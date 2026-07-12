Μέση Ανατολή: Αναζωπύρωση με εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ – Ιράν και κλείσιμο του Ορμούζ

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Συνεχίζεται η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι κλείνει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, με εκατέρωθεν σφοδρά πλήγματα με πυραύλους και drones, με την Τεχεράνη να στοχεύει αμερικανικές εγκαταστάσεις σε κράτη του Κόλπου την Κυριακή.

Τα στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι «το τέλος της αμερικανικής ανάμειξης σε αυτή την περιοχή», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ωστόσο, δήλωσε ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τη θαλάσσια δίοδο.

Το Ιράν διευρύνει τους στόχους των επιθέσεων

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους το Σάββατο, από τους συνολικά περισσότερους από 300 κατά τη διάρκεια τριών νυχτών καταιγιστικών πληγμάτων «για να υποβαθμίσουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται ελεύθερα σε πολιτικά πληρώματα και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά». Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε μια σειρά από πόλεις-λιμάνια.

Σε απάντηση, οι Φρουροί δήλωσαν ότι κατέστρεψαν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου καθώς και χώρους φύλαξης drones στην Ιορδανία, σύμμαχο των ΗΠΑ, στοχοποίησαν μια αμερικανική τοποθεσία ραντάρ στο Κουβέιτ, επιτέθηκαν σε πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικών αεροπλανοφόρων στο Ομάν και κατέστρεψαν ένα κέντρο συντήρησης αεροσκαφών και μια εγκατάσταση διοίκησης στο Κατάρ.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι τα αμυντικά τους συστήματα αναχαίτισαν πυραύλους και drones από το Ιράν, ενώ σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν και εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα.

Τα πλήγματα της Τεχεράνης σηματοδοτούν μια απότομη κλιμάκωση στον ρυθμό και στους στόχους, αφού προηγουμένως είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε αντίποινα για το περιστατικό με το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα αντιμετωπίζονταν με «αυστηρή απάντηση».

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν είχε πλήξει το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, αποφεύγοντας ωστόσο το Κατάρ από τις αρχές Απριλίου και τα ΗΑΕ από τις αρχές Μαΐου.

Η κυριακάτικη επίθεση στο Κατάρ είχε ως στόχο ένα κράτος του οποίου οι μεσολαβητικές προσπάθειες υπήρξαν κεντρικής σημασίας για τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν — και η Ντόχα έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα ενεργούσε ως μεσολαβητής για όσο διάστημα δεχόταν επίθεση, επισημαίνει το Reuters.

Ιράν: Κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας. «Μπορεί να υπάρξει μόνο αμοιβαία συμμόρφωση», έγραψε στο X την Παρασκευή.

Την Κυριακή, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, ανάρτησε στο X: «Η εποχή των μονομερών συμφωνιών ΤΕΛΕΙΩΣΕ. Σας το είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα».

Οι ΗΠΑ ανακάλεσαν την Τρίτη την άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού αργού πετρελαίου, αφού εμπορικά δεξαμενόπλοια του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκαν πυρά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, προκαλώντας μια σειρά από εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αν και το Ιράν δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις προηγούμενες επιθέσεις σε πλοία, αναλυτές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τέτοιες ενέργειες για να αποκτήσει πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

Ο Αρακτσί και ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, συναντήθηκαν στο Ομάν για να ανταλλάξουν «απόψεις σχετικά με τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ», σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιράν. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές θα συνεχίσουν τις συνομιλίες «σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο».

Μια γραπτή δήλωση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, το Σάββατο, απείλησε με εκδίκηση για τον θάνατο του προκατόχου και πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε στις πρώτες επιθέσεις του πολέμου. «Υποσχόμαστε να εκδικηθούμε για το αίμα του μαρτυρικού ηγέτη και όλων των μαρτύρων», ανέφερε το μήνυμα.

Ο νέος ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.