 39,50 ευρώ.

Θυμίζω εδώ όμως ότι ο όμιλος έχει ωφεληθεί από το ότι τα περιθώρια διύλισης εκτοξεύθηκαν τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια.

Μάλιστα, παρά την αποκλιμάκωση που ακολούθησε μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

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Πέρασε και τα 24 ευρώ

Χρειάστηκαν πάνω από 18 χρόνια για να ξαναβρεθεί η μετοχή της ΔΕΗ πάνω από τα 24 ευρώ.

Και ίσως δεν έχει σταματήσει η κεφαλαιακή γιγάντωσή της, αν αναλογιστούμε και την οπτική της Morgan Stanley, η οποία δεν βλέπει πλέον τη ΔΕΗ ως την εταιρεία που γύρισε σελίδα μετά την κρίση.

Βλέπει έναν ενεργειακό όμιλο που περνά στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του.

Με σύσταση overweight και τιμή-στόχο τα 27 ευρώ, ο οίκος θεωρεί ότι το επενδυτικό αφήγημα έχει πλέον μετατοπιστεί από το turnaround στη διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Τα EBITDA έχουν εκτιναχθεί, οι ΑΠΕ επεκτείνονται, τα δίκτυα μεγαλώνουν, η πελατειακή βάση ξεπερνά τα 8,5 εκατομμύρια και πλέον το ζητούμενο είναι η εκτέλεση του σχεδίου.

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Τι περιμένει η αγορά

Ημέρα αποτελεσμάτων σήμερα για τη LAMDA Development, αλλά η αγορά περιμένει την αυριανή ημέρα

Όταν δηλαδή θα γίνει η τηλεδιάσκεψη της διοίκησης με τους αναλυτές.

Περιμένει ένα σήμα για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την ΙΟΝ.

Η συμφωνία, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της και οποιαδήποτε ενημέρωση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές.

Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη του πρώτου τριμήνου, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η Lamda Development θα εμφανίσει έσοδα 137 εκατ. ευρώ, έναντι 105,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τα EBITDA προ αναπροσαρμογών να διαμορφώνονται στα 12 εκατ. ευρώ από 12,5 εκατ. ευρώ.

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Το γύρισε…

Στο ΓΕΜΗ αναρτήθηκαν λίαν προσφάτως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της SUNLIGHT GROUP που ανήκει στον Όμιλο Olympia.

Τα ζόρια… ήταν μεγάλα το 2025 για τη SUNLGIHT καθώς, όπως περιγράφεται στις καταστάσεις της, ήρθε αντιμέτωπη με «τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αστάθεια στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών. Οι εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των δασμών των Η.Π.Α., συνέχισαν να επηρεάζουν τις δομές κόστους και τη δυναμική της αγοράς, ενώ ο πληθωρισμός, αν και υποχώρησε σε ορισμένες αγορές, παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας τόσο το κόστος παραγωγής όσο και τη ζήτηση», αναφέρεται σχετικώς.

Η SUNLIGHT ελληνική πολυεθνική – μέτρησα 53 θυγατρικές εταιρείες εντός κι εκτός συνόρων – δραστηριοποιείται στις λύσεις αποθήκευσης ενέργειας και τις βιομηχανικές μπαταρίες.

Και παρά τις προκλήσεις κατάφερε και το γύρισε το ματς… – για να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους λόγω και Μουντιάλ.

Έτσι από ζημιές 21,8 εκατ. ευρώ το 2024 επέστρεψε στα καθαρά κέρδη χρήσεως 2,1 εκατ. ευρώ…

Αποεπενδύσεις και hedging….

Και πώς το πέτυχε αυτό ο Όμιλος ;

Από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προκύπτει αφενός ότι αξιοποίησε «φυσικά» και χρηματοοικονομικά εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου, ενώ ταυτόχρονα αποεπένδυσε από δραστηριότητες και θυγατρικές επιδιώκοντας να περιορίσει τις απώλειες αλλά και να επικεντρωθεί στον κεντρικό πυρήνα των δραστηριοτήτων της που είναι η αποθήκευση ενέργειας.

