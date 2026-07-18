Λευκός Οίκος: Κορυφαίος αξιωματούχος του Υπ. Οικονομικών απομακρύνθηκε λόγω διαφωνιών περί χειραγώγησης φορολογικών ελέγχων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε παραίτηση οδηγείται ο Κένεθ Κις, ο κορυφαίος αξιωματούχος φορολογικής πολιτικής του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, έπειτα από έντονες παρασκηνιακές συγκρούσεις με τον Λευκό Οίκο σχετικά με τα όρια της πολιτικής παρέμβασης στη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS).

Σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal, ο Κις προειδοποίησε ότι ο Λευκός Οίκος κινδύνευε να παραβιάσει ομοσπονδιακή νομοθεσία, η οποία απαγορεύει στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα φορολογικούς ελέγχους ή έρευνες που αφορούν συγκεκριμένους φορολογουμένους.

Ο Κις, ο οποίος κατείχε παράλληλα τις θέσεις του βοηθού υπουργού Οικονομικών για θέματα φορολογικής πολιτικής και του αναπληρωτή επικεφαλής νομικού συμβούλου της IRS, αναμένεται να αποχωρήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σύγκρουση στις για την ανεξαρτησία της IRS

Η κρίσιμη αντιπαράθεση φέρεται να σημειώθηκε σε πρόσφατη σύσκεψη, όταν ο Κις υποστήριξε ότι αν ο Λευκός Οίκος αιτηθεί κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το Άρθρο 7217 του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων. Η συγκεκριμένη διάταξη, που θεσπίστηκε μετά τα σκάνδαλα της εποχής Νίξον, απαγορεύει ρητά στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στο προσωπικό του Λευκού Οίκου και σε ορισμένους επικεφαλής υπηρεσιών να ζητούν από την IRS την έναρξη ή τη διακοπή φορολογικού ελέγχου για συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η παραβίαση του νόμου επισύρει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών και χρηματικό πρόστιμο έως 5.000 δολάρια. Παράλληλα, οι υπάλληλοι της IRS που λαμβάνουν τέτοιου είδους αιτήματα υποχρεούνται να τα αναφέρουν στον γενικό επιθεωρητή της υπηρεσίας, διαφορετικά κινδυνεύουν με τις ίδιες κυρώσεις.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι φορολογούμενοι σχετίζονταν με τις επίμαχες συζητήσεις ούτε αν η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει στις επίμαχες ενέργειες μετά την αποχώρηση του Κις. Οι υποθέσεις θα μπορούσαν να αφορούν ιδιώτες, επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Ο Λευκός Οίκος σε αντεπίθεση

Ο Κις είχε επανειλημμένα βρεθεί σε διαφωνία με στελέχη του Λευκού Οίκου για σειρά φορολογικών θεμάτων. Μεταξύ αυτών ήταν η φορολόγηση των εσόδων από τα fantasy sports, αλλά και η εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τις αρμοδιότητες της IRS.

Σύμφωνα με πηγές, ο πρόεδρος Τραμπ και συνεργάτες του είχαν εκφράσει αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντί του, θεωρώντας ότι επικαλούνταν υπερβολικά συχνά τους περιορισμούς της νομοθεσίας ακόμη και όταν οι συζητήσεις δεν αφορούσαν συγκεκριμένους φορολογικούς ελέγχους.

Ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει την αποχώρησή του. Ωστόσο, μετά από ερωτήματα της Wall Street Journal προς τον Λευκό Οίκο και το υπουργείο Οικονομικών, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και σύμμαχοι του Τραμπ τον επέκριναν ιδιωτικά, υποστηρίζοντας ότι ήταν δύσκολος στη συνεργασία και δεν προωθούσε επαρκώς την πολιτική ατζέντα του προέδρου.

Ανάμεσα στους επικριτές του ήταν και ο επί χρόνια σύμβουλος του Τραμπ, Στίβεν Μουρ, ο οποίος υποστήριξε ότι στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ήταν δυσαρεστημένα με τον τρόπο που ο Κις διαχειρίστηκε την αναθεώρηση των φορολογικών κανόνων για τις εταιρικές σχέσεις. Παρότι υπό την εποπτεία του καταργήθηκαν αρκετές ρυθμίσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν κατά της φοροαποφυγής, άλλες παρέμειναν σε ισχύ.

Μακρά πορεία στη φορολογική πολιτική

Ο Κένεθ Κις αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές προσωπικότητες της φορολογικής πολιτικής στους κύκλους των Ρεπουμπλικανών εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες.

Συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης του 1986, ενώ αργότερα διετέλεσε επικεφαλής του προσωπικού της Κοινής Επιτροπής Φορολογίας του Κογκρέσου.

Πριν επιστρέψει στην κυβέρνηση Τραμπ, διηύθυνε για περισσότερα από είκοσι χρόνια δική του εταιρεία φορολογικών συμβούλων και λόμπινγκ, εκπροσωπώντας πελάτες όπως η Microsoft, εταιρείες κρουαζιέρας και ασφαλιστικούς ομίλους. Παράλληλα υπήρξε διαχρονικός χρηματοδότης Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό του τον Ιούνιο του 2025, λίγο πριν από την ψήφιση του μεγάλου φορολογικού νομοσχεδίου που επέκτεινε τις φορολογικές ελαφρύνσεις της πρώτης θητείας Τραμπ. Ο Κις είχε καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του νόμου, καταρτίζοντας τους κανονισμούς που εξειδίκευσαν νέες φορολογικές απαλλαγές για εργαζόμενους που λαμβάνουν φιλοδωρήματα ή αμείβονται με υπερωρίες.

Παράλληλα, ως αναπληρωτής επικεφαλής νομικός σύμβουλος της IRS, επέβλεπε τις δικαστικές υποθέσεις της υπηρεσίας και παρείχε κατευθύνσεις στους φορολογικούς ελεγκτές. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διαχειρίστηκε ιδιαίτερα ευαίσθητες υποθέσεις, όπως τη συμφωνία για την ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων με τις μεταναστευτικές αρχές, αλλά και την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να διακόψει τους εκκρεμείς φορολογικούς ελέγχους που αφορούσαν τον Ντόναλντ Τραμπ, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του.

Νέος κρίκος σε αλυσίδα αποχωρήσεων

Η αποχώρηση του Κις προστίθεται σε μια σειρά σύντομων θητειών υψηλόβαθμων στελεχών του υπουργείου Οικονομικών και της IRS.

Ο επίτροπος της IRS Μπίλι Λονγκ παρέμεινε στη θέση του λιγότερο από δύο μήνες, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Μάικλ Φόλκεντερ αποχώρησε έπειτα από λιγότερο από πέντε μήνες. Αντίστοιχα, ο υφυπουργός Τζόναθαν ΜακΚέρναν εγκατέλειψε τη θέση του πριν συμπληρώσει έναν χρόνο, ενώ ο γενικός σύμβουλος του υπουργείου Μπράιαν Μόρισεϊ αποχώρησε μόλις οκτώ μήνες μετά την επικύρωση του διορισμού του.

Η συνεχής εναλλαγή προσώπων στην κορυφή του υπουργείου Οικονομικών και της φορολογικής διοίκησης αναδεικνύει τις εσωτερικές τριβές γύρω από τη χάραξη της φορολογικής πολιτικής, αλλά και τη διαρκή αντιπαράθεση για τα όρια της πολιτικής επιρροής στη λειτουργία της IRS.