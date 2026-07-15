Χρηματιστήριο Αθηνών: «Λύγισε» υπό την τραπεζική πίεση το ΧΑ

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Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι στηρίξεις που βρήκε από τα διυλιστήρια και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν ήταν αρκετές να αντισταθμίσουν τις πιέσεις που εκδηλώθηκαν στον τραπεζικό κλάδο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,89% στις 2.485,75 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.474,02 μονάδων (-1,35%) και 2.511,61 μονάδων (+0,14%). Ο τζίρος ανήλθε στα 606.5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 422,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 336,7 εκατ. τεμάχια αξίας 320,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,92% στις 6.318,67 μονάδες, ενώ στο -0,96% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.070,24 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,25% στις 2.782,97 μονάδες.

Στο επίκεντρο το placement της CrediaBank

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να παραμένει σε φάση αναζήτησης ισορροπιών μετά τις σημαντικές κεφαλαιακές κινήσεις των τελευταίων ημερών. Οι επενδυτές συνεχίζουν να απορροφούν τον αντίκτυπο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor και του placement της CrediaBank, δύο συναλλαγών που δεσμεύουν σημαντική ρευστότητα και οδηγούν σε αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων.

Παρά τις εισροές ξένων κεφαλαίων, η διαθέσιμη ρευστότητα δεν είναι ανεξάντλητη, ενώ οι εγχώριοι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση μέρους των κερδών που κατέγραψαν τους προηγούμενους μήνες στις μετοχές που πρωταγωνίστησαν στην άνοδο της αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι να διατηρείται η επιφυλακτικότητα και να ενισχύονται οι πιέσεις, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει εκ νέου τα επίπεδα των 2.500 μονάδων.

Ο τζίρος στις κανονικές συναλλαγές παρέμεινε συγκρατημένος, αντανακλώντας τη στάση αναμονής των επενδυτών. Η συνολική εικόνα, ωστόσο, διαφοροποιήθηκε αισθητά από τις προσυμφωνημένες συναλλαγές, καθώς ολοκληρώθηκε το placement της CrediaBank.

Συγκεκριμένα, μέσω 11 πακέτων μεταβιβάστηκαν 333.333.333 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, στην τιμή των 0,90 ευρώ ανά μετοχή. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μετά από ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση, καθώς το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Παρά το αρνητικό πρόσημο της αγοράς, ο κλάδος των διυλιστηρίων συνέχισε να λειτουργεί ως σημείο στήριξης, με τις σχετικές μετοχές να εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα έναντι της υπόλοιπης αγοράς, περιορίζοντας σε έναν βαθμό τις πιέσεις στον Γενικό Δείκτη.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μεταβλητότητα είναι πιθανό να διατηρηθεί και στις επόμενες συνεδριάσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η απορρόφηση των πρόσφατων εταιρικών κινήσεων και να επανέλθει η ισορροπία στη ροή της ρευστότητας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η CrediaBank έκλεισε με πτώση που έφτασε το 10,83%, με τη Eurobank να ακολουθεί με το δικό της -3,66%. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Εθνική, Cenergy, Τιτάν, ΕΛΧΑ, Allwyn και Alpha Bank, ενώ άνω του 1% σε Πειραιώς, Aegean, Coca Cola και Λάμδα. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΟΤΕ και Aktor.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy και Motor Oil έκλεισαν με κέρδη 3,71% και 3,65% αντίστοιχα, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ακολουθεί με +2,10%. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε ΕΥΔΑΠ, ΔΑΑ και Βιοχάλκο, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Optima Bank, Metlen και Κύπρου. Χωρίς μεταβολή έκλεισε η Jumbo.