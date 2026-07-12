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Κικίλιας: Η Θεσσαλονίκη ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας και της ΝΑ Ευρώπης

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε την επέκταση και την εμβάθυνση του Προβλήτα 6, έργο στρατηγικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη

Ναυτιλία 12.07.2026, 11:35
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Κικίλιας: Η Θεσσαλονίκη ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας και της ΝΑ Ευρώπης
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Τη στρατηγική προοπτική της Θεσσαλονίκης ως ισχυρής θαλάσσιας πύλης της Βόρειας Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στην επέκταση του Προβλήτα 6, στην κρουαζιέρα και στην αναπτυξιακή δυναμική του λιμανιού.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε την επέκταση και την εμβάθυνση του Προβλήτα 6, έργο στρατηγικής σημασίας για τον ΟΛΘ και για τη θέση της Θεσσαλονίκης στον χάρτη των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. Όπως ανέφερε, «πρόκειται για επένδυση ύψους 200 εκατ. ευρώ, η οποία περιλαμβάνει επέκταση του Προβλήτα κατά περισσότερα από 500 μέτρα και εκτεταμένες βυθοκορήσεις, ώστε το λιμάνι να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερα πλοία, περισσότερα φορτία και πιο απαιτητικές αλυσίδες logistics», επισημαίνοντας ότι κατά τη φάση κατασκευής του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν περίπου 20.000 θέσεις εργασίας.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «το όφελος δεν θα περιοριστεί εντός της λιμενικής ζώνης, δεν θα μείνει στον προβλήτα. Θα περάσει στην πόλη, στις επιχειρήσεις, στις μεταφορές, στις θέσεις εργασίας και στη διεθνή εικόνα της Θεσσαλονίκης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις αποτελούν κρίσιμο συμπληρωματικό παράγοντα για την πλήρη αξιοποίηση κάθε μεγάλου λιμένα, προσθέτοντας ότι βασική ευθύνη του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι να διασφαλίσει ότι ο ΟΛΘ θα αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του και θα ενισχύσει τη θέση της Θεσσαλονίκης ως θαλάσσιας πύλης της Βόρειας Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η κρουαζιέρα

Αναφερόμενος στην κρουαζιέρα, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι η προσέγγιση περισσότερων πλοίων υψηλότερης κατηγορίας αποδεικνύει τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός ποιοτικού μοντέλου κρουαζιέρας για τη Θεσσαλονίκη. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι όταν ως Υπουργός Τουρισμού έθεσε ως στόχο να μπει η πόλη στον χάρτη της κρουαζιέρας, αρκετοί είχαν αμφισβητήσει ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί. «Μέσα σε λίγα χρόνια, όμως, οι προσεγγίσεις αυξήθηκαν θεαματικά, η Θεσσαλονίκη απέκτησε θαλάσσια τουριστική ταυτότητα, δυνατότητα home porting και υποδομές για ταυτόχρονο ελλιμενισμό δύο κρουαζιερόπλοιων. Αυτή η πρόοδος αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη. Σήμερα χρειάζεται να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη βάση», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας με τον ΟΛΘ, τον Δήμο, την Περιφέρεια, τους φορείς του τουρισμού και τις εταιρείες κρουαζιέρας.

Όπως ανέφερε στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, «μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης είναι ότι το λιμάνι βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό. Ο επιβάτης, αμέσως μόλις αποβιβαστεί, έχει πρόσβαση στην ιστορία, στη γαστρονομία, στην αγορά, στα μουσεία και συνολικά στους προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κρουαζιέρα δεν αφορά μόνο την τουριστική προβολή, αλλά στηρίζει την τοπική αγορά, την εστίαση, τις υπηρεσίες, τις μεταφορές και συνολικά την οικονομική δραστηριότητα της πόλης. «Είναι μια συνολική πολιτική εξωστρέφειας για τη Θεσσαλονίκη, όπως ακριβώς το είχα οραματιστεί», όπως τόνισε.

