 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι

Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή προμηθεύουν συνήθως το 20% από τα αεροπορικά καύσιμα της Ευρώπης κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών

World 24.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
Επιμέλεια Ευθύμης Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μία από τις πρώτες οικονομικές διαστάσεις του πολέμου που κήρυξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου ήταν οι ελλείψεις στα αεροπορικά καύσιμα, θέτοντας τις τιμές σε τροχιά δυσθεώρητων αυξήσεων.

Καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούσαν για εξάντληση των καυσίμων τα διυλιστήρια κήρυξαν κατάσταση υπερεντατικής λειτουργίας.

«Η ευρωπαϊκή διύλιση διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο», δήλωσε στους FT ο Άλαν Γκέλντερ, αντιπρόεδρος διύλισης στην εταιρεία συμβούλων ενέργειας Wood Mackenzie. Τα διυλιστήρια επεξεργάστηκαν περισσότερο αργό πετρέλαιο παρά το γεγονός ότι είχαν μικρότερη παραγωγική ικανότητα σε σχέση με πέρυσι, καθώς «δούλεψαν σκληρά και πραγματοποίησαν λιγότερες εργασίες συντήρησης», πρόσθεσε.

αεροπορικά καύσιμα

Τα αεροπορικά καύσιμα και το Καστεγιόν

Οι FT καταγράφουν την εμπειρία του Πάκο Κιντάνα ο οποίος διευθύνει το διυλιστήριο της BP στο Καστεγιόν της Ισπανίας ως ενδεικτική του τρόπου που κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια.

Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή προμηθεύουν συνήθως το 20% των αεροπορικών καυσίμων της Ευρώπης κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών, αλλά με τις οδούς εξαγωγής από τον Κόλπο να έχουν αποκοπεί, φέτος τα καύσιμα θα έπρεπε να προέλθουν από αλλού.

«Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε, εντάξει, αυτό έρχεται σε εμάς. Προφανώς, κάποια στιγμή, θα χρειαζόταν να γυρίσουμε τον διακόπτη στη μέγιστη παραγωγή αεροπορικών καυσίμων», είπε, εξηγώντας ότι η εγκατάσταση δυναμικότητας 110.000 βαρελιών την ημέρα, η οποία τροφοδοτεί κυρίως την Ισπανία και τις Βαλεαρίδες Νήσους, έπρεπε να αναδιαμορφωθεί γρήγορα ώστε να μεγιστοποιήσει την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών.

Παρόμοιο ήταν το σκεπτικό και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, αλλά των οποίων οι διυλιστικές ικανότητες έχουν εξασθενήσει από χρόνια κλεισιμάτων και υποεπενδύσεων. Η ήπειρος διαθέτει λίγο περισσότερα από 70 διυλιστήρια πετρελαίου, έναντι 130 στις ΗΠΑ και περίπου 300 περίπου σε ολόκληρη την Ασία.

Τον Μάρτιο, τα διυλιστήρια στην Ευρώπη αύξησαν την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας στο επίπεδο-ρεκόρ των 1,3 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Με αυτόν τον τρόπο μειώθηκε στο μισό και περισσότερο η ποσότητα που χρειαζόταν να εισάγει η Ευρώπη, ανέφερε ο παγκόσμιος οργανισμός ενέργειας, αν και η περιοχή εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ροές καυσίμων αεροσκαφών από τις ΗΠΑ.

Αυτό μείωσε την ποσότητα που χρειαζόταν να εισάγει η Ευρώπη από το εξωτερικό κατά περισσότερο από το μισό, ανέφερε ο παγκόσμιος οργανισμός ενέργειας, αν και η περιοχή εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ροές καυσίμων αεροσκαφών από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η αναδιαμόρφωση των διυλιστηρίων και η παραγωγή διαφορετικών τύπων προϊόντων δεν είναι μια απλή διαδικασία.

