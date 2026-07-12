 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Ελλάδα: Βασικός προμηθευτής ενέργειας για τη ΝΑ Ευρώπη

Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου αλλάζουν το προφίλ ενέργειας για την Ελλάδα

Ενέργεια 12.07.2026, 08:17
Σχολιάστε
Ελλάδα: Βασικός προμηθευτής ενέργειας για τη ΝΑ Ευρώπη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Προφίλ βασικού προμηθευτή όλων των κύριων μορφών ενέργειας (πετρελαιοειδή, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο) των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης «χτίζουν» οι ελληνικές ενεργειακές επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση, τη γεωπολιτική συγκυρία, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εγχώριας παραγωγής και μεταποίησης αλλά και την στρατηγική που χαράσσεται σε πολιτικό επίπεδο για την ενεργειακή διπλωματία, παραγωγοί, έμποροι και διαχειριστές δικτύων στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην αξιοποίηση εξαγωγικών ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή.

Στον κλάδο των διυλιστηρίων, που είναι παραδοσιακά εξαγωγικός, οι ισχυρές επιδόσεις συνεχίστηκαν και το 2025. Η HELLENiQ Energy, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη γενική συνέλευση των μετόχων, εξήγαγε την τελευταία τριετία κατά μέσο όρο 8 εκατ. τόνους ετησίως. Ειδικά στη ΝΑ Ευρώπη οι εξαγωγές ξεπερνούν τα 2 εκατ. τόνους ετησίως (Μαυροβούνιο: 288 εκατ., Σερβία: 123 εκατ., Βουλγαρία: 245 εκατ., Κύπρος: 449 εκατ. και Βόρεια Μακεδονία 953 εκατ., όπου εξέλιξη αποφασιστικής σημασίας ήταν η επανέναρξη λειτουργίας του αγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων VARDAX για την μεταφορά ντίζελ κίνησης με προορισμό την τοπική αλλά και την ευρύτερη αγορά της περιοχής.

H Motor Oil εξήγαγε το 2025 8,8 εκατ. μετρικούς τόνους καυσίμων ενώ οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά πλησίασαν τα 4 εκατ. μτ. Όπως σημειώνεται στην ετήσια οικονομική έκθεση, από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της Εταιρείας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας της καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης και της ναυτιλίας ανήλθαν για το 2025 στο 74,17% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 80,58% το 2024. Ο όμιλος εξάγει σε περισσότερες από 65 χώρες ενώ έχει παρουσία στη λιανική αγορά μεταξύ άλλων σε Κύπρο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Κροατία.

Στην ηλεκτρική ενέργεια καταγράφεται εντυπωσιακή μεταστροφή του συστήματος από εισαγωγικό σε εξαγωγικό με επιδόσεις που συγκαταλέγονται στις κορυφαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και σε απόλυτες τιμές. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει παρουσιάσει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, το 2019 η χώρα εισήγαγε περίπου 10 TWh (18% των αναγκών της). Το 2024 η Ελλάδα έγινε οριακά καθαρός εξαγωγέας, το 2025 οι εξαγωγές έφθασαν σε 3 TWh και το 2026 η χώρα μας είναι σε απόλυτους αριθμούς, ο 5ος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Σε χρηματικούς όρους το 2014-2019, η Ελλάδα ξόδευε περίπου 300 εκατ. Ευρώ το χρόνο για να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια. Το 2025 το έλλειμμα μετατράπηκε σε εμπορικό πλεόνασμα ύψους 262 εκατ. ευρώ και στο πρώτο τετράμηνο του 2026 το πλεόνασμα έφθασε στα 341 εκατ., δηλαδή έχει ήδη ξεπεράσει την επίδοση όλης της προηγούμενης χρονιάς.

Στο φυσικό αέριο οι εξαγωγές μέσω του ελληνικού συστήματος το 2025 τριπλασιάστηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας στις 8,6 τεραβατώρες. Προηγήθηκε το ρεκόρ του 2023 με 16,7 τεραβατώρες (αλλά και σημαντική κάμψη το 2024 στις 2,9 τεραβατώρες). Σημαντική είναι και η ανάπτυξη το 2026 καθώς στο πρώτο εξάμηνο οι εξαγωγές τριπλασιάστηκαν , φθάνοντας τις 8,72 TWh έναντι 2,86 TWh την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εξαγωγική δραστηριότητα στον τομέα του φυσικού αερίου υποστηρίζεται από την στρατηγική ανάπτυξης του «κάθετου διαδρόμου» εφοδιασμού της περιοχής με φυσικό αέριο που εισάγεται στη χώρα μας σε υγροποιημένη μορφή, αεριοποιείται και εξάγεται στις χώρες της περιοχής. Εξέλιξη κομβικής σημασίας ήταν η συμφωνία που επιτεύχθηκε το Μάρτιο μεταξύ των Διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνία που οδήγησε σε μείωση του κόστους μεταφοράς και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του διαδρόμου. Ήδη στις δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα για τη δέσμευση δυναμικότητας εξαγωγών τα επόμενα χρόνια, οι ενδιαφερόμενες εταιρίες δέσμευσαν σχεδόν τη μισή δυναμικότητα μέχρι το 2030.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb
ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
AGRO

Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
Ξενοδοχεία: Αύγουστος με εκπτώσεις στα ξενοδοχεία – Ο ρόλος των εκπτώσεων
Τουρισμός

Αύγουστος με... εκπτώσεις στα ξενοδοχεία - Σωσίβιο το last minute
Bank of America: Ποιες μετοχές θεωρεί κερδοφόρες – Οι προβλέψεις για το β’ 3μηνο του 2026
World

Οι 3+1 μετοχές που προτείνει η Bank of America
Τουρισμός: Τι κατέδειξε η σύγκριση τιμών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ακριβές για τουρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»
World

Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»

Γαλλικό δικαστήριο απαγορεύει στην Shein να πουλάει προϊόντα που μιμούνται το λογότυπο κροκόδειλου της Lacoste σε ολόκληρη την ΕΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Neuralink – BrainCo: Φέρνουν τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη

Η επανάσταση της Neuralink και της BrainCo

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για Neuralink και BrainCo, ενισχύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας σήματος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Όπου οι μάρκες πολυτελείας πληρώνουν για να φαίνονται
World

Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι και... η Ερμού

Tα ενοίκια σε prime retail αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2% παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τους κορυφαίους προορισμούς αγορών στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ισραήλ: Η βαθιά πικρία για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος
World

Η πικρία των Ισραηλινών για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος

Χίλιες ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς, οι πολίτες θεωρούν ότι το Ισραήλ υπέστη μια «κραυγαλέα στρατηγική ήττα»

Αλέξανδρος Καψύλης
Κίνα: Startups συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια για να χτίσουν τη νέα Apple
World

Στην Κίνα «εκκολάπτεται» η νέα Apple

Στην κινεζική… Silicon Valley ποντάρει η νέα startup Even Realities - Η πόλη Shenzhen φιλοξενεί μια σειρά από κινεζικούς τεχνολογικούς γίγαντες, όπως οι Tencent, Huawei και BYD

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική οικονομία: Ο δύσκολος δρόμος προς το «Α»
Economy

Ο δύσκολος δρόμος της Ελλάδας προς το «Α»

Το δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η χαμηλή παραγωγικότητα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δημιουργούν προβλήματα στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Πώς οι διαδοχικές κρίσεις άλλαξαν τις επενδυτικές συνήθειες των Ελλήνων
Economy

Πώς επενδύουν σήμερα οι Έλληνες - Το μάθημα των κρίσεων

Οι διαδοχικές κρίσεις οδήγησαν τους επενδυτές να χτίζουν χαρτοφυλάκιο με καταθέσεις, κρατικούς τίτλους, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα και χρυσό, μοιράζοντας τον κίνδυνο σε περισσότερες επιλογές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από Ενέργεια
Ελλάδα: Βασικός προμηθευτής ενέργειας για τη ΝΑ Ευρώπη
Ενέργεια

Βασικός προμηθευτής ενέργειας για τη ΝΑ Ευρώπη η Ελλάδα

Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου αλλάζουν το προφίλ ενέργειας για την Ελλάδα

Καύσιμα: Κολλημένο στα 2 ευρώ το κοντέρ.. της βενζίνης – Στο βρόντο επιδοτήσεις 340 εκατ.
Πετρέλαιο

Ξανά στα 2 ευρώ η βενζίνη - Στον «κουβά» επιδοτήσεις 340 εκατ.

Το ράλι αυξήσεων στα καύσιμα στέλνει τη βενζίνη πάλι στα 2 ευρώ - Άσφαιρα μέτρα 300 εκατ. - Εκπτώσεις 40 εκατ. με ημερομηνία λήξης από διυλιστήρια

Χρήστος Κολώνας
Ιρλανδία: Τα data centers καταναλώνουν το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Τα data centers «τρώνε» το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιρλανδία

Στην Ιρλανδία τα data centers έχουν ξεπεράσει την κατανάλωση των νοικοκυριών σε όλες τις πόλεις της χώρας

Αλέξανδρος Καψύλης
ΔΟΕ: Προειδοποιεί για κρίση εφοδιασμού βενζίνης και ντίζελ
Πετρέλαιο

ΔΟΕ: Προειδοποιεί για κρίση εφοδιασμού βενζίνης και ντίζελ

Τα διυλιστήρια στον Κόλπο και τη Ρωσία επλήγησαν από τις επιπτώσεις των πολέμων, ενώ η παγκόσμια κατανάλωση παρέμεινε υψηλή επισημαίνει ο ΔΟΕ

