Spiderman: Θα ξεπεράσει την «Οδύσσεια» στο Box office, εκτιμούν οι αναλυτές

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Οι φίλοι του κινηματογραφου και οι αναλυτές της κινηματογραφικής βιομηχανίας έχουν τεράστιες προσδοκίες για το «Spider-Man: Brand New Day», την τελευταία ταινία με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή κινηματογραφικό ήρωα. Μάλιστα, πολλοί πιστεύουν ότι θα ξεπερασει τις επιδόσεις της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νολαν.

Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» της Marvel Studios, που διανέμεται από τη Sony Pictures, κάνει την εμφάνισή της στις αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να αποφέρει έσοδα άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση εισιτηρίων στις ΗΠΑ, καθιστώντας την την πιο επιτυχημένη πρεμιέρα του 2026, με ορισμένες εκτιμήσεις να φτάνουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το Barron’s υπάρχουν ορισμένα πράγματα που συνηγορούν για αυτό.

Αν το «Brand New Day» σημειώσει τα έσοδα που προβλέπουν οι αναλυτές και οι κινηματογραφικές αίθουσες, θα ξεπεράσει το «Toy Story 5» της Walt Disney, το οποίο συγκέντρωσε 159,7 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση εισιτηρίων το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου· την ταινία «The Super Mario Galaxy Movie» της Universal, η οποία απέφερε 131,7 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου, και την ταινία «The Odyssey» της Universal, η οποία έκανε πρεμιέρα με 123,5 εκατομμύρια δολάρια πριν από δύο εβδομάδες.

Spider-Man : Ενας αγαπημένος ήρωας

«Ο Spider-Man είναι ένας από τους πιο αγαπημένους, αν όχι ο πιο αγαπημένος, υπερήρωες, και οι ταινίες, ειδικά αυτές με τον Tom Holland, έχουν γνωρίσει τεράστια επιτυχία», δήλωσε ο Eric Handler, ανώτερος αναλυτής μέσων και ψυχαγωγίας της Roth, στο Barron’s.

Αν και η ταινία «The Odyssey» ήταν «οπτικά εντυπωσιακή», ειδικά όταν προβάλλεται σε οθόνη IMAX 70 mm, ο Handler ανέφερε ότι ο Spider-Man διαθέτει πιθανώς ευρύτερη βάση θαυμαστών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, τα οποία πιθανότατα δεν είδαν την ταινία «The Odyssey», η οποία έχει βαθμολογία R. Η ταινία «Brand New Day», με βαθμολογία PG-13, περιλαμβάνει επίσης άλλους δημοφιλείς ήρωες από το σύμπαν της Marvel, όπως τον Hulk (Mark Ruffalo).

Ο Mike Hickey, αναλυτής της Benchmark Equity Research, έγραψε σε μια ερευνητική σημείωση της 23ης Ιουλίου ότι τόσο το Boxoffice Pro όσο και το Box Office Watch προβλέπουν ότι τα έσοδα του «Spider-Man» κατά την πρώτη εβδομάδα προβολής του στις ΗΠΑ θα κυμανθούν μεταξύ 230 και 250 εκατομμυρίων δολαρίων. «Αν επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, πιθανότατα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω το ρεκόρ του πρώτου Σαββατοκύριακου προβολής για το 2026 και θα αποσπάσει τις καλύτερες αίθουσες από την ταινία «The Odyssey», έγραψε.

Ο Paul Dergarabedian, επικεφαλής των τάσεων της αγοράς στη Rentrak, δήλωσε ότι ο συνδυασμός της «Οδύσσειας» και του «Spider-Man» θα «αναζωογονήσει απολύτως τις αίθουσες κινηματογράφου αυτό το Σαββατοκύριακο». Είπε στο Barron’s ότι «αυτό θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά κινηματογραφικά Σαββατοκύριακα όλων των εποχών, τόσο από την άποψη των εισπράξεων, όσο και, κυρίως, από την άποψη του τι σημαίνει για τον κλάδο και του πόσο ενθουσιασμένοι είναι οι άνθρωποι να πάνε στον κινηματογράφο».

Ο Ντεργκαραμπεντιάν ανέφερε ότι μόνο εννέα ταινίες στην ιστορία των εισπράξεων έχουν ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια πρεμιέρα τους, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, και αυτό θα έκανε το «Spider-Man: Brand New Day» τη δέκατη ταινία που θα φτάσει σε αυτό το ορόσημο. Η δεύτερη μεγαλύτερη πρεμιέρα όλων των εποχών στις ΗΠΑ, μετά τα 357,1 εκατομμύρια δολάρια της ταινίας «Avengers: Endgame» της Disney τον Απρίλιο του 2019, ήταν η ταινία «Spider-Man: No Way Home», με έσοδα 260,1 εκατομμυρίων δολαρίων κατά την πρεμιέρα της τον Δεκέμβριο του 2021.

