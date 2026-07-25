Νότια Κορέα: Η απάντηση της Gen Ζ στην εταιρική απελπισία είναι οι μικροσκοπικές χελώνες

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Τα μικρά είδη πολυτελείας της Gen Z έχουν γίνει ακόμη μικρότερα στη Νότια Κορέα, όπου μια νέα τάση με γούρια σε σχήμα μωρού χελώνας ακμάζει.

Οι χελώνες θεωρούνται εδώ και καιρό σύμβολα μακροζωίας στη Νότια Κορέα, λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους. Τώρα γνωρίζουν νέα άνθηση, καθώς η Gen Z στη χώρα κολλά μικροσκοπικές, χαριτωμένες χελώνες στις θήκες των κινητών της, χρησιμοποιώντας τες ως γούρι, σύμφωνα με το Business Insider.

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να επιλέξουν το είδος της τύχης που επιθυμούν. Ένας δημοφιλής πωλητής στο Instagram, ο «Bora_and», με 60.000 ακολούθους, διαθέτει μικροσκοπικές αυτοκόλλητες χελώνες σε διαφορετικά χρώματα, καθένα από τα οποία συμβολίζει ένα διαφορετικό είδος τύχης: πράσινο για την υγεία, κίτρινο για τον πλούτο και ροζ για την αγάπη.

Στο «Bora_and», οι πελάτες μπορούν να δοκιμάσουν την τύχη τους, αγοράζοντας δύο τυχαίες χελώνες έναντι 3.500 γουόν (περίπου 2,40 δολάρια).

Προερχόμενο από τις ρίζες της K-Pop

Η τάση έγινε viral, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες μόδες στη Νότια Κορέα, όταν άρχισαν να την υιοθετούν αστέρες της K-pop. Ο Dino, μέλος του δημοφιλούς boy band Seventeen, εμφανίστηκε να επιδεικνύει ένα ζευγάρι χελώνες στη θήκη του κινητού του κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο Weverse στις 20 Ιουλίου. Τα χρώματα των χελωνών παρέπεμπαν στα επίσημα χρώματα των Seventeen – ροζ χαλαζίας και serenity (απαλό γαλάζιο με γκρι και μοβ αποχρώσεις) – τα οποία συμβόλιζαν την υγεία και τον πλούτο.

Η τραγουδίστρια Ναεγιόν από το γυναικείο συγκρότημα Twice, καθώς και ο Σαν από το συγκρότημα Ateez, ακολούθησαν επίσης την τάση. Η Ναεγιόν είχε τρεις χελώνες διαφορετικών χρωμάτων στη θήκη του κινητού της: μπλε για την επιτυχία, ροζ για την αγάπη και κίτρινη για τον πλούτο.

Ο Σουνγκ Χανμπίν, επικεφαλής του boy band Zerobaseone, απέδωσε τα εύσημα στην τοπική κεραμίστρια Σελίν Χουάνγκ, παρουσιάζοντας τα γούρια με τις χελώνες κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης.

Τα χειροποίητα γούρια του Σουνγκ ήταν ακόμη πιο εξατομικευμένα. Οι τρεις χελώνες του έφεραν μοτίβα με μπάλες ρυζιού, χαρακτήρες Pokémon και ροζ τριφύλλια.

Ένας καλλιτέχνης στη Νότια Κορέα επωφελείται από την τάση

Ο Χουάνγκ, μια 26χρονη κεραμίστρια με έδρα τη Σεούλ, ήταν από τους πρώτους που αξιοποίησαν αυτήν την τάση. Το ταξίδι της με τις χελώνες ξεκίνησε το 2023, όταν δημιούργησε μικροσκοπικές πήλινες χελώνες για την έκθεση αποφοίτησής της από το πανεπιστήμιο και άρχισε να τις πουλά σε υπαίθριες αγορές της Σεούλ.

Σήμερα κατασκευάζει στο χέρι εκατοντάδες μικροσκοπικές πήλινες χελώνες κάθε εβδομάδα, τις οποίες ζωγραφίζει με σχολαστική φροντίδα, προσθέτοντας σύμβολα όπως καρδιές, νομίσματα και τριφύλλια.

Δημιουργεί επίσης κατά παραγγελία χελώνες που απεικονίζουν διαφορετικά επαγγέλματα, όπως μια χελώνα-πυροσβέστης ή μια χελώνα-σεφ. Για έναν πελάτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζωγράφισε την αμερικανική σημαία πάνω σε μια μικροσκοπική χελώνα.

Οι χειροποίητες χελώνες της κοστίζουν από 10.000 έως 20.000 γουόν (περίπου 7 έως 14 δολάρια), ενώ οι κατά παραγγελία δημιουργίες διατίθενται σε υψηλότερες τιμές.

Η Χουάνγκ δήλωσε στο Business Insider ότι πιστεύει πως οι χελώνες έχουν γίνει δημοφιλείς επειδή λειτουργούν ως μικρά σύμβολα ελπίδας και αισιοδοξίας στην απαιτητική και αγχωτική καθημερινότητα των νέων επαγγελματιών.

«Συνδυάζουν αυτόν τον συμβολισμό με ένα χαριτωμένο και προσωπικό σχέδιο», ανέφερε. «Οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν μια χελώνα που αντιπροσωπεύει αυτό που επιθυμούν.»

Όπως πρόσθεσε, οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι μια χελώνα θα αλλάξει μαγικά τη ζωή τους· τη βλέπουν περισσότερο ως μια καθημερινή υπενθύμιση ότι μπορούν να συμβούν καλά πράγματα.

Καβαλώντας το κύμα των συλλεκτικών αντικειμένων

Η τάση με τα γούρια σε σχήμα χελώνας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα συλλεκτικά αντικείμενα γνωρίζουν τεράστια άνθηση, και όχι μόνο στη Νότια Κορέα.

Με αιχμή του δόρατος τους λεγόμενους «kidults» (ενήλικες που διατηρούν παιδικά ενδιαφέροντα), η άνοδος των συλλεκτικών αντικειμένων αντανακλά την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι νεότερες γενιές, οι οποίες διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους και στρέφονται σε προσιτά συλλεκτικά είδη μικρής αξίας.

Τα τελευταία δύο χρόνια κυριαρχούν τα γούρια για τσάντες, όπως τα Labubu και τα Jellycat της Pop Mart, καθώς και οι φωτογραφικές κάρτες αστέρων της K-pop σε προστατευτικές θήκες, οι οποίες στολίζουν τσάντες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η αγορά και η συλλογή καρτών Pokémon και φωτογραφικών καρτών καλλιτεχνών της K-pop έχουν εξελιχθεί σε μια πολυεκατομμυριούχο αγορά. Παράλληλα, τα παιχνίδια blind box, όπως τα Sonny Angel και τα Smiski, έχουν αποκτήσει τεράστια απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.