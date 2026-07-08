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Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να κάνει το ίδιο λάθος με τον Νετανιάχου

Ο Τούρκος πρόεδρος υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Τουρκίας να αγοράσει αεροσκάφη F-35 - Η Άγκυρα δεν ασχολείται με το ποια αμυντικά συστήματα αγοράζουν οι γείτονές της, είπε ο Ερντογάν

Κόσμος 08.07.2026, 23:19
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Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να κάνει το ίδιο λάθος με τον Νετανιάχου
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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, έστειλε ένα μήνυμα στην Αθήνα, αναφορικά με την εναντίωσή της να αποκτήσει η Τουρκία F-35. Μάλιστα, μετά και την επίθεση που του έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «να μην κάνει το ίδιο λάθος».

Τραμπ και F-35

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο επέμεινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «θετική προσέγγιση» όσον αφορά την πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

«Ας ελπίσουμε ότι, όταν τα F-35 παραδοθούν στην Τουρκία, όλος ο κόσμος θα πει ότι η Αμερική τήρησε την υπόσχεσή της», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του, όχι μόνο τον επαίνεσε ως «πιστό σύμμαχο» και φίλο, αλλά υποσχέθηκε και άρση κυρώσεων για την Τουρκία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S400 το 2019. Η κίνηση αυτή οδήγησε στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα εξετάσει και το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Τουρκία να προμηθευτεί πέντε αεροσκάφη F-35.

Μητσοτάκης και Νετανιάχου

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στις αντιρρήσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας αναφορικά με την πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε:

«Καμία από τις δηλώσεις δεν έχει θέση στον κόσμο μου. Είναι σαφές σε ποια νερά κολυμπάει ο Νετανιάχου. Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει το ίδιο λάθος».


Και πρόσθεσε: «Διότι έχουμε ποτέ αναρωτηθεί γιατί ο κ. Μητσοτάκης απέκτησε αυτά τα αμυντικά συστήματα για την Ελλάδα; Είναι γείτονές μας· θα μπορούσαμε να τους το πούμε. Μπορούν να αγοράζουν και να πουλάνε. Η Τουρκία τα παράγει ήδη. Εκτός από την παραγωγή τους, έχουμε και το δικαίωμα να τα αγοράζουμε».


Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις επιλογές άλλων χωρών, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι δουλειά τής Ελλάδας να υποδείξει στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή όχι αμυντικά συστήματα. Ωστόσο, έκανε την παρατήρηση πως, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για να προμηθευτεί η Τουρκία τα F-35.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα συνδέθηκε με την αγορά των ρωσικών S-400, ενός συστήματος που το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ θεωρούν ευθέως ανταγωνιστικό προς το πρόγραμμα των F-35.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε πει ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να πουλήσουν τα μαχητικά στην Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο Ερντογάν δεν είναι καλός σύμμαχος των ΗΠΑ και πως απειλεί να καταστρέψει το Ισραήλ.

«Οι πολίτες δεν ξέρουν τι σημαίνει casus belli»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επίλυση των διαφορών με την Τουρκία.

«Συμμερίζομαι πλήρως τις απόψεις του Μητσοτάκη, ιδιαίτερα όσον αφορά την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου Πελάγους», είπε.

Και πρόσθεσε: «Επιτρέψτε μου να δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι η επίλυση των προβλημάτων αυτών των υδάτων αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των ηγετών».


Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στο τουρκικό casus belli από το 1995, χαρακτηρίζοντάς το ως «ιστορική ανορθογραφία» που δεν συνάδει με το καλό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Αφού υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θέτει το ζήτημα, καθώς το είχε κάνει και σε διμερή συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν από μερικούς μήνες, τόνισε πως δύο γειτονικές χώρες, ακόμη και όταν έχουν διαφορές, πρέπει να μάθουν να ζουν ειρηνικά και με σχέσεις καλής γειτονίας. Σε αυτό το πλαίσιο, «η απειλή πολέμου δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα».

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε:

«Η συντριπτική πλειοψηφία του έθνους μου δεν γνωρίζει καν περί τίνος πρόκειται το ζήτημα casus belli. Αν τους ρωτήσετε τι είναι, δεν θα ξέρουν. Δεν νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται να απασχολούμε το έθνος μας με αυτά τα πράγματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας: ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας τελειώσουμε τη δουλειά».

Δώρο, πιστόλια

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αποκάλυψε το δώρα που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Ήταν… πιστόλια και σφαίρες.

Σύμφωνα με τον Στάρμερ, σε κάθε όπλο ήταν χαραγμένο το όνομα του παραλήπτη και συνοδευόταν από ένα κουτί με σφαίρες.

Τα όπλα συνοδεύονταν από ένα σημείωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Βρετανός πρωθυπουργός άφησε το δικό του στην Τουρκία για να παροπλιστεί. Θα ήταν παράνομο να το εισαγάγει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: In.gr

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