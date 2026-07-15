Wall Street: Ήπια άνοδος – Ανακάμπτουν οι μετοχές των ημιαγωγών

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Με ήπια κέρδη κινούνταν σήμερα οι δείκτες της Wall Street, με τον κλάδο των ημιαγωγών να πρωταγωνιστεί στην άνοδο. Ωστόσο, τα κέρδη παραμένουν συγκρατημένα, καθώς η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στις αγορές.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,26% στις 52.645 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,42% στις 7.575 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,65% στις 26.276 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Ισχυρή είναι η εικόνα στον κλάδο των ημιαγωγών, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) να ενισχύεται περισσότερο από 1%. Πρωταγωνιστής είναι η ASML, της οποίας η μετοχή σημειώνει άνοδο περίπου 3%, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων για τις πωλήσεις της, για δεύτερη φορά μέσα στο έτος. Κέρδη άνω του 2% καταγράφουν επίσης οι Intel και Lam Research.

Άνοδο άνω του 1% καταγράφει και η μετοχή της Morgan Stanley, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 3,46 δολαρίων ανά μετοχή, με έσοδα 21,35 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα της LSEG ανέμεναν κατά μέσο όρο κέρδη 2,94 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 19,64 δισ. δολαρίων.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων που, όπως υποστηρίζεται, χρησιμοποιούν οι ιρανικές δυνάμεις για επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονταν κατά 0,6%, πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές Brent καταγράφει άνοδο 0,7%, ξεπερνώντας τα 85 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα μάκρο

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, απρόσμενη πτώση κατέγραψαν οι τιμές χονδρικής στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας συνέβαλε στη βελτίωση της εικόνας του πληθωρισμού, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics).

Ειδικότερα, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (Producer Price Index – PPI) υποχώρησε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, μετά από εποχική προσαρμογή, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών που ανέμεναν μηδενική μεταβολή. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 5,5%.

Όπως συνέβη και με τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό των καταναλωτών, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση του ενεργειακού κόστους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς αποκλιμακώθηκαν οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, γεγονός που συνέβαλε στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.