Μειώσεις στα καύσιμα με τις «πλάτες» των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ο Μητσοτάκης μειώνει... τα καύσιμα με τις πλάτες των διυλιστηρίων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έταξε μειώσεις στα καύσιμα - Με χρηματοδότηση των διυλιστηρίων οι εκπτώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου – Τον Ιούλιο η περιβαλλοντική μελέτη
Φυσικό αέριο

Στην τελική ευθεία η γεώτρηση στο «Block 2» του Ιονίου

Η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy προχωρά τα επόμενα βήματα για τον «Ασωπό-1» για τους υδρογονάνθρακες

Μάχη Τράτσα
Πώς το deal AKTOR – Motor Oil σπάει το φυσικό μονοπώλιο στις υποδομές LNG
Φυσικό αέριο

Το deal AKTOR - MOH σπάει το μονοπώλιο στις υποδομές LNG

Η συμφωνία AKTOR - Motor Oil για το FSRU «Διώρυγα GAS» μπαίνει σφήνα στη Ρεβυθούσα και τις υποδομες LNG της Αλεξανδρούπολης και Θράκης

Χρήστος Κολώνας
Latest News
ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος

ΗΠΑ: Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Νέα κλιμάκωση υπάρχει στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να ανακοινώνει το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού «μέχρι νεωτέρας»

Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb

Περισσότερα από 52.000 νέα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης καταχωρήθηκαν στις πόλεις των ΗΠΑ κατά τις πρώτες 17 ημέρες του Μουντιάλ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι
AGRO

Πώς θα υποβάλλετε αίτηση για την ενίσχυση στα λιπάσματα – Οι δικαιούχοι

Μέχρι πότε μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ

Ξενοδοχεία: Αύγουστος με εκπτώσεις στα ξενοδοχεία – Ο ρόλος των εκπτώσεων
Τουρισμός

Αύγουστος με... εκπτώσεις στα ξενοδοχεία - Σωσίβιο το last minute

Τι δείχνει η έρευνα του OT για Μύκονο, Ρόδο, Κέρκυρα και Χανιά για την πορεία των τιμών στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Bank of America: Ποιες μετοχές θεωρεί κερδοφόρες – Οι προβλέψεις για το β’ 3μηνο του 2026
World

Οι 3+1 μετοχές που προτείνει η Bank of America

Ποιες μετοχές ξεχωρίζει η Bank of America ως κερδοφόρες επιλογές

Τουρισμός: Τι κατέδειξε η σύγκριση τιμών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Τουρισμός

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ακριβές για τουρισμό

Πού συμφέρει να κάνετε διακοπές το 2026; Οι τιμές σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία και Τουρκία

Τραμπ: Το Plan C του για το Ιράν είναι… ίδιο με το Plan A
Κόσμος

Τραμπ: Το Plan C του για το Ιράν είναι… ίδιο με το Plan A

Η κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ υποδηλώνει ότι η κατάπαυση του πυρός δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε μόνιμη ειρήνη και η Ουάσιγκτον φαίνεται για άλλη μια φορά παγιδευμένη

Βαγγέλης Γεωργίου
ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων
Economy

Κατασχέθηκαν πάνω από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων

Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ

ΝΔ: Φουντώνουν οι αναταράξεις από τις κινήσεις Σαμαρά
Πολιτική

Μεγαλώνουν οι αναταράξεις στη ΝΔ από τις κινήσεις

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η κίνηση της αίτησης του Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για τις υποκλοπές και πώς βλέπουν την επίδραση του κόμματος Σαμαρά στα μετεκλογικά σενάρια και τη μετά Μητσοτάκη εποχή

Γιάννης Μπασκάκης
Κατάρ: Ποιος ήταν ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι
Κόσμος

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι που άλλαξε το Κατάρ

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών - Ηγήθηκε μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της χώρας

Hasbro: Φέρνει τα Play-Doh για ενηλίκους
World

Hasbro: Φέρνει τα Play-Doh για ενηλίκους

Η Hasbro μπαίνει στον τομέα των χειροτεχνιών για ενήλικες και της διακόσμησης σπιτιού με την σειρά «Blooms by Play-Doh»

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για Αύγουστο και Σεπτέμβριο
Economy

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και τα ταμεία

GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
72 δόσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Πώς μειώνεται η δόση στο μισό και τι ισχύει με τα νέα χρέη
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις στην Εφορία - Τα «κλειδιά» για την ένταξη

Η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για φορολογικές οφειλές, θα «τρέχει» παράλληλα με εκείνη για χρέη στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές

Αγορά εργασίας: Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία – Πρωτιά της Ελλάδας στην άτυπη οικονομία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα και προστασία - Η ελληνική πρωτιά

Οι άτυπες ρυθμίσεις, όπως οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι προσωρινές, έχουν γίνει ολοένα και πιο συνηθισμένες με την Ελλάδα να έρχεται πρώτη στην άτυπη οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων η αγορά πρώτης κατοικίας
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον ΦΜΑ η αγορά πρώτης κατοικίας

Οδηγίες της διοίκησης για την απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων

Απόστολος Αλωνιάτης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies