Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από την Ουάσινγκτον στέφθηκε με επιτυχία και προτρέπει την Τεχεράνη να «παραιτηθεί». Ταυτοχρονα μιλά για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη διεξάγονται πλέον τηλεφωνικά και όχι δια ζώσης. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ απορρίπτει την εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ, ενώ ο ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι η αυτοσυγκράτησή του μέχρι στιγμής «αποσκοπούσε στο να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία».

Ο Τραμπ δήλωσε πως παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα στον Λίβανο, ενώ ο πρόεδρος της χώρας κάλεσε το Ισραήλ να εφαρμόσει την εκεχειρία.

Το Ισραήλ αναχαίτισε ανοιχτά της Κρήτης, τον στολίσκο του Sumud που κατευθυνόταν στη Γάζα.

Η αντιπαράθεση στα Στενά του Ορμούζ έχει ωθήσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι, με τις μέσες τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ να φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

