Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνέχισε για 4η ημέρα το πτωτικό σερί

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Με απώλειες έκλεισε και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, ολοκληρώνοντας την τέταρτη πτωτική του συνεδρίαση στη σειρά, αλλά και χάνοντας την πρώτη σημαντική στήριξη που συντηρούσε την βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,40% στις 2.475,74 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.465,94 μονάδων (-0,80%) και 2.493,38 μονάδων (+0,31%). Ο τζίρος ανήλθε στα 325,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 52,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7,4 εκατ. τεμάχια αξίας 55,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,39% στις 6.294,03 μονάδες, ενώ στο -0,72% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.047,99 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,91% στις 2.757,67 μονάδες.

Πάλεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών

Μπορεί το χρηματιστήριο Αθηνών να προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να σπάσει τον πτωτικό κύκλο στο οποίο βρίσκεται από την αρχή της εβδομάδας και να ανακτήσει το ορόσημο των 2.500 μονάδων, με τη μεταβλητότητα να παραμένει έντονη και τους επενδυτές να κινούνται επιλεκτικά. Αρκετές μετοχές άλλαζαν πρόσημο κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην αγορά.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε κοντά στα 325 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 55,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα), στοιχείο που διατήρησε τη συναλλακτική δραστηριότητα σε υψηλά επίπεδα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε για ακόμη μία συνεδρίαση η Credia, με περισσότερες από 11 εκατ. μετοχές να αλλάζουν χέρια, καθώς η μετοχή εξακολουθεί να προσελκύει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον μετά την ολοκλήρωση του placement.

Ξεχώρισε επίσης η Aktor, στον απόηχο των δηλώσεων του διευθύνοντος συμβούλου της, Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να υπερβεί το αρχικά ανακοινωθέν ποσό των 650 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκε και η ElvalHalcor, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να «κλειδώνει», σύμφωνα με τις πληροφορίες της αγοράς, στα 4,20 ευρώ ανά μετοχή.

Σε κάθε περίπτωση όμως και σύμφωνα με τους εγχώριους αναλυτές, η αγορά επιχειρεί να απορροφήσει τις πιέσεις των πωλητών χωρίς, ωστόσο, να αποκτήσει σαφή κατεύθυνση. Ο τραπεζικός κλάδος εμφάνισε τάσεις αντίδρασης ύστερα από τις έντονες ρευστοποιήσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων, χωρίς όμως η ζήτηση να αποδειχθεί αρκετή για να εξουδετερώσει πλήρως τις αναταράξεις, καθώς διανύει η αγορά μια περίοδο αφομοίωσης των μεγάλων κεφαλαιακών κινήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Σε τεχνικό επίπεδο, οι 2.484 μονάδες, που ήταν η βασική ζώνη στήριξης για τον Γενικό Δείκτη χάθηκαν, θέτοντας εν αμφιβόλω πλέον τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση της αγοράς. Αντίθετα, οι πρώτες σημαντικές αντιστάσεις εντοπίζονται στις 2.517 και ακολούθως στις 2.542 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δέχτηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις, κλείνοντας με απώλειες 4,73% και 3,06% αντίστοιχα, ενώ και η Λάμδα ολοκλήρωσε στο -2,34%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Helleniq Energy, Cenergy, Πειραιώς, ΔΑΑ και Εθνική, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΔΗΕ, Credia Bank, Allwyn, Motor Oil, Eurobank, Aegean, Aktor, ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, η Metlen σημείωσε άλμα 3,98%, με την Jumbo να αντιδρά επίσης με κέρδη 2,24%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Coca Cola, Κύπρου και Τιτάν, ενώ οι Optima Bank και η Βιοχάλκο έκλεισαν αμετάβλητες.