Ακτοπλοϊκή σύνδεση

Για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης–Σποράδων, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι έχει τόσο τουριστική αξία όσο και σημαντικό κοινωνικό πρόσημο, καθώς ενώνει τη Βόρεια Ελλάδα με σημαντικούς νησιωτικούς προορισμούς, προσφέρει περισσότερες επιλογές στους πολίτες και στηρίζει τις τοπικές οικονομίες. Ανέφερε, δε, ότι θα αξιολογηθούν συνολικά η επιβατική κίνηση, οι πληρότητες, οι μεταφορικές ανάγκες των νησιών, η στάση των Περιφερειών και οι δυνατότητες χρηματοδότησης και της αγοράς, προκειμένου να εξεταστεί ενδεχόμενη επέκταση της χρονικής διάρκειας της γραμμής. «Στόχος μας είναι οι γραμμές που επιδοτούνται να μην υπάρχουν απλώς “στα χαρτιά”, αλλά να υπηρετούν πραγματικές ανάγκες. Όταν μια σύνδεση λειτουργεί για τον πολίτη, για τον τουρισμό και για τις τοπικές κοινωνίες, τότε αξίζει να εξετάσουμε πώς μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια και προοπτική», όπως είπε.

Σε ό,τι αφορά την προστασία των θαλάσσιων συνόρων και τη στήριξη των Ελλήνων αλιέων, ο Υπουργός τόνισε ότι αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Όπως επισήμανε, «τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 24ωρη βάση, με αποτελεσματικότητα, επαγγελματισμό και πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο. Σε κάθε περιστατικό με αλιευτικά σκάφη ξένης εθνικότητας, τα μέσα του Λιμενικού ανταποκρίνονται άμεσα στο θαλάσσιο πεδίο, ενώ τα περιστατικά πιθανής παράνομης αλιείας εντός ελληνικών χωρικών υδάτων καταγράφονται με διοπτεύσεις και οπτικοακουστικό υλικό. Οι σχετικές εκθέσεις επιτήρησης διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Σημείωσε, επίσης, ότι έχει τεθεί το ζήτημα στον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας, ώστε να περιλαμβάνεται σταθερά στον διάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Τουρκία.

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «ο μεγαλύτερος αντίπαλος της κυβέρνησης δεν είναι κάποιο πρόσωπο ή ένα νέο πολιτικό σχήμα, αλλά η αίσθηση των πολιτών ότι η ζωή τους δεν βελτιώνεται με την ταχύτητα που θα επιθυμούσαν. Εκεί πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Δεν μου αρέσει να αναλώνομαι στα “σενάρια”. Εστιάζω στο αποτέλεσμα». Και συνέχισε: «Η κυβέρνηση θα κριθεί από το αν λύνει προβλήματα, αν λέει την αλήθεια, αν στέκεται στα δύσκολα και αν μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα σε μια εποχή κατά την οποία οι αλλαγές στην ευρύτερη περιοχή είναι ταχύτατες. Αυτός είναι ο πραγματικός πήχης».

Ερωτηθείς για τη δική του πολιτική διαδρομή και τους στόχους του για τα επόμενα χρόνια, ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι «η φιλοδοξία είναι φυσικό στοιχείο της πολιτικής, το κρίσιμο όμως είναι αν αρχίζει και τελειώνει στο πρόσωπο του πολιτικού ή αν συνδέεται με την προσφορά στην πατρίδα και στην κοινωνία», υπενθυμίζοντας ότι έχει υπηρετήσει σε δύσκολα Υπουργεία και σε απαιτητικές περιόδους, από το Υπουργείο Υγείας κατά την πανδημία και την Πολιτική Προστασία έως το Υπουργείο Ναυτιλίας. «Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είμαι χρήσιμος εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Να μπορώ να λύνω προβλήματα, να παίρνω αποφάσεις που ωφελούν την πατρίδα και την κοινωνία και να στηρίζω ανθρώπους που περιμένουν κάτι ουσιαστικό από το κράτος. Να μπορώ να κοιτάζω τον συμπολίτη μου στα μάτια και να του λέω ότι προσπάθησα πραγματικά να γίνει η ζωή του λίγο καλύτερη. Αυτή είναι η φιλοδοξία που αξίζει στην πολιτική», κατέληξε.

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