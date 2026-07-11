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Έξυπνες κάμερες: Πώς καταγράφονται οι παραβάσεις – Οι ειδοποιήσεις

Οι παραβάσεις που καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες αποστέλλονται ταυτοχρόνως στη θυρίδα του πολίτη στο My.gov.gr και στο wallet του κινητού, ενώ προηγουμένως επανελέγχονται από την Αστυνομία

Κοινωνία 11.07.2026, 10:35
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Έξυπνες κάμερες: Πώς καταγράφονται οι παραβάσεις – Οι ειδοποιήσεις
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Ψηφιακά αποστέλλονται πλέον οι ειδοποιήσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στη θυρίδα του πολίτη στο My.gov.gr και στο wallet του κινητού, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις (για όσους δεν έχουν δηλώσει κινητό) στέλνονται και με έντυπη αλληλογραφία.

Όπως υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο Mega, οι συχνότερες παραβάσεις που καταγράφονται μέσω των ΑΙ καμερών είναι το κόκκινο φανάρι, η χρήση κινητού τηλεφώνου και η μη χρήση ζώνης. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της αποφυγής ενδεχόμενης απάτης, καθιστώντας σαφές ότι το Δημόσιο δεν στέλνει ποτέ μηνύματα που ζητούν κλικ σε σύνδεσμο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Αστυνομία.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στην αυτοματοποιημένη καταγραφή οδικών παραβάσεων μέσω τεχνητής νοημοσύνης. «Πολλές παραβάσεις, 30% περίπου είναι για ερυθρό σηματοδότη, αλλά 20% είναι για χρήση του κινητού τηλεφώνου, άλλο 20% είναι για τη ζώνη» τόνισε.

«Στέλνουμε την ενημέρωση στη θυρίδα και σε κάποιες περιπτώσεις με mail, ποτέ όμως δεν λέμε ‘πάτησε το link’»

«Χθες, στο συνέδριο του Economist που έτυχε να βρίσκομαι, ο εκπρόσωπος από την εταιρεία που έχει το ChatGPT, της Open AI δηλαδή, έλεγε ότι είναι διεθνώς πολύ καλή εικόνα για το τι έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Κάμερες: Καταγράφονται αυτομάτως και ελέγχονται από την Αστυνομία

Ακολούθως πρόσθεσε: «Οι παραβάσεις αυτοματοποιημένα στέλνονται από τις κάμερες στην Αστυνομία. Πολύ καλά κάνει η Αστυνομία και τις κοιτάζει μια δεύτερη φορά γιατί μπορεί να βρίσκεται, ξέρετε, τροχονόμος σε μία περιοχή και ως εκ τούτου να πέρασε ένα αυτοκίνητο επειδή του έκανε νόημα ο τροχονόμος. Και στη συνέχεια αυτές οι παραβάσεις, οι οποίες όντως πρέπει να σταλούν, στέλνονται στον πολίτη. Για το θέμα αυτό, της αποστολής των παραβάσεων στον πολίτη, πρέπει να πω ότι κάτι καλό έχουμε κάνει επίσης και εκεί ως χώρα».

Για την ενημέρωση των οδηγών σε περίπτωση παράβασης την οποία έχουν καταγράψει οι έξυπνες κάμερες, διευκρίνισε ότι «έρχεται ειδοποίηση, δεν είναι ότι μπαίνει απλώς στη θυρίδα. Σου λέει υπάρχει παράβαση, πήγαινε στη θυρίδα σου να τη δεις. ‘Εχεις ενημέρωση για τη φωτογραφία, για την παράβασή σου. Αλλά η σημασία είναι ότι στη θυρίδα του πολίτη έρχεται αυτή η ενημέρωση αυτοματοποιημένα. Και για αυτή την παράβαση, και για άλλες παραβάσεις που κάνουν οι πολίτες, και για άλλα πράγματα τα οποία τους στέλνει το Δημόσιο. Και νομίζω πολύ καλά κάνουμε και τους στέλνουμε τέτοιου είδους ενημέρωση αυτόματα στον πολίτη, με έναν τρόπο ψηφιακό».

Όσον αφορά τις ενστάσεις, εξήγησε ότι «προβλέπεται στην ενημέρωση ότι κάνει ένσταση ο πολίτης στην Αστυνομία, εξετάζεται αυτή η ένσταση, και μετά έχει τη δυνατότητα, αν αυτή η έφεση ευσταθεί, να σταματήσει να υπάρχει παράβαση».

Ως προς τη διαδικασία, ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε ότι ισχύει και ο παραδοσιακός τρόπος της έντυπης αλληλογραφίας, για κάποιους αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το ποσοστό έχει πέσει κάτω από 30%.

«Άρα, το κράτος επικοινωνεί ψηφιακά πια με τους πολίτες και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Σε ό,τι αφορά δε, τα πρόστιμα που στείλαμε για ανασφάλιστα οχήματα, για μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας και τα λοιπά, το ποσοστό αυτό ήταν κάτω από 10%. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό της έντυπης αλληλογραφίας πια. Στέλνουμε στον πολίτη την ενημέρωση στη θυρίδα, και σε κάποιες περιπτώσεις με mail. Όμως, σε αυτό που στέλνουμε, δεν λέμε ποτέ στον πολίτη ‘πάτησε εδώ, link, για να συνδεθείς εκεί’. Δεν το κάνουμε ως Δημόσιο».

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