Μέτρησα την πώληση καμιά δεκαριά θυγατρικών εταιρειών των Ομίλων Triathlon και A. Mueller που είχε αποκτήσει, ενώ την ίδια στιγμή συνέχισε και τις επενδύσεις το 2025. Πέρυσι αυτές ήταν στα 123,7 εκατ. ευρώ από 146,3 εκατ. ευρώ το 2024 με έμφαση στο R&D και τον ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και σε άλλα έργα σε Ελλάδα, Γερμανία και ΗΠΑ.

H ανθεκτικότητα και η πλάτη στήριξης…

Εν κατακλείδι, η διοίκηση της SUNLIGHT πέτυχε το 2025 υψηλότερα EBITDA στα 121,1 από 102,5 εκατ. ευρώ δείχνοντας την ανθεκτικότητα που έχει ο Όμιλος απέναντι σε αβέβαια περιβάλλοντα και γεωπολιτικές αναταράξεις που επηρεάζουν τη δραστηριότητα τους.

Και βέβαια αυτό που πρέπει να σας τονίσω, είναι ότι για τη SUNLIGHT έβαλε γερή πλάτη… και στήριξη ο Όμιλος Olympia. Αρκεί να θυμίσω ότι απέκτησε τη μειοψηφική συμμετοχή της GBD στη SUNLIGHT. Η Olypmia έχει ένα επιπλέον 12% στη SUNLIGHT.

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Νέα αγορά, λιγότεροι παίκτες…

Στα υψηλά των 2.560 μονάδων όλα δείχνουν καθόλα θετικά, αλλά πίσω από το ταμπλό η μετάβαση στο Euronext Athens δεν είναι χωρίς προβλήματα.

Αρκετοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι το νέο σχήμα θα έχει πολύ λιγότερες λειτουργίες και προσωπικό, καθώς η φιλοσοφία του Euronext είναι ξεκάθαρη… χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, περισσότερα έσοδα και χρεώσεις σχεδόν για τα πάντα.

Την ίδια ώρα, στις μικρότερες χρηματιστηριακές επικρατεί έντονη ανησυχία, καθώς εκτιμούν ότι δύσκολα θα βρουν χώρο στο νέο μοντέλο, καθώς το επίπεδο του κόστους αλλάζει.

Τα πρότυπα των αδειών

Αυτό που συζητείται περισσότερο στην αγορά είναι το κόστος πρόσβασης στο νέο σύστημα.

Η πρώτη, στην οποία και στρέφονται οι τραπεζικές ΑΧΕΠΕΥ, αποκαλείται call location και είναι η δημιουργία δομής για την κάθε χρηματιστηριακή στο Μπέργκαμο της Ιταλίας, όπου είναι η εκκαθάριση του Euronext.

Αυτή η άδεια εξασφαλίζει εκτέλεση εντολής χωρίς καμία καθυστέρηση και υπολογίζεται πως έχει κόστος μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ.

Η δεύτερη επιλογή είναι γραμμή από Μπέργκαμο στην Αθήνα που έχει μηνιαίο κόστος 5.000 ευρώ για τέλη επικοινωνίας.

Η τρίτη είναι το web trading με μηνιαίο κόστος 2.500 ευρώ που δεν παρέχει όμως στοιχεία για την αγορά (data) και επιτρέπει απλώς να περνάς εντολή, περίπου στα τυφλά.

Μέχρι σήμερα η σύνδεση με την ΕΧΑΕ είχε για τις χρηματιστηριακές ένα ετήσιο κόστος 20.000 με 25.000 ευρώ.

Αρκετοί στην αγορά θεωρούν ότι το νέο περιβάλλον θα επιταχύνει τις συγχωνεύσεις ή ακόμη και τις αποχωρήσεις μικρότερων ΑΧΕΠΕΥ, αν και οι τελικές αποφάσεις βέβαια αναμένονται από το ίδιο το Euronext.

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Η αναστολή μένει

Η μετοχή της Προοδευτικής θα παραμείνει σε αναστολή, μέχρις ότου δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις. Αυτό αναφέρουν στη στήλη καλά πληροφορημένες πηγές, τονίζοντας ότι η τοποθέτηση της εταιρείας για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, παρότι επικαλείται τήρηση του θεσμικού πλαισίου, δεν φαίνεται να απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν τεθεί από την εποπτεία. Μέχρι να υπάρξει πλήρης αποσαφήνιση, η παραμονή της μετοχής σε καθεστώς αναστολής θεωρείται το βασικό σενάριο.