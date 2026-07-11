Euronext Athens: ElvalHalcor και AKTOR σηκώνουν 1,5 δισ. – Το στοίχημα των AMK

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα ιδιαίτερα πυκνό δεκαπενθήμερο έχει μπροστά του το Euronext Athens, καθώς οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor και της AKTOR, συνολικού ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ, καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι το ελληνικό χρηματιστήριο μπορεί να χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια μεγάλης κλίμακας χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία της αγοράς.

Οι άκρως επιτυχημένες κεφαλαιακές ενισχύσεις που προηγήθηκαν το τελευταίο δίμηνο στην αγορά έχουν ήδη ανατρέψει ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι νέες εκδόσεις αντιμετωπίζονταν ως μια διαδικασία που αποδυναμώνει τους υφιστάμενους μετόχους μέσω dilution. Αντίθετα, η αγορά φαίνεται να τις προσεγγίζει πλέον ως ένδειξη ότι οι εταιρείες εισέρχονται σε έναν νέο αναπτυξιακό κύκλο, με στόχο τη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας τους τα επόμενα χρόνια.

Η αλλαγή αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις αποτιμήσεις. Οι χρηματιστηριακές εταιρείες αναβαθμίζουν τις τιμές-στόχους τους, ενσωματώνοντας τα οφέλη που εκτιμούν ότι θα προκύψουν από τα επενδυτικά προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν μέσω των αυξήσεων κεφαλαίου.

Υψηλότερα ο πήχης

Η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της ElvalHalcor θεωρείται καταλύτης για την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος άνω των 850 εκατ. ευρώ, που θα αυξήσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου, θα ενισχύσει την αξιοποίηση ανακυκλωμένων μετάλλων και θα βελτιώσει τα περιθώρια κερδοφορίας.

Η Pantelakis Securities αύξησε την τιμή-στόχο στα 6,50 ευρώ από 4,65 ευρώ, εκτιμώντας ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα προσεγγίσουν τα 454 εκατ. ευρώ έως το 2031, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Αντίστοιχα, η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της AKTOR, ύψους 650 εκατ. ευρώ (συν η ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ. ευρώ), θεωρείται από την αγορά το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό του ομίλου από κατασκευαστική εταιρεία σε ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών και ενέργειας. Το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ έως το 2031 αναμένεται να ενισχύσει δραστηριότητες με σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές, όπως οι παραχωρήσεις, τα ΣΔΙΤ και η ενέργεια.

Αντλήθηκαν 7,7 δισ. από 15 συναλλαγές

Η χρονιά αναμένεται να αποδειχθεί κομβική όμως για ολόκληρη την αγορά. Δεν είναι τυχαίο ότι από τις αρχές του 2026 έως σήμερα οι συνολικές αντλήσεις κεφαλαίων να διαμορφώνονται στα 7,67 δισ. ευρώ μέσα από 15 συναλλαγές.

Κυρίαρχη πηγή χρηματοδότησης αποτέλεσαν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες συγκέντρωσαν 6,82 δισ. ευρώ μέσω εννέα συναλλαγών, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 89% των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχε η ΔΕΗ, η οποία κάλυψε το 62,3% του συνολικού όγκου των αυξήσεων κεφαλαίου, με άντληση 4,25 δισ. ευρώ. Ακολούθησαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 659 εκατ. ευρώ (9,7%) και η ΑΔΜΗΕ με 530 εκατ. ευρώ (7,8%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό προήλθε από μικρότερες συναλλαγές.