Μουσείο Lalique: Κλέφτες «σήκωσαν» κοσμήματα αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων

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Ξαναχτύπησαν οι κλέφτες κοσμημάτων στη Γαλλία. Λιγότερο από ένα χρόνο αφότου οι διαρρήκτες εισέβαλαν στο Μουσείο του Λούβρου, μια τριάδα με βαριοπούλα εισέβαλε στο Μουσείο Lalique στο γαλλικό χωριό Wingen-sur-Moder γύρω στις 5:30 π.μ. την Κυριακή. Έντεκα λεπτά αργότερα, οι κλέφτες έφυγαν με 27 κοσμήματα, σύμφωνα με το μουσείο και την αστυνομία.

Κλάπηκαν κοσμήματα Art Nouveau αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων, πολλά από τα οποία σχεδιάστηκαν από τον διάσημο σχεδιαστή πολυτελών ειδών Ρενέ Ζιλ Λαλίκ, ο οποίος ήταν γνωστός για τις σμαλτωμένες καρφίτσες του, τα περίτεχνα μπουκάλια αρωμάτων και τα κρυστάλλινα βάζα του, δημοφιλή σε όλη την Ευρώπη από τη δεκαετία του 1890 και μετά, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το μουσείο δήλωσε ότι οι συναγερμοί του ενεργοποιήθηκαν αφού κλέφτες εισέβαλαν βίαια από μια πόρτα εξόδου κινδύνου και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν βαριοπούλες για να σπάσουν έξι προθήκες σε μια γκαλερί του μουσείου.

Η ληστεία της Κυριακής έρχεται μετά την ληστεία αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι τον περασμένο Οκτώβριο, από την οποία δεν ανακτήθηκε τίποτα, αν και αρκετά άτομα έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί. Ως αποτέλεσμα, τα γαλλικά μουσεία βρίσκονται τώρα υπό αυστηρότερο έλεγχο για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τους.

Το μουσείο Lalique, το οποίο παρέμεινε κλειστό την Τρίτη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η διάρρηξη έλαβε χώρα «σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενεργοποιώντας τα διάφορα συστήματα ασφαλείας που ήταν σε ισχύ», αλλά πρόσθεσε ότι οι κλέφτες είχαν διαφύγει μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο σημείο. Το μουσείο και η αστυνομία δήλωσαν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το μουσείο Lalique αναδεικνύει την Art Nouveau

Η συλλογή είναι μια σχετικά πρόσφατη προσθήκη στο γαλλικό πολιτιστικό στερέωμα, έχοντας ανοίξει το 2011 στην τοποθεσία ενός πρώην εργοστασίου υαλουργίας στο Wingen-sur-Moder, ένα βουκολικό χωριό που βρίσκεται σχεδόν 400 χιλιόμετρα ανατολικά του Παρισιού, κοντά στα γερμανικά σύνορα.

Το μουσείο δήλωσε ότι έχει δώσει λεπτομέρειες για κάθε κλεμμένο κομμάτι στην αστυνομία, αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει μια πλήρη λίστα στο κοινό, κάτι που θα μπορούσε να διευκολύνει τους κλέφτες να μεταπωλήσουν στο μεταξύ. Επιβεβαίωσε ότι λείπει η «Γυναίκα Λιβελούλα με Ανοιχτά Φτερά», ένα κόσμημα Lalique που αποτελεί το κεντρικό κομμάτι της συλλογής του μουσείου, η οποία αποτελείται από περίπου 650 κομμάτια. Ένας εκπρόσωπος του μουσείου πρόσθεσε ότι ήταν «εξαιρετικά συμβολικό για το μουσείο, καθώς ήταν το πρώτο που αποκτήθηκε ενόψει της δημιουργίας του». Το μουσείο επιβεβαίωσε επίσης ότι έχασε μια προτομή, καρφίτσες, ένα μπουκάλι αρώματος, δύο βραχιόλια, μια χτένα, μια καρφίτσα για καπέλο, μια αγκράφα ζώνης και πολλά κολιέ και μενταγιόν.

Ο Λαλίκ, ο οποίος έζησε από το 1860 έως το 1945, συνδέεται με το Wingen-sur-Moder από τότε που άνοιξε ένα εργοστάσιο υαλουργίας στην πόλη το 1921. Τα έργα του έχουν έκτοτε πωληθεί για σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια σε δημοπρασίες. Τα πιο γνωστά έργα του περιλαμβάνουν κρυστάλλινα βάζα και στολίδια Victoire για καπό αυτοκινήτων από τη δεκαετία του 1920 στολισμένα με γυμνές γυναίκες, καθώς και ένα κολιέ μενταγιόν «Wasp» αξίας 970.000 δολαρίων από το 1900 περίπου στολισμένο με διαμάντια και μαργαριτάρια.