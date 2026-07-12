Ιράν: Ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «μέχρι νεωτέρας»

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Το Πολεμικό Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας, ως αντίδραση στις παραβιάσεις του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) από την πλευρά των ΗΠΑ και στην αποτυχία τους να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Το Sepal, το πολεμικό ναυτικό του σώματος ανακοίνωσε πως προχώρησε σε προειδοποιητικές βολές σε πλοίο που έσβησε το σύστημα AIS και επιχείρησε να βγει από τα Στενά του Ορμούζ από την διαδρομή του Ομάν. Το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) είναι ένα σύστημα θαλάσσιας παρακολούθησης που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες VHF για να μεταδίδει αυτόματα την ταυτότητα, τη θέση, την ταχύτητα και την πορεία ενός πλοίου σε κοντινά σκάφη και σταθμούς ξηράς.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το Ιράν χρησιμοποίησε πύραυλο κρουζ για να «προειδοποιήσει» το πλοίο, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν το πλοίο χτυπήθηκε.

Μετά από ανακοίνωση της CENTCOM, επιβεβαιώθηκε πως χτυπήθηκε και ακινητοποιήθηκε πλοίο με κυπριακή σημαία και πως αγνοείται ένας ναυτικός.

Ολόκληρη η Ιρανική ανακοίνωση

Σε προηγούμενη δήλωσή μας, είχαμε αναφέρει ότι η ξένη παρέμβαση και η παράνομη αλλαγή της πορείας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα οδηγούσαν σε αποφασιστική αντίδραση και θα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κυκλοφορίας στα Στενά.

Πριν από λίγες ώρες, αυτές οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν. Υπό την υποκίνηση ξένων δυνάμεων, αρκετά πλοία προσπάθησαν να παρεκκλίνουν από την καθορισμένη διαδρομή (σ.σ. την ιρανική ανάμεσα από τα νησιά Κεσμ και Λαράκ), αγνοώντας τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες μας να διορθώσουν την πορεία τους και να παραμείνουν εντός της καθορισμένης διαδρομής.

Κατά συνέπεια, ένα από τα πλοία, το οποίο είχε θέσει εκτός λειτουργίας τα συστήματά του, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη ναυτική ασφάλεια, δέχτηκε προειδοποιητικές βολές και αναγκάστηκε να σταματήσει.

Μετά από αυτό το περιστατικό, πρώτον, λόγω αυτής της παραβίασης της ασφάλειας που προκλήθηκε από την παράνομη παρέμβαση ξένων δυνάμεων, τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν προσωρινά μέχρι νεωτέρας και μέχρι να τερματιστεί η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Κανένα πλοίο δεν θα επιτρέπεται να διέλθει.

Δεύτερον, εάν ο επιτιθέμενος εχθρός, εκμεταλλευόμενος αυτό το περιστατικό που ο ίδιος προκάλεσε, διαπράξει οποιοδήποτε περαιτέρω σφάλμα ή παραβίαση εναντίον μας, θα αντιμετωπιστεί με βία, και νέες εχθρικές βάσεις στην περιοχή θα αποτελέσουν στόχο.

Οι συνέπειες μιας τέτοιας παρέμβασης θα βαρύνουν τον αμερικανικό, σιωνιστικό εχθρό, καθώς και τις χώρες που έχουν διαθέσει τα εδάφη τους για εχθρικές βάσεις προκειμένου να υλοποιηθούν αυτές οι απειλές.