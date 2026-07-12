 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(17) "War and Conflicts"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Violence"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
}

Μέση Ανατολή: Αναζωπύρωση με εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ – Ιράν και κλείσιμο του Ορμούζ

Η Μέση Ανατολή ξαναφλέγεται - «Η εποχή των μονομερών συμφωνιών τελείωσε. Κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα», έγραψε στο X ο επικεφαλής ιρανός διαπραγματευτής

Κόσμος 12.07.2026, 10:00
Σχολιάστε
Μέση Ανατολή: Αναζωπύρωση με εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ – Ιράν και κλείσιμο του Ορμούζ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνεχίζεται η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι κλείνει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, με εκατέρωθεν σφοδρά πλήγματα με πυραύλους και drones, με την Τεχεράνη να στοχεύει αμερικανικές εγκαταστάσεις σε κράτη του Κόλπου την Κυριακή.

Τα στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι «το τέλος της αμερικανικής ανάμειξης σε αυτή την περιοχή», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ωστόσο, δήλωσε ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τη θαλάσσια δίοδο.

Το Ιράν διευρύνει τους στόχους των επιθέσεων

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους το Σάββατο, από τους συνολικά περισσότερους από 300 κατά τη διάρκεια τριών νυχτών καταιγιστικών πληγμάτων «για να υποβαθμίσουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται ελεύθερα σε πολιτικά πληρώματα και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά». Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε μια σειρά από πόλεις-λιμάνια.

Σε απάντηση, οι Φρουροί δήλωσαν ότι κατέστρεψαν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου καθώς και χώρους φύλαξης drones στην Ιορδανία, σύμμαχο των ΗΠΑ, στοχοποίησαν μια αμερικανική τοποθεσία ραντάρ στο Κουβέιτ, επιτέθηκαν σε πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικών αεροπλανοφόρων στο Ομάν και κατέστρεψαν ένα κέντρο συντήρησης αεροσκαφών και μια εγκατάσταση διοίκησης στο Κατάρ.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι τα αμυντικά τους συστήματα αναχαίτισαν πυραύλους και drones από το Ιράν, ενώ σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν και εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα.

Τα πλήγματα της Τεχεράνης σηματοδοτούν μια απότομη κλιμάκωση στον ρυθμό και στους στόχους, αφού προηγουμένως είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε αντίποινα για το περιστατικό με το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα αντιμετωπίζονταν με «αυστηρή απάντηση».

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν είχε πλήξει το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, αποφεύγοντας ωστόσο το Κατάρ από τις αρχές Απριλίου και τα ΗΑΕ από τις αρχές Μαΐου.

Η κυριακάτικη επίθεση στο Κατάρ είχε ως στόχο ένα κράτος του οποίου οι μεσολαβητικές προσπάθειες υπήρξαν κεντρικής σημασίας για τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν — και η Ντόχα έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα ενεργούσε ως μεσολαβητής για όσο διάστημα δεχόταν επίθεση, επισημαίνει το Reuters.

Ιράν: Κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας. «Μπορεί να υπάρξει μόνο αμοιβαία συμμόρφωση», έγραψε στο X την Παρασκευή.

Την Κυριακή, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, ανάρτησε στο X: «Η εποχή των μονομερών συμφωνιών ΤΕΛΕΙΩΣΕ. Σας το είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα».

Οι ΗΠΑ ανακάλεσαν την Τρίτη την άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού αργού πετρελαίου, αφού εμπορικά δεξαμενόπλοια του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκαν πυρά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, προκαλώντας μια σειρά από εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αν και το Ιράν δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις προηγούμενες επιθέσεις σε πλοία, αναλυτές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τέτοιες ενέργειες για να αποκτήσει πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

Ο Αρακτσί και ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, συναντήθηκαν στο Ομάν για να ανταλλάξουν «απόψεις σχετικά με τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ», σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιράν. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές θα συνεχίσουν τις συνομιλίες «σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο».

Μια γραπτή δήλωση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, το Σάββατο, απείλησε με εκδίκηση για τον θάνατο του προκατόχου και πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε στις πρώτες επιθέσεις του πολέμου. «Υποσχόμαστε να εκδικηθούμε για το αίμα του μαρτυρικού ηγέτη και όλων των μαρτύρων», ανέφερε το μήνυμα.

