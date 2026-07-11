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Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Θεατές στο παζάρι

Το παρασκήνιο της «αβλαβούς διέλευσης» Μητσοτάκη από την Άγκυρα.

Κοινωνία 11.07.2026, 11:10
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Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Θεατές στο παζάρι
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Θεατές στο παζάρι

Το παρασκήνιο της «αβλαβούς διέλευσης» Μητσοτάκη από την Άγκυρα

Σε λιγότερες από 24 ώρες και χωρίς διμερείς συναντήσεις με άλλους ηγέτες του ΝΑΤΟ επέστρεψε ο Πρωθυπουργός στην Αθήνα από την Αγκυρα. Η δυσαναλογία με την πληθωρική παρουσία του τούρκου προέδρου στη Σύνοδο της βορειοατλαντικής συμμαχίας δεν πέρασε απαρατήρητη και ερμηνεύτηκε υπό το πρίσμα της «αμηχανίας» ή – πιο σκωπτικά – της «αβλαβούς διέλευσης».

Ολοφάνερη είναι και η πολιτική διάθεση της αμερικανικής ηγεσίας να καταστήσει ξανά την Τουρκία υπ’ αριθμόν ένα σύμμαχο στο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη στρατηγική της Αγκυρας να κυριαρχήσει στη διαδικασία χάραξης του νέου ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας, προβληματίζει ιδιαιτέρως την Αθήνα.

***

ΤΟ ΒΗΜΑ: Goodbye, NATO!

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Οποιος θυµάται το ΝΑΤΟ που ξέραµε τις προηγούµενες δεκαετίες, καλό θα ήταν να το ξεχάσει. Μεταπολεµικό δηµιούργηµα του Ψυχρού Πολέµου, η βορειοατλαντική συµµαχία επέδειξε στην αντιπαράθεση µε το σοβιετικό στρατόπεδο µετριοπάθεια, συνοχή και αποτελεσµατικότητα.

Νίκησε. Και ακολούθησε η µετατροπή του ΝΑΤΟ σε έναν φιλήσυχο οργανισµό που µε τά τη διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης διευρύνθηκε και στην Ανατολική Ευρώπη. Ηταν πλέον περισσότερο γραφειοκρατική περιφερειακή δοµή παρά πολεµική µηχανή.

Στο ΝΑΤΟ που αποχαιρετού µε, βασικός πυλώνας ήταν οι ΗΠΑ και οι στρατιωτικές δυνατότητές τους. Από κοντά, οι ευρωπαϊκές χώρες µάλλοντην έβγαζαν στη φθήνια από πλευράς αµυντικών δαπανών.

***

Χωροταξικό: Χάος και με τον νέο Κώδικα

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Ανοικτές υποθέσεις: Εκκρεμείς αγωγές

Γιατί δεν «κλείνουν» οι υποκλοπές

Παρά τις δύο αρχειοθετήσεις τα αιτήματα για περαιτέρω διερεύνηση συσσωρεύονται στον Αρειο Πάγο.

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Πτήσεις και κυρώσεις: Αεροπορικές

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Ανοίγει στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

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«Εξυπνη» μηχανική: SpudCells

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Μιλάει στο «Β» η επικεφαλής των επιστημόνων για τις υποσχέσεις και τους σκοπέλους της νέας τεχνολογίας.

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The Wall Street Journal: Το ψέμα που σώζει

Μάχη με την άνοια και την αυτοπαραμέληση

Τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά όταν οι γονείς τους, υποφέροντας από άνοια, θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.

***

Μαζί με το Βήμα,

Την Κυριακή 12 Ιουλίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο πρώτος τόμος του ιστορικού μυθιστορήματος «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ», το νέο τεύχος ΑΡΓΥΡΩ και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Η Κλασική Βιβλιοθήκη της ελληνικής Λογοτεχνίας «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ», ο πρώτος τόμος

Ένα από τα κορυφαία ιστορικά μυθιστορήματα της ελληνικής γραμματείας, η «Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» αποτελεί μια μοναδική λογοτεχνική ανασύνθεση της εποχής της Φραγκοκρατίας, όπου η ιστορία, ο έρωτας, η περιπέτεια και η ανθρώπινη μοίρα συνυφαίνονται σε μια αφήγηση υψηλής αισθητικής.

Με κεντρική ηρωίδα την ιστορική Ισαβέλλα –ή Ιζαμπώ– των Βιλλαρδουίνων και με φόντο την κατάληψη του φραγκικού κάστρου της Καλαμάτας το 1293 από Έλληνες και Σλάβους χωρικούς, ο Άγγελος Τερζάκης ζωντανεύει έναν κόσμο γεμάτο τροβαδούρους, σταυροφόρους, ιππότες και κουρσάρους. Μέσα από τη μεγάλη τοιχογραφία μιας ταραγμένης εποχής αναδεικνύεται το πρώτο ξύπνημα της ψυχής του νέου ελληνισμού, σε ένα έργο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ιστορική ακρίβεια και τη λογοτεχνική δημιουργία.

Θεωρούμενο ως το αρτιότερα δομημένο μυθιστόρημα του Άγγελου Τερζάκη, το έργο ξεχωρίζει για την εξαιρετική αφηγηματική του οργάνωση, τη ζωντάνια των χαρακτήρων, τη δύναμη της γλώσσας και τον πλούτο των εικόνων του.

ΑΡΓΥΡΩ – «Σαλάτες και ελαφριά γεύματα»

Με έμπνευση από τα πιο φρέσκα υλικά της ελληνικής εποχικότητας, η Αργυρώ προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να μαγειρεύουμε τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου. Πριν ακόμη φτάσουμε στις συνταγές, μοιράζεται χρήσιμα μυστικά και πρακτικά tips για να πετυχαίνουμε κάθε φορά δροσερές, τραγανές και γευστικές σαλάτες, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα πιο απλά υλικά μπορούν να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο γεύμα.

Στις σελίδες του βιβλίου θα βρείτε 35 συνταγές για σαλάτες και ελαφριά πιάτα που αξιοποιούν ό,τι καλύτερο προσφέρει το ελληνικό καλοκαίρι. Από σαλάτα με ψητά ροδάκινα και φέτα, καρπάτσιο ντομάτας και δροσερές ριζοσαλάτες, μέχρι μπουράτα με αρωματικό ελαιόλαδο, καραβίδες καταλάνα, ψητές μελιτζάνες, καλοκαιρινές τάρτες, λαβράκι σοτέ με μεσογειακή σαλάτα και πολλές ακόμη εύκολες, δημιουργικές συνταγές για κάθε περίσταση.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος φιλοξενεί στο εξώφυλλό του το υπέροχο “Fouquet’s Mykonos”. Το εμβληματικό brand που άνοιξε τις πύλες του πριν μερικές ημέρες, επαναπροσδιορίζει την έννοια του ultra luxury και επαναφέρει τον αυθεντικό κοσμοπολιτισμό στο Νησί των Ανέμων. Ένα exclusive, υπερπολυτελές retreat στην καρδιά του Αιγαίου, δημιουργεί ένα μοναδικό προορισμό-εμπειρία που ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και τον κοσμοπολιτισμό.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ», ο πρώτος τόμος: €1,60)

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