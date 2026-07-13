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Καύσιμα αεροσκαφών: Τα αποθέματα της Ευρώπης επαρκούν για ένα μήνα

Λιγότερο από ένα μήνα εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών απομένουν στην Ευρώπη καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

World 13.07.2026, 15:11
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Καύσιμα αεροσκαφών: Τα αποθέματα της Ευρώπης επαρκούν για ένα μήνα
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Η Ευρώπη έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να διατηρήσει τον εφοδιασμό της με καύσιμα αεροσκαφών, αυξάνοντας τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ και την Ασία, ενισχύοντας την παραγωγή των διυλιστηρίων της και αξιοποιώντας τα στρατηγικά της αποθέματα. Ωστόσο, παραμένει η περιοχή που είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε ενδεχόμενες νέες διαταραχές, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εντείνει τους κινδύνους για τις παγκόσμιες ροές εφοδιασμού.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες χώρες, καθώς η Ευρώπη, ύστερα από δεκαετίες κλεισίματος διυλιστηρίων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παρότι τα Στενά του Ορμούζ επαναλειτούργησαν εν μέρει τον Ιούνιο, η εύθραυστη εκεχειρία που ακολούθησε συνεχίζει να δοκιμάζεται από νέες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων Energy Aspects, με ημερομηνία 18 Ιουνίου, η Ευρώπη αναμένεται να καταγράψει έλλειμμα προσφοράς καυσίμων αεροσκαφών σχεδόν 600.000 βαρελιών ημερησίως κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται πλεόνασμα 116.000 βαρελιών ημερησίως και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού 425.000 βαρελιών, σύμφωνα με το Reuters.

Την ίδια στιγμή, τα ευρωπαϊκά αποθέματα ανέρχονταν στις αρχές Ιουνίου σε μόλις 38 εκατ. βαρέλια, έναντι 99 εκατ. βαρελιών στις ΗΠΑ. Με βάση τους υπολογισμούς του Reuters, τα διαθέσιμα αποθέματα επαρκούν για λιγότερο από 30 ημέρες κατανάλωσης, γεγονός που καθιστά την Ευρώπη την πιο ευάλωτη από τις μεγάλες αγορές καυσίμων αεροσκαφών.

καύσιμα αεροσκαφών

Τα ευρωπαϊκά καύσιμα αεροσκαφών επαρκούν για μόλις έναν μήνα

Τα τελευταία στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) δείχνουν ότι στα τέλη Μαΐου τα προσωρινά αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών ήταν αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση, ενώ η παραγωγή των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων είχε ενισχυθεί κατά 30%. Παρά τη βελτίωση αυτή, τα διαθέσιμα αποθέματα εξακολουθούν να αντιστοιχούν μόλις σε περίπου έναν μήνα κατανάλωσης.

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε στενότητα στην αγορά τουλάχιστον έως τον Αύγουστο», δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής της Rystad Energy, Τζανίβ Σαχ.

Ανάλογες ανησυχίες έχει εκφράσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, είχε προειδοποιήσει τον Ιούνιο ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών ενδέχεται να εξαντληθούν προς το τέλος της θερινής περιόδου, σημειώνοντας ότι οι Βρυξέλλες είναι έτοιμες να συντονίσουν την αποδέσμευση εθνικών στρατηγικών αποθεμάτων, εφόσον χρειαστεί.

Πριν από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου, η Ευρώπη κάλυπτε περίπου το ήμισυ των εισαγωγών καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή.

Αρχικά, οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι οι αφρικανικές χώρες, οι οποίες εξαρτώνταν σχεδόν αποκλειστικά από τις προμήθειες της περιοχής, θα υφίσταντο το μεγαλύτερο πλήγμα. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Kpler, κατάφεραν να αναπληρώσουν σημαντικό μέρος των ποσοτήτων μέσω αυξημένων εισαγωγών από το διυλιστήριο Dangote της Νιγηρίας, αλλά και από την Ινδία και το Ομάν.

Νέοι προμηθευτές περιορίζουν τις απώλειες

Η Ευρώπη, από την πλευρά της, απέτρεψε μέχρι στιγμής μια σοβαρή κρίση στρεφόμενη σε νέες αγορές. Τον Ιούνιο οι εισαγωγές καυσίμων αεροσκαφών ανήλθαν σε 673.000 βαρέλια ημερησίως, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με την Kpler. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νιγηρία ήταν οι μεγαλύτεροι προμηθευτές, ενώ σημαντικές ποσότητες προήλθαν επίσης από το Κουβέιτ, τον Καναδά, την Ινδία και τη Νότια Κορέα.

Οι εισαγωγές από την Ινδία έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, ενώ σχεδόν 25.000 βαρέλια ημερησίως από το Κουβέιτ αναμένεται να φτάσουν στην Ευρώπη τον Αύγουστο, για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, μέσω μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο. Πριν από τη διακοπή των ροών, το Κουβέιτ συγκαταλεγόταν στους βασικούς προμηθευτές της ευρωπαϊκής αγοράς.

Παράλληλα, αρκετά ευρωπαϊκά διυλιστήρια αύξησαν την παραγωγή τους. Στην Ιταλία, η παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών αυξήθηκε κατά 10% στο πρώτο τετράμηνο του έτους, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6%. Ως αποτέλεσμα, η εγχώρια παραγωγή κάλυψε σχεδόν το 70% της ζήτησης τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με την ένωση παραγωγών καυσίμων UNEM.

Η Eni, που αντιπροσωπεύει περίπου τη μισή παραγωγική δυναμικότητα της χώρας, ενίσχυσε την παραγωγή της εισάγοντας ημιτελή προϊόντα από χώρες εκτός Ευρώπης, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

Στο μεταξύ, οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στη βορειοδυτική Ευρώπη έχουν υποχωρήσει στα περίπου 133 δολάρια ανά βαρέλι, από το ιστορικό υψηλό των 215 δολαρίων που είχαν καταγράψει στα τέλη Μαρτίου, περιορίζοντας την πίεση στις αεροπορικές εταιρείες, για τις οποίες τα καύσιμα αντιστοιχούν συνήθως στο 20%-25% του λειτουργικού κόστους.

Ωστόσο, οι αναλυτές δεν αναμένουν άμεση αποκλιμάκωση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων. Η ζήτηση για ταξίδια παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, ενώ η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι περιορισμένη, καθώς πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει τα δρομολόγιά τους προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις διαθέσιμες προμήθειες καυσίμων.

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