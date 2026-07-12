ΗΠΑ: Πέθανε ξαφνικά ο στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ

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Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός σύμμαχος του Τραμπ, απεβίωσε χθες, Σάββατο, το βράδυ ύστερα από σύντομη και ξαφνική ασθένεια, ανακοίνωσε σε ανάρτησή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X σήμερα ο διευθυντής επικοινωνίας του γραφείου του.

Ο 71χρονος Γκράχαμ ήταν εξέχων Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα.

“Η οικογένεια του γερουσιαστή Γκράχαμ εκτιμά τις προσευχές αυτήν την ώρα και ζητεί σεβασμό στην ιδιωτικότητα κατά την εξαιρετικά δύσκολη αυτή περίοδο”, πρόσθεσε το γραφείο του.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

Γκράχαμ: Από επικριτής στενός σύμμαχος του Τραμπ

Ο Γκράχαμ ήταν ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ισραήλ στο Καπιτώλιο, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Αφού είχε ασκήσει δριμεία κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ όταν εκείνος ήταν υποψήφιος για την προεδρία το 2016, ο Γκράχαμ εξελίχθηκε στη συνέχεια σε έναν από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ τον αντιμετώπιζε πλέον με ιδιαίτερη εκτίμηση, ενώ ο Γκράχαμ αξιοποίησε τη μεταξύ τους σχέση για να προωθήσει δυναμικά την ιδέα αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Ο Γκράχαμ ταξίδευε τακτικά στο Ισραήλ για συναντήσεις με κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Γνωστός για τη σκληρή στάση του απέναντι στο Ιράν, είχε αρχικά ασκήσει έντονη κριτική στη συμφωνία που βρισκόταν υπό διαμόρφωση και είχε δηλώσει τον Μάιο ότι μια συμφωνία που θα ενίσχυε τη θέση του Ιράν στην περιοχή θα οδηγούσε σε έναν «εφιάλτη για το Ισραήλ».

«Αν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν επειδή θεωρείται ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να προστατευθούν από την ιρανική τρομοκρατία και το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα να καταστρέψει κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές του Κόλπου, τότε το Ιράν θα θεωρηθεί κυρίαρχη δύναμη που απαιτεί διπλωματική λύση», είχε γράψει στην πλατφόρμα X.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, εμφανίστηκε πιο διατεθειμένος να δώσει στον Τραμπ την ευκαιρία να διαπιστώσει αν η διπλωματία μπορούσε να περιορίσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.

Ο Γκράχαμ βρισκόταν στο Κίεβο την Παρασκευή, όπου συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.