«Δεν ήταν απλώς το γύρισμα ενός διακόπτη»

Όμως, ο Κιντάνα τόνισε ότι η μεγιστοποίηση της παραγωγής καυσίμων αεροσκαφών δεν ήταν απλώς το γύρισμα ενός διακόπτη. Οι μηχανικοί εξέτασαν αγωγούς, αντιδραστήρες και δεξαμενές, και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν προσομοιωτές υπολογιστών για να διαπιστώνουν αν η μονάδα θα μπορούσε να τροποποιηθεί με ασφάλεια.

Οπως περιγράφει, χαρακτηριστικά, τα στελέχη των διυλιστηρίων άρχισαν να εξετάζουν εάν μπορούν να χρησιμοποιοήσουν τον υπάρχοντα εξοπλισμό με άλλη μορφή και τρόπο. Μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, οι δοκιμές άρχισαν να δείχνουν ότι παραγόταν μεγαλύτερο ποσοστό καυσίμου αεροσκαφών. Όμως οι μηχανικοί έπρεπε επίσης να αλλάξουν τις συνθήκες στο εσωτερικό των αντιδραστήρων, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, της πίεσης, των καταλυτών και του υδρογόνου, για να επιτύχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Και χρειάζονταν μια διαφορετική επιλογή αργού πετρελαίου. «Η μαγεία συμβαίνει όταν αναμειγνύουμε τα αργά πετρέλαια», δήλωσε ο Κιντάνα στους FT.

Στη συνέχεια, το διυλιστήριο συνεργάστηκε με τις ομάδες εμπορίας της BP στο Λονδίνο για να εξασφαλίσει τις σωστές πρώτες ύλες, με τα τηλέφωνα να παίρνουν φωτιά όλη την ημέρα. «Ήταν στο τηλέφωνο και ρωτούσαν: πώς πάτε, πιστεύετε ότι μπορείτε να ξεπεράσετε έναν περιορισμό;» είπε ο Κιντάνα. «Καταφέραμε να το κάνουμε με τα αργά πετρέλαια που είχαμε και, αμέσως μετά, άρχισαν να φέρνουν άλλους τύπους ποιότητας που είχαν μεγαλύτερη απόδοση σε κηροζίνη».

Η προσπάθεια αυτή αύξησε την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών του διυλιστηρίου της BP στο Καστεγιόν κατά περίπου 30%, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία.

Αεροπορικά καύσιμα

Ηράκλειος άθλος για τα αεροπορικά καύσιμα

Ο Γιουτζίν Λίντελ, αναλυτής στην εταιρεία ενεργειακών συμβούλων FGE NexantECA, δήλωσε ότι πρόκειται για έναν «ηράκλειο άθλο» που υποδηλώνει ότι το ισπανικό διυλιστήριο κατάφερε να αυξήσει την απόδοσή του σε καύσιμα αεροσκαφών πολύ περισσότερο από ό,τι οι ανταγωνιστές του στις ΗΠΑ.

Οι δυσοίωνες προβλέψεις ότι η Ευρώπη θα ξέμενε από καύσιμα αεροσκαφών μέσα σε λίγες εβδομάδες δεν επαληθεύτηκαν και η πίεση στον εφοδιασμό υποχώρησε γρήγορα. Σήμερα, τα premiums των αεροπορικών καυσίμων έναντι του ντίζελ βρίσκονται κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

«Όλοι έχουν αποκτήσει “καλή θέση” στην αγορά», δήλωσε ο Αμάαρ Χαν, επικεφαλής τιμολόγησης ευρωπαϊκών καυσίμων αεροσκαφών στην Argus Media, σημειώνοντας ότι η καλοκαιρινή ζήτηση θα μπορούσε να καλυφθεί, παρόλο που οι φυσικές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή είναι απίθανο να φτάσουν πριν από τα τέλη Ιουλίου.

Στο πλαίσιο όλων αυτών των αλλαγών, το ευρύτερο σύστημα διύλισης της BP λειτουργεί επίσης πιο εντατικά, επεξεργαζόμενο 1,5 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, που αποτελεί το υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Ευρύτερες αλλαγές

Η Μπρέντα Στάουτ, επικεφαλής διύλισης του ενεργειακού κολοσσού, δήλωσε ότι η κρίση έδειξε πώς έχει αλλάξει ο κλάδος σε σχέση με την εποχή που τα διυλιστήρια ήταν πιο στατικά.

