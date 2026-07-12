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Neuralink – BrainCo: Φέρνουν τεχνολογική επανάσταση

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για Neuralink και BrainCo, ενισχύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας σήματος

Tεχνητή νοημοσύνη 12.07.2026, 09:22
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Neuralink – BrainCo: Φέρνουν τεχνολογική επανάσταση
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Συνεχίζεται η τεχνολογική επανάσταση που έφεραν Neuralink και BrainCo με τις περίφημες διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI), οι οποίες λειτουργούνί επεξεργάζοντας εγκεφαλικά σήματα και μεταφράζοντάς τα σε εντολές, επιτρέποντας τον έλεγχο εξωτερικών συσκευών μέσω της σκέψης.

Το Neuralink του Ίλον Μασκ, το οποίο χρησιμοποιεί εμφυτεύματα στα κεφάλια των ανθρώπων για να αντισταθμίσει τις αναπηρίες, έχει γίνει το πρότυπο των BCI. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες, όπως η BrainCo, στοιχηματίζουν ότι η νευρωνική τεχνολογία μαζικής αγοράς δεν θα απαιτεί καθόλου το άνοιγμα του κρανίου.

Τι πέτυχαν Neuralink και BrainCo

Η χρηματοδότηση για νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα αποτελεί ένα κλάσμα των κεφαλαίων που διοχετεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα και με το CNBC. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για τον νέο αυτό τομέα αυξάνεται συνεχώς , καθώς οι εταιρείες πετυχαίνουν σημαντικά ορόσημα, όπως η παροχή δυνατότητας σε άτομα με εκφυλιστικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης (ALS), την πληκτρολόγηση ή τα βιντεοπαιχνίδια χρησιμοποιώντας εγκεφαλικά σήματα.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί φυσικά καταλύτη, ενισχύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας σήματος. Κάποιοι στον κλάδο οραματίζονται ένα περαιτέρω άλμα κάποια μέρα: τη χρήση του νου για τον έλεγχο ή τη σύνδεση με την AI και τα ρομπότ.

Η τεχνολογία αυτή ανεβάζει τον πήχη στην αντιπαλότητα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Η κινεζική κυβέρνηση συμπεριέλαβε τις BCI ως στρατηγική «βιομηχανία του μέλλοντος» στο τελευταίο της πενταετές σχέδιο. Οι ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν πρόσφατα αυτό που οι αξιωματούχοι αποκαλούν την πρώτη ελάχιστα επεμβατική συσκευή BCI στον κόσμο για εμπορική χρήση, η οποία αναπτύχθηκε από την Neuracle Medical Technology για την ανάκτηση κάποιας λειτουργίας του χεριού μετά από τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη.

Ενώ εταιρείες όπως οι κινεζικές StairMed και NeuroXess προχωρούν με τα εμφυτεύματα, ο μη επεμβατικός τομέας κερδίζει δυναμική – από τα Merge Labs που υποστηρίζονται από τον Σαμ Άλτμαν έως την κινεζική Gestala, οι οποίες και οι δύο επιδιώκουν προσεγγίσεις που βασίζονται σε υπερήχους.

Από τους «έξι μικρούς δράκους»

Η BrainCo, ένας από τους λεγόμενους «έξι μικρούς δράκους» των νεοσύστατων τεχνολογικών επιχειρήσεων στην ανατολική πόλη Χανγκτζόου, κατασκευάζει προσθετικά και φορετές συσκευές χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BCI.

Ο Ρούι Μα, ιδρυτής της πλατφόρμας μέσων ενημέρωσης και έρευνας Tech Buzz China, δήλωσε ότι ενώ οι σημερινές αποδεδειγμένες εφαρμογές BCI μπορούν να βελτιώσουν δραματικά την ποιότητα ζωής των ασθενών με σοβαρές αναπηρίες, η πολύ μεγαλύτερη αγορά πιθανότατα έγκειται στην ενίσχυση των ανθρώπινων δυνατοτήτων.

Αλλά πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι κανείς είναι έστω και κατά διάνοια κοντά στο να το συνειδητοποιήσει αυτό… Η επαυξητική αγωγή είναι σαν επιστημονική φαντασία σε αυτό το σημείο».

BrainCo

Ένας οδικός χάρτης για την τεχνολογία του εγκεφάλου

Από το 2015 όταν ιδρύθηκε, με τη βάση της στα Εργαστήρια Καινοτομίας του Χάρβαρντ, η BrainCo έχει βάλει τη σημαία της στην μη επεμβατική πλευρά.

Οι εμφυτευμένες και μη επεμβατικές προσεγγίσεις αποτελούν διαφορετικές οδούς για διαφορετικά προβλήματα, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο CNBC η συνεργάτης και ανώτερη αντιπρόεδρος της BrainCo, Nyx He. Ορισμένες παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την εισαγωγή στον εγκέφαλο, είπε, αλλά η BrainCo πιστεύει ότι πολλές άλλες -ιδίως όταν τα φάρμακα δεν επαρκούν- μπορούν να αντιμετωπιστούν με μη επεμβατικές μεθόδους που είναι πιο εύκολο να αποδεχτούν και να έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι, με χαμηλότερο κίνδυνο και κόστος.

Τα βιονικά χέρια της εταιρείας, τα οποία έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, διαβάζουν τα νευρικά και μυϊκά ηλεκτρικά σήματα ενός ακρωτηριασμένου ατόμου και μεταφράζουν τις επιδιωκόμενες κινήσεις σε κινήσεις των δακτύλων. Τα φορητά της χέρια περιλαμβάνουν ένα βοήθημα ύπνου που, σύμφωνα με την BrainCo, χρησιμοποιεί ηλεκτρικούς παλμούς χαμηλής έντασης για να διεγείρει νευροχημικές ουσίες που σχετίζονται με την ανακούφιση από το στρες.

Η BrainCo συγκέντρωσε 2 δισεκατομμύρια γιουάν (280 εκατομμύρια δολάρια) σε έναν γύρο χρηματοδότησης με επικεφαλής την IDG Capital και την Walden International, την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων που ίδρυσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel, Lip-Bu Tan.

Το επόμενο βήμα της BrainCo

Η βασική πρόκληση για τις μη επεμβατικές μεθόδους, σύμφωνα με τον He, είναι η λήψη και η αποκωδικοποίηση εγκεφαλικών σημάτων, τα οποία είναι ανεπαίσθητα και θορυβώδη όταν διαβάζονται έξω από το κρανίο. Η BrainCo ανέπτυξε έναν αισθητήρα ξηρού ηλεκτροδίου για να καταγράφει τα σήματα και έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης για να τα αποκωδικοποιεί.

Περιέγραψε τον οδικό χάρτη της εταιρείας σε στάδια: ξεκινώντας με όσους χρειάζονται περισσότερο την τεχνολογία, όπως οι ακρωτηριασμένοι σε αγορές που καλύπτονται από ασφάλιση, επεκτείνοντας σε ιατρικές παθήσεις όπως η ΔΕΠΥ και η κατάθλιψη και στη συνέχεια στοχεύοντας στη μαζική αγορά με ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης.

Τελικά, η BrainCo σχεδιάζει να παραχωρήσει με άδεια χρήσης την πλατφόρμα BCI σε άλλες εταιρείες που κατασκευάζουν προϊόντα τεχνολογίας εγκεφάλου – μια επιχείρηση που αναμένει ότι θα γίνει ο μεγαλύτερος μοχλός εσόδων της εταιρείας.

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