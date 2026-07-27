Υπουργείο Πολιτισμού: Επιχορηγήσεις 1,2 εκ. ευρώ στο προγράμμα «Δημιουργική Ελλάδα»

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Σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026», που ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Οι επιχορηγήσεις αφορούν σε δύο στοχευμένους άξονες πολιτικής:

Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής και

Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους

Στο πλαίσιο της σχετικής ανοιχτής πρόσκλησης του ΥΠΠΟ, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, υποβλήθηκαν προτάσεις από φορείς από όλη την Ελλάδα.

Η αξιολόγησή τους πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες Ομάδες Εργασίας, αποτελούμενες από στελέχη του Υπουργείου και ειδικούς κάθε θεματικού πεδίου, με βάση θεσμοθετημένα και αντικειμενικά κριτήρια.

Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους

Στον τομέα «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους», υποβλήθηκαν 133 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 119, με συνολικό ποσό επιχορήγησης 500.000 ευρώ.

Την παροχή αιγίδας αιτήθηκαν 99 φορείς από το σύνολο των 133, ενώ 34 φορείς δεν υπέβαλαν σχετικό αίτημα. Η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε ομόφωνα την παροχή αιγίδας σε 89 φορείς.

Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας συμμετείχαν οι:

Αντώνης Λενακάκης, Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μαρία Κοκορότσκου, Επιμελήτρια Εκπαίδευσης, MOMus.

Σοφία Μαντουβάλου, Συγγραφέας παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας.

Παναγιώτα (Γιώτα) Παναγή, Δραματουργός και παιδαγωγός μουσικής και θεάτρου.

Νίκη Μόνικα Τσιλιμπέρδη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής

Στον τομέα «Μουσικές Παραστάσεις, Φιλαρμονικές, Φεστιβάλ Μουσικής, Περιοδείες και Εκδηλώσεις Μουσικής» υποβλήθηκαν 162 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 90, συνολικό ποσό επιχορήγησης 700.000 ευρώ. Επίσης, η Ομάδα Εργασίας εισηγήθηκε ομόφωνα την παροχή αιγίδας σε 67 προτάσεις.

Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας συμμετείχαν οι: