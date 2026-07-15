Elvalhalcor: Σε εύρος 4,2–4,4 ευρώ θα διενεργηθεί η AMK

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών την 14 Ιουλίου 2026, η προσφορά αναμένεται να λάβει χώρα σε τιμή εντός του εύρους των 4,20 ευρώ – 4,40 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Οι εντολές που ελήφθησαν την 14 Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών εντός του ως άνω αναφερόμενου εύρους τιμών.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές για κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.