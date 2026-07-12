Μητσοτάκης: Βαφτίζει το κρέας ψάρι – Τα πυροσβεστικά μέτρα για τα καύσιμα

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Τα πυροσβεστικά μέτρα για τα καύσιμα που ανακοίνωσε την προηγούμενη Παρασκευή απαντώντας στη Βουλή σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη επανέλαβε ο πρωθυπουργός κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του.

Επιχειρώντας για άλλη μια φορά να βαφτίσει το κρέας ψάρι, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εκπτώσεις με ημερομηνία λήξης που θα παρέχουν τα δύο διυλιστήρια Motor Oil και Helleniq Energy, στις τιμές των καυσίμων, κατά 10 λεπτά το λίστρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ο ίδιος -αποσιωπώντας το γεγονός ότι τα προηγούμενα 300 εκατ. για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου στην πραγματικότητα ήταν σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας των τιμών των καυσίμων, κάνει λόγο για νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που δεν είναι τίποτα περισσότερο από παρέμβση των ίδιων των εταιρειών.

«Όπως κάναμε σε κάθε προηγούμενη κρίση, έτσι και τώρα δεν μένουμε παρατηρητές όταν εξωγενείς ανατιμήσεις πιέζουν τα εισοδήματα. Σε συνεργασία, λοιπόν, με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια προχωρούμε σε μια νέα πρωτοβουλία, ώστε έως το τέλος Αυγούστου, η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Είναι μία ακόμη παρέμβαση που συμπληρώνει τα μέτρα τα οποία ήδη έχουμε λάβει, όπως το Fuel Pass και η στήριξη στο ντίζελ, με έναν σταθερό στόχο: να απορροφούμε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος των διεθνών ανατιμήσεων, προστατεύοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

Εργα υποδομών στην περιφέρεια

Μεταξύ των αναφορών του πρωθυπουργού στις οικονομικές ειδήσεις της εβδομάδας που πέρασε, επισημαίνεται 0 νέος κύκλος χρηματοδοτήσεων ύψους 66,4 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά 31 Δήμους σε νησιά και ηπειρωτική Ελλάδα, για την υλοποίηση 61 έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης -παρεμβάσεις σε περιοχές που ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα με το δίκτυο ύδρευσης, με απαρχαιωμένες υποδομές ή με την ποιότητα του νερού. «Αυτά τα έργα έρχονται να προστεθούν σε ακόμα 42 που δρομολογήσαμε στα τέλη του 2025. Συνολικά, στηρίζουμε 63 Δήμους με σχεδόν 142 εκ. ευρώ για 103 έργα, με έναν πολύ καθαρό στόχο: να εξασφαλίσουμε για τους πολίτες πιο ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικό νερό», αναφέρει.

Δυτική Μακεδονία

Επίσης, αναφέρεται στη Δυτική Μακεδονία και στις περιοχές που μπαίνουν στη μετα-λιγνιτική εποχή και συγκεκριμένα στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης και στη θέσπιση ειδικής ρήτρας για αυτές, με βάση την οποία στο εξής, κάθε νέος νόμος ή χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα έχει υποχρεωτικά ειδική μέριμνα για αυτές τις περιοχές. Προσθέτει ακόμη: «Παράλληλα, ξεκινάμε 10 συγκεκριμένες δράσεις στη Δυτική Μακεδονία, από την απορρόφηση των πρώην εργαζομένων της ΔΕΗ και έργα εξοικονόμησης ενέργειας, μέχρι την ενίσχυση του κλάδου της γούνας, την αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων στην Καστοριά και τις οδικές υποδομές. Ήδη έχουν «πέσει» 3,7 δισ. στην περιοχή για έργα όπως ο Ε-65 στα Γρεβενά, η τηλεθέρμανση και η διπλή μοριοδότηση εντοπιότητας στις προσλήψεις. Δεν αφήνουμε τη Δυτική Μακεδονία μόνη της, αυτό να το γνωρίζετε».

Για τον ESM

Ειδική αναφορά κάνει ο πρωθυπουργός στην αξιολόγηση του ESM ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που μείωσαν πιο δραστικά το χρέος και τα ελλείμματά τους μετά την πανδημία και σύμφωνα με την ερμηνεία του, αυτό σημαίνει ότι «τα επόμενα δέκα χρόνια, η χώρα μας θα χρειαστεί πολύ μικρότερη πρόσθετη δημοσιονομική προσπάθεια, δηλαδή πολύ λιγότερη πίεση, σε σχέση με μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης που αυτή τη στιγμή ζορίζονται, όπως η Γαλλία, η Ιταλία ή η Ισπανία». Για…την ιστορία, βέβαια, υπενθυμίζεται ότι παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, οι διεθνείς οίκοι εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει αδυναμίες που δεν επιτρέπουν ταχύτερες αναβαθμίσεις, με σημαντικότερο εμπόδιο το δημόσιο χρέος, το οποίο αν και μειώνεται σταθερά ως ποσοστό του ΑΕΠ, εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, γεγονός που λειτουργεί ως βασικός περιοριστικός παράγοντας στις αξιολογήσεις.