Tο «Spider-Man» θα ξεπεράσει το «The Odyssey» διεθνώς;

Η τρίωρη ταινία «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε πρεμιέρα σε 3.919 αίθουσες στη Βόρεια Αμερική και σε περισσότερες από 12.700 αίθουσες σε 73 διεθνείς αγορές. Έχει αποφέρει συνολικά περισσότερα από 683,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακά της, συμπεριλαμβανομένων περίπου 334,2 εκατομμυρίων δολαρίων στα εγχώρια ταμεία και 362,6 εκατομμυρίων δολαρίων διεθνώς, καθώς και περισσότερων από 100 δολαρίων από προβολές IMAX, σύμφωνα με την Rentrak.

Η ταινία του Νόλαν έχει ξεπεράσει το «Project Hail Mary» της Amazon MGM και έχει καταταχθεί στις πέντε κορυφαίες ταινίες του Χόλιγουντ διεθνώς για φέτος. Ωστόσο, το «The Odyssey» δεν έχει ακόμη κάνει πρεμιέρα σε ορισμένες βασικές αγορές, όπως η Νότια Κορέα (5 Αυγούστου), η Κίνα (14 Αυγούστου) ή η Ιαπωνία (11 Σεπτεμβρίου).

Το «Spider-Man» κάνει πρεμιέρα σε 4.300 κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής, και η ζήτηση είναι τόσο έντονη που ορισμένες μεγάλες αλυσίδες κινηματογράφων προσφέρουν προβολές κάθε 15 λεπτά από το σούρουπο έως την αυγή αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Variety.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στην Κίνα και τη Νότια Κορέα την Τετάρτη, ενώ θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία την Παρασκευή. Ο Hickey έγραψε ότι οι προπωλήσεις εισιτηρίων στην Κίνα ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια RMB (περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια) και ότι οι πωλήσεις εισιτηρίων για τις μεταμεσονυχτιες προβολές ξεπέρασαν τα 3,25 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου 9.400 προβολές έως τις 28 Ιουλίου, σύμφωνα με την Maoyan Pro, μια πλατφόρμα της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

«Η παγκόσμια απήχηση του Spider-Man είναι τεράστια», δήλωσε ο Χάντλερ. «Τα διεθνή έσοδα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα έσοδα της Βόρειας Αμερικής για καθεμία από τις τρεις τελευταίες ταινίες.» Από τα περισσότερα από 1,92 δισεκατομμύρια δολάρια που απέφερε παγκοσμίως η ταινία «Spider-Man: No Way Home», περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ή το 58%, προήλθαν από το διεθνές κοινό, σύμφωνα με το BoxOfficeMojo. Η ταινία δεν προβλήθηκε ποτέ στην Κίνα.

Ο Τομ Χόλαντ ως Spiderman και ως Τηλέμαχος

Οι τρεις πρώτες ταινίες «Spider-Man» της Sony, με πρωταγωνιστές τους Τόμπι Μαγκουάιρ και Κίρστεν Ντανστ, απέφεραν σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις μεταξύ 2002 και 2007. Το αρχικό «Spider-Man» απέφερε 114,8 εκατομμύρια δολάρια σε εισιτήρια στις ΗΠΑ το πρώτο Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας του, τον Μάιο του 2002, σχεδόν όσο και τα 139 εκατομμύρια δολάρια που κόστισε η παραγωγή του, σύμφωνα με το BoxOfficeMojo.

Οι ταινίες «The Amazing Spider-Man» του 2012 και «Amazing Spider-Man 2» (του 2014), και οι δύο με πρωταγωνιστές τους Άντριου Γκάρφιλντ και Έμμα Στόουν, συγκέντρωσαν συνολικά 1,48 δισεκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία.

Η ταινία «Spider-Man: Homecoming», με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ, απέφερε 117 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, τον Ιούλιο του 2017. Στην αγορά των ΗΠΑ απέφερε έσοδα σχεδόν 335 εκατομμύρια δολάρια, ενώ παγκοσμίως έφτασε τα 881 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία «Spider-Man: Far from Home», και πάλι με πρωταγωνιστή τον Χόλαντ, έκανε πρεμιέρα με 92,6 εκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο του 2019. Στη συνέχεια, απέφερε έσοδα 391,3 εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανικη αγορά και 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η ταινία «Spider-Man: No Way Home» έκανε πρεμιέρα με 260,1 εκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του 2021, σημειώνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη πρεμιέρα στα αμερικανικά ταμεία όλων των εποχών. Τελικά, απέφερε 814,9 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Αυτή είναι η τέταρτη ταινία του Σπάιντερ-Μαν με πρωταγωνιστές τον πλέον παντρεμένο ηθοποιό Τομ Χόλαντ ως Πίτερ Πάρκερ/Σπάιντερ-Μαν και την ηθοποιό-μοντέλο Ζεντάγια ως MJ. Και οι δύο εμφανίστηκαν στην ταινία «Η Οδύσσεια», ως Τηλέμαχος και η ελληνική θεά Αθηνά, αντίστοιχα, αλλά δεν μοιράστηκαν ποτέ κοινό χρόνο στην οθόνη.