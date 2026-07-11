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Apple: Μηνύει την OpenAI κατηγορώντας την για κλοπή άκρως απόρρητων πληροφοριών

Η μήνυση σηματοδοτεί την κατάρρευση της σχέσης μεταξύ δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα στη Σίλικον Βάλεϊ

World 11.07.2026, 11:25
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Apple: Μηνύει την OpenAI κατηγορώντας την για κλοπή άκρως απόρρητων πληροφοριών
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Η Apple κατηγόρησε την OpenAI και δύο από τους υπαλλήλους της για κλοπή άκρως απόρρητων πληροφοριών σε αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια την Παρασκευή, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η Apple ισχυρίζεται ότι ο κατασκευαστής του ChatGPT χρησιμοποίησε πρώην και νυν υπαλλήλους της για να κλέψει σχέδια υλικού, καθώς η εταιρεία ετοιμάζεται να λανσάρει τις δικές της συσκευές που επικεντρώνονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Έχουν προκύψει σημαντικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι άτομα που απασχολούνται από την OpenAI πήραν αθέμιτα τις μυστικές και εμπιστευτικές πληροφορίες της Apple σχετικά με τις ακυκλοφόρητες τεχνολογίες, διαδικασίες και προϊόντα μας» δήλωσε η Apple. «Θα υπερασπιζόμαστε πάντα τη σκληρή δουλειά και τις καινοτομίες των ομάδων μας και λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να το κάνουμε αυτό».

Η OpenAI απάντησε μέσω εκπροσώπου της ότι «δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για τα εμπορικά μυστικά άλλων εταιρειών. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην οικοδόμηση καινοτόμου τεχνολογίας που ενδυναμώνει τους ανθρώπους παντού».

Καταπάτηση εδαφών

Η αγωγή σηματοδοτεί την κατάρρευση της σχέσης μεταξύ της Apple και της OpenAI, καθώς η μία καταπατά τα εδάφη της άλλης: η Apple, με την κυκλοφορία του νέου Siri, τύπου ChatGPT, τον Ιούνιο, και η OpenAI με το σχέδιό της να ανταγωνιστεί το iPhone.

Η OpenAI έδειξε το σχέδιό της να ανταγωνιστεί την Apple στον χώρο των καταναλωτικών συσκευών όταν απέκτησε την io, το στούντιο με επικεφαλής τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive, για 6,4 δισ. δολάρια τον Μάιο του 2025.

Η OpenAI έκτοτε έχει αποσπάσει επιθετικά υπαλλήλους από την Apple, μέρος μιας ευρύτερης τάσης ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης να εγκαταλείπουν την εταιρεία. Η Apple ισχυρίζεται ότι πάνω από 400 από τους πρώην υπαλλήλους της εργάζονται τώρα εκεί.

Ενώ η OpenAI το 2024 έγινε ο πρώτος μεγάλος συνεργάτης της Apple στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ενσωματώνοντας το ChatGPT στη Siri, η Apple έκτοτε συνεργάζεται με την Google για τις νεότερες λειτουργίες της.

Η Apple στην αγωγή της τόνισε ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για την πιθανή κλοπή εμπορικών μυστικών από την OpenAI τον Φεβρουάριο και προειδοποίησε τον κατασκευαστή του ChatGPT, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.

Η Apple ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία που περιγράφονται λεπτομερώς στην καταγγελία ήταν μόνο η «κορυφή του παγόβουνου» για την OpenAI, «όπου τέτοια κακή συμπεριφορά κανονικοποιείται και εκδηλώνεται από την ηγεσία».

«Ως φυσικό αποτέλεσμα, η νεοσύστατη επιχείρηση υλικού της OpenAI στηρίζεται πλέον στα πιο ασταθή θεμέλια, σάπια ως τον πυρήνα της λόγω της παράνομης εξάρτησής της από υπεξαίρεση εμπορικών μυστικών»,ανέφερε η αγωγή.

Η αποχώρηση Tan

Ο Tang Tan, επικεφαλής υλικού της OpenAI, έφυγε από την Apple στις αρχές του 2024 για να ενταχθεί στην εταιρεία του Ive, πριν αυτή εξαγοραστεί από την OpenAI. Ο Tan είχε μια 24χρονη καριέρα στην Apple, η οποία περιελάμβανε μια περίοδο ως αντιπρόεδρος σχεδιασμού προϊόντων για το iPhone και το Apple Watch.

Η αγωγή ισχυρίστηκε ότι ο Tan μοιράστηκε με την OpenAI εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές της Apple τους μήνες πριν αποχωρήσει από τον κατασκευαστή iPhone. Τώρα, «όταν συνεντεύξεις υπαλλήλων της Apple για θέσεις εργασίας στην OpenAI, ο κ. Tan χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Apple για να αποκτήσει πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες εσωτερικές γνώσεις», ανέφερε.

Η Apple ισχυρίστηκε ότι ο Tan και η OpenAI είχαν δώσει οδηγίες στους υπαλλήλους της Apple να φέρουν ψηφιακά σχέδια και πρωτότυπα από την εξαιρετικά μυστικοπαθή εταιρεία τεχνολογίας σε συνεντεύξεις στην νεοσύστατη επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης για «συνεδρίες επίδειξης και αφήγησης».

Η Apple ζητά νομική διαταγή που θα εμποδίζει την OpenAI, τον Tan και τον Liu να καταστρέψουν αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με τους ισχυρισμούς της και να «επιστρέψει όλα τα αντίγραφα των εμπορικών μυστικών και των εμπιστευτικών πληροφοριών της Apple». Ζητά επίσης αποζημιώσεις ή δικαιώματα από τυχόν υπεξαίρεση εμπορικών μυστικών.

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