«Πριν από 10 έως 20 χρόνια, το σύστημα ήταν σχεδιασμένο γύρω από μια σταθερή πηγή αργού πετρελαίου, και αυτό που παρήγαγες προσαρμοζόταν στην αγορά λιγότερο δυναμικά», είπε. Οι διυλιστές πρέπει τώρα να είναι πιο ευέλικτοι τόσο στο αργό πετρέλαιο που αγοράζουν όσο και στα προϊόντα που παράγουν.

Ο Κιντάνα συνέκρινε τη φετινή κρίση με την πανδημία της Covid-19, όταν η ζήτηση για καύσιμα αεροσκαφών κατέρρευσε και το Καστεγιόν έπρεπε να περιορίσει την παραγωγή.

«Εκείνη ήταν επίσης μια άλλη στιγμή σε αχαρτογράφητα νερά, όπου έπρεπε να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα όρια και να τα πιέσουμε με έναν τρόπο που θεωρούμε ασφαλή», δήλωσε.

Η μονάδα εξακολουθεί να μεγιστοποιεί την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών, παρόλο που οι τιμές έχουν υποχωρήσει και ορισμένοι έμποροι πιστεύουν ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. «Η ένταση γύρω από αυτό υπάρχει ακόμα, αλλά δεν είναι τόσο υψηλή», δήλωσε ο Κιντάνα. «Διατηρούμε τη δυναμική».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι
ΕΕ: Bλέπει… 6 δισ. λόγους για το 3ευρω στις online αγορές
World

Οι 6 δισ. λόγοι για το 3ευρώ στις online αγορές
Κίνα: Οφέλη απο την αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες
World

Πως η Κίνα κερδίζει απο την αύξηση του ενεργειακού κόστους
Nissan: Stop στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού Qashqai
World

Stop στην ανάπτυξη ηλεκτρικού Qashqai από τη Nissan
Κίνα: Επιβράδυνση καταναλωτικών δαπανών και τον Ιούνιο
World

Ασθενέστερη ανάπτυξη στη λιανική της Κίνας
ΗΠΑ: Κερδισμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν οι καλλιεργητές φιστικιών της Καλιφόρνιας
World

Κερδισμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν οι καλλιεργητές φιστικιών των ΗΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα στους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα

Έρευνα γύρω από την ενίσχυση και την αναγκαιότητα της επαγγελματικής ασφάλισης σε σχέση και με τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΧΕΝΙΑ: Τα οφέλη από τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Τρόφιμα – ποτά

Η ΧΕΝΙΑ, η ΑΒ και το νέο στοίχημα της ελιάς 

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ΧΕΝΙΑ για το 2025 - Η συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος με το βλέμμα στο εξωτερικό

Δημήτρης Χαροντάκης
Φολέγανδρος: Νέα επένδυση 5 αστέρων στο νησί
Τουρισμός

Νέα επένδυση 5 αστέρων στη Φολέγανδρο

Η επένδυση αφορά στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στη Φολέγανδρο δυναμικότητας 50 κλινών σε έκταση 10,1 στρεμμάτων

Λάμπρος Καραγεώργος
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι

Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή προμηθεύουν συνήθως το 20% από τα αεροπορικά καύσιμα της Ευρώπης κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Πολεοδομίες: Το σχέδιο μεταφοράς στο Κτηματολόγιο και οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Μάχη για τις πολεοδομίες: Οι Δήμοι απέναντι στο νέο μοντέλο

Με ορίζοντα το 2027 και χρηματοδότηση 6,2 εκατ. ευρώ το ΥΠΕΝ δρομολογεί να μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Σε ποια σημεία είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης
Τράπεζες