Ο νέος ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb
ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
AGRO

Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
Ξενοδοχεία: Αύγουστος με εκπτώσεις στα ξενοδοχεία – Ο ρόλος των εκπτώσεων
Τουρισμός

Αύγουστος με... εκπτώσεις στα ξενοδοχεία - Σωσίβιο το last minute
Bank of America: Ποιες μετοχές θεωρεί κερδοφόρες – Οι προβλέψεις για το β’ 3μηνο του 2026
World

Οι 3+1 μετοχές που προτείνει η Bank of America
Τουρισμός: Τι κατέδειξε η σύγκριση τιμών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ακριβές για τουρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»
World

Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»

Γαλλικό δικαστήριο απαγορεύει στην Shein να πουλάει προϊόντα που μιμούνται το λογότυπο κροκόδειλου της Lacoste σε ολόκληρη την ΕΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Neuralink – BrainCo: Φέρνουν τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη

Η επανάσταση της Neuralink και της BrainCo

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για Neuralink και BrainCo, ενισχύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας σήματος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Όπου οι μάρκες πολυτελείας πληρώνουν για να φαίνονται
World

Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι και... η Ερμού

Tα ενοίκια σε prime retail αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2% παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τους κορυφαίους προορισμούς αγορών στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ισραήλ: Η βαθιά πικρία για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος
World

Η πικρία των Ισραηλινών για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος

Χίλιες ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς, οι πολίτες θεωρούν ότι το Ισραήλ υπέστη μια «κραυγαλέα στρατηγική ήττα»

Αλέξανδρος Καψύλης
Κίνα: Startups συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια για να χτίσουν τη νέα Apple
World

Στην Κίνα «εκκολάπτεται» η νέα Apple

Στην κινεζική… Silicon Valley ποντάρει η νέα startup Even Realities - Η πόλη Shenzhen φιλοξενεί μια σειρά από κινεζικούς τεχνολογικούς γίγαντες, όπως οι Tencent, Huawei και BYD

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική οικονομία: Ο δύσκολος δρόμος προς το «Α»
Economy

Ο δύσκολος δρόμος της Ελλάδας προς το «Α»

Το δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η χαμηλή παραγωγικότητα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δημιουργούν προβλήματα στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Πώς οι διαδοχικές κρίσεις άλλαξαν τις επενδυτικές συνήθειες των Ελλήνων
Economy

Πώς επενδύουν σήμερα οι Έλληνες - Το μάθημα των κρίσεων

Οι διαδοχικές κρίσεις οδήγησαν τους επενδυτές να χτίζουν χαρτοφυλάκιο με καταθέσεις, κρατικούς τίτλους, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα και χρυσό, μοιράζοντας τον κίνδυνο σε περισσότερες επιλογές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από Κόσμος
ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Νέα κλιμάκωση υπάρχει στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να ανακοινώνει το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού «μέχρι νεωτέρας»

ΝΔ: Φουντώνουν οι αναταράξεις από τις κινήσεις Σαμαρά
Πολιτική

Μεγαλώνουν οι αναταράξεις στη ΝΔ από τις κινήσεις

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η κίνηση της αίτησης του Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για τις υποκλοπές και πώς βλέπουν την επίδραση του κόμματος Σαμαρά στα μετεκλογικά σενάρια και τη μετά Μητσοτάκη εποχή

Γιάννης Μπασκάκης
Κατάρ: Ποιος ήταν ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι
Κόσμος

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι που άλλαξε το Κατάρ

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών - Ηγήθηκε μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της χώρας

Μητσοτάκης: Βαφτίζει το κρέας ψάρι – Τα πυροσβεστικά μέτρα για τα καύσιμα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Βαφτίζει το κρέας ψάρι – Τα πυροσβεστικά μέτρα για τα καύσιμα

Τι αναφέρει για την οικονομία ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

ΗΠΑ: Πέθανε ξαφνικά ο στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ
Κόσμος

Πέθανε ξαφνικά ο στενός σύμμαχος του Τραμπ, γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ

Αφού είχε ασκήσει δριμεία κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ όταν εκείνος ήταν υποψήφιος για την προεδρία το 2016, ο Γκράχαμ εξελίχθηκε στη συνέχεια σε έναν από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου

Βρετανία: Κι όμως ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο νέος πρωθυπουργός
Κόσμος

Βρετανία: Κι όμως ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο νέος πρωθυπουργός

Ο Άντι Μπέρναμ θα γίνει ο επόμενος αρχηγός των Εργατικών και θα ορκιστεί πρωθυπουργός της Βρετανίας στις 20 Ιουλίου - Τον στηρίζει η πλειοψηφία των Εργατικών βουλευτών

Αρχοντία Κάτσουρα
Μέση Ανατολή: Αναζωπύρωση με εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ – Ιράν και κλείσιμο του Ορμούζ
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Νέα ανάφλεξη και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Η Μέση Ανατολή ξαναφλέγεται - «Η εποχή των μονομερών συμφωνιών τελείωσε. Κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα», έγραψε στο X ο επικεφαλής ιρανός διαπραγματευτής

Latest News
ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Νέα κλιμάκωση υπάρχει στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να ανακοινώνει το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού «μέχρι νεωτέρας»

Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb

Περισσότερα από 52.000 νέα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης καταχωρήθηκαν στις πόλεις των ΗΠΑ κατά τις πρώτες 17 ημέρες του Μουντιάλ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
AGRO

Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι

Μέχρι πότε μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ

Ξενοδοχεία: Αύγουστος με εκπτώσεις στα ξενοδοχεία – Ο ρόλος των εκπτώσεων
Τουρισμός

Αύγουστος με... εκπτώσεις στα ξενοδοχεία - Σωσίβιο το last minute

Τι δείχνει η έρευνα του OT για Μύκονο, Ρόδο, Κέρκυρα και Χανιά για την πορεία των τιμών στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Bank of America: Ποιες μετοχές θεωρεί κερδοφόρες – Οι προβλέψεις για το β’ 3μηνο του 2026
World

Οι 3+1 μετοχές που προτείνει η Bank of America

Ποιες μετοχές ξεχωρίζει η Bank of America ως κερδοφόρες επιλογές

Τουρισμός: Τι κατέδειξε η σύγκριση τιμών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ακριβές για τουρισμό

Πού συμφέρει να κάνετε διακοπές το 2026; Οι τιμές σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία και Τουρκία

Τραμπ: Το Plan C του για το Ιράν είναι… ίδιο με το Plan A
Κόσμος

Τραμπ: Το Plan C του για το Ιράν είναι… ίδιο με το Plan A

Η κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ υποδηλώνει ότι η κατάπαυση του πυρός δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε μόνιμη ειρήνη και η Ουάσιγκτον φαίνεται για άλλη μια φορά παγιδευμένη

Βαγγέλης Γεωργίου
ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων
Economy

Κατασχέθηκαν πάνω από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων

Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ

ΝΔ: Φουντώνουν οι αναταράξεις από τις κινήσεις Σαμαρά
Πολιτική

Μεγαλώνουν οι αναταράξεις στη ΝΔ από τις κινήσεις

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η κίνηση της αίτησης του Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για τις υποκλοπές και πώς βλέπουν την επίδραση του κόμματος Σαμαρά στα μετεκλογικά σενάρια και τη μετά Μητσοτάκη εποχή

Γιάννης Μπασκάκης
Κατάρ: Ποιος ήταν ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι
Κόσμος

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι που άλλαξε το Κατάρ

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών - Ηγήθηκε μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της χώρας

Hasbro: Φέρνει τα Play-Doh για ενηλίκους
World

Hasbro: Φέρνει τα Play-Doh για ενηλίκους

Η Hasbro μπαίνει στον τομέα των χειροτεχνιών για ενήλικες και της διακόσμησης σπιτιού με την σειρά «Blooms by Play-Doh»

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για Αύγουστο και Σεπτέμβριο
Economy

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και τα ταμεία

GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
72 δόσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Πώς μειώνεται η δόση στο μισό και τι ισχύει με τα νέα χρέη
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις στην Εφορία - Τα «κλειδιά» για την ένταξη

Η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για φορολογικές οφειλές, θα «τρέχει» παράλληλα με εκείνη για χρέη στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές

Αγορά εργασίας: Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία – Πρωτιά της Ελλάδας στην άτυπη οικονομία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία - Η ελληνική πρωτιά

Οι άτυπες ρυθμίσεις, όπως οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι προσωρινές, έχουν γίνει ολοένα και πιο συνηθισμένες με την Ελλάδα να έρχεται πρώτη στην άτυπη οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων η αγορά πρώτης κατοικίας
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον ΦΜΑ η αγορά πρώτης κατοικίας

Οδηγίες της διοίκησης για την απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων

Απόστολος Αλωνιάτης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies