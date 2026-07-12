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Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»

Γαλλικό δικαστήριο απαγορεύει στην Shein να πουλάει προϊόντα που μιμούνται το λογότυπο κροκόδειλου της Lacoste σε ολόκληρη την ΕΕ

World 12.07.2026, 10:17
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Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Έγκριση από την κινεζική ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς, έλαβε τελικά η Shein για την εισαγγή των μετοχών της στο Χονγκ Κονγκ, με την περίφημη IPO των πολλών δισ. να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ.

Η Shein περίμενε εξάλλου πάνω από ένα χρόνο για να λάβει την έγκριση από την Επιτροπή Ρύθμισης Κεφαλαιαγοράς της Κίνας για την εισαγωγή των μετοχών της στο εξωτερικό. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στράφηκε προς την εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ, αφού προηγούμενες προσπάθειές της να πραγματοποιήσει ανάλογες κινήσεις σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο συνάντησαν αντίσταση από πολιτικούς και ρυθμιστικές αρχές.

Η Shein και η IPO

Ο κινεζικός κολοσσός δεν κατάφερε να λάβει την έγκριση της CSRC για την προγραμματισμένη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, αφού η ρυθμιστική αρχή διαφώνησε με τη διατύπωση των γνωστοποιήσεων κινδύνου που αφορούσαν την έκθεση της εφοδιαστικής της αλυσίδας στο Σινγιάνγκ, μια περιοχή όπου η Κίνα έχει κατηγορηθεί για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά του αυτόχθονου πληθυσμού των Ουιγούρων.

Η εταιρεία αποτιμήθηκε στα 100 δισ. δολάρια κατά τη διάρκεια μιας πώλησης μετοχών το 2022, αλλά μείωσε την αποτίμησή της σε περίπου 66 δισ. δολάρια τον Μάιο του 2023. Από τότε, οι επενδυτές πίεσαν τον όμιλο να μειώσει την αποτίμησή του σε περίπου 30 δισ. δολάρια, όπως ανέφεραν οι Financial Times πέρυσι.

Shein

Εργαζόμενοι στο Cabugi Confeccoes, ένα μικρό εργοστάσιο ενδυμάτων, για λογαριασμό της Shein στο Λάτζες, στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε της Βραζιλίας

Οι δασμοί

Η Shein, η οποία πωλεί μπλουζάκια από 2 λίρες και φορέματα από 4 λίρες, αποστέλλει τα προϊόντα της απευθείας από τις αποθήκες της στην Κίνα στα σπίτια των καταναλωτών στη Δύση. Η χαμηλή αξία αυτών των αποστολών επέτρεψε στη Shein να αποφύγει τους εισαγωγικούς δασμούς στις παραδόσεις και τη βοήθησε να προσφέρει χαμηλότερες τιμές από τους ανταγωνιστές της.

Ωστόσο, η κατάργηση των εξαιρέσεων «de minimis» στις ΗΠΑ τον Μάιο και για όλες τις εισαγωγές στα τέλη Αυγούστου, όπως σημειώνει το Reuters -το κενό στη νομοθεσία που επέτρεπε σε δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων να απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς- έχει πλήξει το επιχειρηματικό της μοντέλο, με την ΕΕ να κινείται σε ανάλογα μονοπάτια, καθώς κατέγραψε 5,8 δισεκατομμύρια αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου κάτω των 150 ευρώ το 2025.

Από την 1η Ιουλίου, έχει επιβληθεί τέλος 3 ευρώ ανά κατηγορία είδους, σε αυτές τις εισαγωγές ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας από την Κίνα, οι οποίες προηγουμένως εισέρχονταν στο μπλοκ αδασμολόγητα.

Την ίδια στιγμή, η πλατφόρμα προετοιμάζεται για την αλλαγή επεκτείνοντας τον χώρο αποθήκης στο Βρότσλαβ της Πολωνίας και αποστέλλοντας περισσότερα προϊόντα στην ΕΕ χύμα.

Τα παράνομα προϊόντα

Εν τω μεταξύ, ο ρυθμιστικός έλεγχος της Shein εντείνεται, με την Κομισιόν να έχει ξεκινήσει έρευνα για την εταιρεία στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, εξετάζοντας εάν διαθέτει επαρκή συστήματα για την αποτροπή της πώλησης «παράνομων προϊόντων».

Η έρευνα ξεκίνησε αφού διαπιστώθηκε ότι η Shein είχε αναρτήσει στην πλατφόρμα της στη Γαλλία κούκλες για σεξ που μοιάζουν με παιδιά, οι οποίες πωλούνταν από τρίτους λιανοπωλητές.

Κανένα «κροκοδειλάκι» για τη Shein

Γαλλικό δικαστήριο απαγορεύει στην Shein να πουλάει προϊόντα που μιμούνται το λογότυπο κροκόδειλου της Lacoste σε ολόκληρη την ΕΕ.

Εν αναμονή της απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης, το Δικαστήριο του Παρισιού «διέταξε προσωρινά μέτρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση» για να «αποτρέψει την παραβίαση των γνωστών εμπορικών σημάτων της Lacoste που προκύπτουν από την πώληση ρούχων, κοσμημάτων και αξεσουάρ μόδας στην πλατφόρμα Shein».

Ο δικαστής «διαπίστωσε μια εύλογη περίπτωση παραβίασης μέσω απομίμησης» και «σαφή κίνδυνο σύγχυσης για τους καταναλωτές», σύμφωνα με το δελτίο τύπου που παρουσιάζει την απόφαση του δικαστηρίου. Ο δικαστής «επιδίκασε επίσης στην Lacoste ενδιάμεση πληρωμή 110.000 ευρώ για αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη».

Το Δικαστήριο του Παρισιού διέταξε επίσης την Shein «να δημοσιεύσει την απόφαση» στην αρχική της σελίδα και στις εφαρμογές της «για ένα μήνα, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω βλάβη μέσω της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών».

Όταν επικοινώνησε μαζί της το AFP, η Shein France δήλωσε ότι η εταιρεία σκόπευε να εκδώσει ανακοίνωση αργότερα το ίδιο βράδυ.

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