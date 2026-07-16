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ΕΚΟ Charge&Go: Ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης στους δημόσιους χώρους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Το EKO Charge&Go ξεπερνά τα 750 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα

Ηλεκτροκίνηση 16.07.2026, 15:38
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ΕΚΟ Charge&Go: Ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης στους δημόσιους χώρους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού
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Συνεχίζεται η ανάπτυξη του EKO Charge&Go από τη HELLENiQ E-mobility, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY με αντικείμενο την βιώσιμη κινητικότητα και την ηλεκτροκίνηση.

Πρόκειται για «μια ολοκληρωμένη λύση δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που εξελίσσεται στο πιο αξιόπιστο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Το δίκτυο EKO Charge&Go αριθμεί περισσότερα από 750 δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης σε ολόκληρη τη χώρα

Σήμερα, το δίκτυο EKO Charge&Go αριθμεί περισσότερα από 750 δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση και υψηλές ταχύτητες φόρτισης στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η λύση EKO Charge&Go παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη βιώσιμη κινητικότητα που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Δημάρχου Ηλία Αποστολόπουλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ E-mobility, Σπύρου Κιαρτζή, καθώς η συνεργασία της HELLENiQ E-mobility με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών ηλεκτροκίνησης.

Αναβάθμιση υπηρεσιών

Το έργο αναβαθμίζει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, υποστηρίζει τους στόχους βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου και αναδεικνύει ένα μοντέλο που μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας έχουν εγκατασταθεί 18 δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης σε 10 διαφορετικές τοποθεσίες, με φορτιστές AC 22kW και DC 50kW.

Από την έναρξη λειτουργίας τους, τον Ιούνιο του 2025, οι υποδομές έχουν καταγράψει διαθεσιμότητα σχεδόν 100% και έχουν αξιοποιηθεί από δημότες και επισκέπτες με περισσότερες από 5.000 συνεδρίες φόρτισης και κατανάλωση άνω των 80.000 kWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εγκατάσταση των σημείων φόρτισης EKO Charge&Go υλοποιείται χωρίς κόστος τοποθέτησης, λειτουργίας ή συντήρησης για τον Δήμο, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες απολαμβάνουν σύγχρονες υπηρεσίες φόρτισης, δυνατότητα πληρωμής με POS στους ταχυφορτιστές, 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη, ειδικά τιμολόγια και επιπλέον έκπτωση 10% για τους κατόχους της Κάρτας Δημότη.

Παπαστεργίου: Η βιώσιμη κινητικότητα δεν αφορά μόνο στα ηλεκτρικά οχήματα

«Η βιώσιμη κινητικότητα δεν αφορά μόνο στα ηλεκτρικά οχήματα. Αφορά στις πόλεις που σχεδιάζουμε για τα επόμενα χρόνια: πόλεις πιο ανθρώπινες, πιο προσβάσιμες και πιο φιλικές για όλους. Η τεχνολογία μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια, αρκεί να υπηρετεί τον πολίτη και την καθημερινότητά του. Με το myStreet αξιοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία για την καλύτερη διαχείριση του δημόσιου χώρου και με τη νέα έκδοση της εφαρμογής, οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιοι δημόσιοι φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων λειτουργούν και ποιοι είναι διαθέσιμοι. Δημιουργούμε έτσι, ένα τρόπο ενημέρωσης που διευκολύνει την καθημερινή μετακίνηση και ενισχύει την εμπιστοσύνη στην ηλεκτροκίνηση. Η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον ιδιωτικό τομέα, όπως του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και της HELLENiQ E-mobility, αποδεικνύει ότι όταν συνδυάζονται η καινοτομία, η τεχνογνωσία και η αγαστή συνεργασία, μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερες υπηρεσίες και πιο βιώσιμες πόλεις για όλους», δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού πιστεύουμε ότι η βιώσιμη κινητικότητα δεν αποτελεί επιλογή του μέλλοντος, αλλά αναγκαιότητα του σήμερα. Η συνεργασία μας με τη HELLENiQ E-mobility αποδεικνύει ότι, όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με κοινό όραμα, μπορούν να δημιουργήσουν σύγχρονες υποδομές που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πολιτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης μας και αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού φιλοδοξεί να αποτελεί πρότυπο σύγχρονης και «έξυπνης» πόλης, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και στη διαμόρφωση ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος.

«Το EKO Charge&Go δεν είναι απλώς ένα δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στη βιώσιμη κινητικότητα, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς ένα μέλλον χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα και στη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων υποδομών. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την καθημερινότητα πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες φόρτισης και ενισχύοντας την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε ο Σπύρος Κιαρτζής, Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ E-mobility.

Με παρουσία σε βασικούς οδικούς άξονες, αστικά κέντρα και δημοφιλείς προορισμούς το EKO Charge&Go προσφέρει πρόσβαση σε φορτιστές AC, DC και HPC ισχύος από 22 έως 360 kW, ενώ μέσω του EKO App οι χρήστες μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να εντοπίζουν διαθέσιμους φορτιστές, να παρακολουθούν τη φόρτιση σε πραγματικό χρόνο και να διαχειρίζονται εύκολα κάθε συνεδρία.

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