ΕΚΤ: Που κερδίζουν «χρυσό» οι ελληνικές τράπεζες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και την σύγκρισή τους με τις ευρωπαϊκές - Που υπερτερούν

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ελληνική βιομηχανία να έρθουν πιο κοντά
Business

Παρέμβαση Μυτιληναίου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέθεσε πρόταση για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας - Εγκαίνια της 4ης μονάδας του αμυντικού hub της Metlen στο Βόλο

Χρήστος Κολώνας
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος της γειτονιάς – Πώς τα… μπακάλικα αλλάζουν τον χάρτη του λιανεμπορίου
Τρόφιμα – ποτά

Ο πόλεμος της γειτονιάς - Ποιοι κερδίζουν από τα μαγαζιά... ευκολίας

Τα μικρά καταστήματα εξελίσσονται στο πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς των σούπερ μάρκετ – Οι επενδύσεις από την ΑΒ Βασιλόπουλος και τον Μασούτη έως τα My Market

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι

Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή προμηθεύουν συνήθως το 20% από τα αεροπορικά καύσιμα της Ευρώπης κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Κίνα: Οφέλη απο την αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες
World

Πως η Κίνα κερδίζει απο την αύξηση του ενεργειακού κόστους

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Αφρική αυξήθηκαν σε περίπου 25.000 μονάδες το 2025 από 4.000 το 2023, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Nissan: Stop στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού Qashqai
World

Stop στην ανάπτυξη ηλεκτρικού Qashqai από τη Nissan

Σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους η Nissan αποφάσισε να σταματήσει την πλήρως ηλεκτρική έκδοση του δημοφιλέστερου μοντέλου της

Κίνα: Επιβράδυνση καταναλωτικών δαπανών και τον Ιούνιο
World

Ασθενέστερη ανάπτυξη στη λιανική της Κίνας

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία των διαδικτυακών πωλήσεων ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ αγορών αγορών στην Κίνα

ΗΠΑ: Κερδισμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν οι καλλιεργητές φιστικιών της Καλιφόρνιας
World

Κερδισμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν οι καλλιεργητές φιστικιών των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα

Tesla: Αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο
World

Η Tesla υπό έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο

Ο οδηγός του Tesla είπε στους αξιωματούχους ότι χρησιμοποιούσε σύστημα υποβοήθησης οδηγού όταν το αυτοκίνητό του χτύπησε σε σπίτι στην περιοχή του Χιούστον, σκοτώνοντας μια γυναίκα

Βολφράμιο: Η επέκταση ορυχείου στο Βιετνάμ θα μπορούσε να παρέχει επιπλέον 115 εκατ. τόνους
World

Επιπλέον 115 εκ. τόνοι βολφραμίου από Βιετνάμ

Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα σε βολφράμιο σε περισσότερους από 8.000 τόνους για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση

Latest News
Συγκοινωνίες: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη «μεταφορική φτώχεια»
Μεταφορές

Συγκοινωνίες: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη «μεταφορική φτώχεια»

Η «αναγκαστική ιδιοκτησία αυτοκινήτου», τα στοιχεία των φορέων και τα «αγκάθια» των μεγάλων έργων

Κώστας Ντελέζος
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών στο ΧΑ
Business

Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο ΧΑ

Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σε ελληνική και διεθνή προσφορά

Ελληνικός Χρυσός: Η επένδυση των 3 δισ. δολαρίων που βάζει την Ελλάδα στον χάρτη του χαλκού
Business

H Eldorado Gold, το flagship project των Σκουριών και η επένδυση των 3 δισ.

Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 3 δισ. δολάρια, η Eldorado Gold μέσω της Ελληνικός Χρυσός αναδεικνύει την Ελλάδα σε ανερχόμενη δύναμη στην παραγωγή χρυσού και χαλκού

Νατάσα Σινιώρη
TτΕ: Γιατί αυξήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
Ομόλογα

Τι κρύβεται πίσω από την αύξηση των ελληνικών ομολόγων

H έκθεση της ΤτΕ εξετάζει τους παράγοντες που οδήγησαν ανοδικά μεν τις αποδόσεις αλλά όχι τόσο ψηλά όσο θα ήταν η εύλογη αντίδραση

Τζούλη Καλημέρη
Ελληνικές τράπεζες: Ολοταχώς για υψηλή κερδοφορία και το 2026
Τράπεζες

«Με το πόδι στο γκάζι» - Προς νέο ρεκόρ κερδοφορίας οι τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες στο α΄ τρίμηνο του 2026 είχαν καθαρά κέρδη 1,12 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Τερκενλής: Αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία το 2025 – Σε ποια αεροδρόμια έχει καταστήματα
Business

Τι ταμείο έκανε η Τερκενλής και το φλερτ με το εξωτερικό

Αυξημένο τζίρο, άνοδο σε κέρδη και σημαντική παρουσία σε αεροδρόμια κατέγραψε η Τερκενλής το 2025 - Τι μέρισμα προτείνει

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Metlen: Στόχος να χτίσει μέρος της «Ασπίδας του Αχιλλέα» στο Βόλο
Βιομηχανία

Η Metlen θέλει την «Ασπίδα του Αχιλλέα» στον Βόλο

O επόμενος στόχος για το αμυντικό hub της Metlen είναι η συμμετοχή στο μεγάλο αμυντικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι

Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή προμηθεύουν συνήθως το 20% από τα αεροπορικά καύσιμα της Ευρώπης κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Συντάξεις: Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα στους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα

Έρευνα γύρω από την ενίσχυση και την αναγκαιότητα της επαγγελματικής ασφάλισης σε σχέση και με τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΕΕ: Bλέπει… 6 δισ. λόγους για το 3ευρω στις online αγορές
World

Οι 6 δισ. λόγοι για το 3ευρώ στις online αγορές

Γιατι μπαίνει τέρμα οι εισαγωγές πακέτων από Shein - Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες χωρίς δασμούς

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΧΕΝΙΑ: Τα οφέλη από τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Τρόφιμα – ποτά

Η ΧΕΝΙΑ, η ΑΒ και το νέο στοίχημα της ελιάς 

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ΧΕΝΙΑ για το 2025 - Η συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος με το βλέμμα στο εξωτερικό

Δημήτρης Χαροντάκης
Φοροδιαφυγή: Νέα κίνητρα σε πληρωμές με κάρτες
Economy

Νέα κίνητρα σε πληρωμές με κάρτες - Τι ζητά η ΤτΕ

Στο μικροσκόπιο η φοροδιαφυγή στις συναλλαγές με μετρητά - Η πρόταση Στουρνάρα

Ανδρομάχη Παύλου
Η κρίση των κλειστών ακινήτων
Opinion

Η κρίση των κλειστών ακινήτων

Τελικά πόσα μπορούν να αξιοποιηθούν;

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΛ.Α.Σ: Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία
Πολιτική

Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία

Ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες και άνθρωποι της αγοράς αναλαμβάνουν τα «κλειδιά» της οικονομίας και των παραγωγικών τομέων της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Αγουρίδης
Φολέγανδρος: Νέα επένδυση 5 αστέρων στο νησί
Τουρισμός

Νέα επένδυση 5 αστέρων στη Φολέγανδρο

Η επένδυση αφορά στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στη Φολέγανδρο δυναμικότητας 50 κλινών σε έκταση 10,1 στρεμμάτων

Λάμπρος Καραγεώργος
Κτηματολόγιο: Από την ανομία της δόμησης στην ψηφιακή τάξη – Ο νέος ψηφιακός ψηφιακός χάρτης της Ελλάδας
Ακίνητα

Από το Κτηματολόγιο στον «ψηφιακό εγκέφαλο» της χώρας

3,45 εκατ. ορφανά ακίνητα στη γκρίζα ζώνη της κτηματογράφησης - Ποιες είναι οι τελευταίες «μαύρες τρύπες» στον χωρικό σχεδιασμό της χώρας

Μάχη Τράτσα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies