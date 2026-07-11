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Ιράν: Απορρίπτει τις συνομιλίες με ΗΠΑ – Ποιους όρους θέτει

Οι αρχές του Ιράν επιθυμούν οι ΗΠΑ να εφαρμόσουν τις «συμφωνηθείσες ρυθμίσεις» πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε συνομιλιών

Επικαιρότητα 11.07.2026, 18:26
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Ιράν: Απορρίπτει τις συνομιλίες με ΗΠΑ – Ποιους όρους θέτει
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Το Ιράν επανέλαβε την άρνησή του να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εκτός εάν η Ουάσιγκτον ικανοποιήσει ορισμένους όρους, μεταξύ των οποίων η επίλυση των ζητημάτων διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ και η ομαλοποίηση των εξαγωγών πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θεωρεί ότι η εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί με την Τεχεράνη στα μέσα Ιουνίου έχει λήξει.

Οι ιρανικές αρχές επιθυμούν οι ΗΠΑ να εφαρμόσουν τις «συμφωνηθείσες ρυθμίσεις» πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε συνομιλιών, ανέφερε το Σάββατο το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο μια καλά ενημερωμένη πηγή που δεν κατονόμασε.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ απαίτησαν από το Ιράν να δηλώσει δημοσίως ότι όλα τα περάσματα των Στενών του Ορμούζ είναι ανοιχτά στη ναυτιλία και να δεσμευτεί να μην επιτεθεί σε πολιτικά πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό. Η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει συνέπειες αν δεν δώσει τη δημόσια διαβεβαίωση αυτή, δήλωσαν στους δημοσιογράφους ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι εξελίξεις αυτές ακολούθησαν αρκετές νύχτες αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών και ιρανικών αντιποίνων, οι οποίες οδήγησαν σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου αυτή την εβδομάδα και δημιούργησαν αμφιβολίες σχετικά με την πραγματοποίηση περαιτέρω συνομιλιών για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θεωρεί ότι η εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί με την Τεχεράνη στα μέσα Ιουνίου έχει λήξει.

Προκλήσεις για την εκεχειρία Ιράν-ΗΠΑ

Οι πρόσφατες εντάσεις, σε συνδυασμό με την κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να ανακαλέσει την εξαίρεση που επέτρεπε στο Ιράν να πωλεί το πετρέλαιό του παγκοσμίως, αποτέλεσαν τις μεγαλύτερες μέχρι στιγμής προκλήσεις για την εκεχειρία. Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν για επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ — τον πιο ζωτικό ενεργειακό διάδρομο στον κόσμο. Η Τεχεράνη απάντησε στο τελευταίο κύμα αμερικανικών επιθέσεων αντεπιτιθέμενη σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Παρά την πρόσφατη έξαρση των εντάσεων, οι αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναμένουν να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων με το Ιράν. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί ταξίδεψε το Σάββατο στο Ομάν για συνομιλίες σχετικά με το μέλλον του Ορμούζ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης την Παρασκευή ότι ο αμερικανικός στρατός θα «εξοντώσει πλήρως» το Ιράν, εάν οι ηγέτες του επιχειρήσουν ή πραγματοποιήσουν τη δολοφονία του, μετά από αναφορές αυτή την εβδομάδα ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τον αμερικανό ηγέτη για ένα νέο ιρανικό σχέδιο.

Το μήνυμα του προέδρου ήρθε μετά την πολυήμερη κηδεία του πρώην ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο τους εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κάλεσε το Σάββατο σε εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα του, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

«Είναι βέβαιο και αναμφισβήτητο καθήκον μας να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδίκηση», δήλωσε.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει εμφανιστεί σε βίντεο από τον διορισμό του, λίγες ημέρες μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, οι οποίες σκότωσαν τον πατέρα του και σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου. Η απουσία του έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το πόσο σοβαρά τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση και το βαθμό της συμμετοχής του στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

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