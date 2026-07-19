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Αμερικανικά ομόλογα: Εβδομάδα κερδών

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό μείωσαν τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Ομόλογα 19.07.2026, 20:54
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Αμερικανικά ομόλογα: Εβδομάδα κερδών
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Κέρδη κατέγραψαν τα αμερικανικά ομόλογα αυτή την εβδομάδα, καθώς τα υποστηρικτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό επικράτησαν έναντι της ανάκαμψης των τιμών του πετρελαίου, οδηγώντας τους επενδυτές να εγκαταλείψουν ως επί το πλείστον τα στοιχήματά τους για αύξηση των επιτοκίων από την Fed τον Ιούλιο.

Οι traders που είχαν προβλέψει πιθανότητα 50% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25% στη συνεδρίαση της Fed στις 28-29 Ιουλίου, τώρα βλέπουν 15% πιθανότητα για αύξηση του κόστους δανεισμού.

Χωρίς σημαντικές δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων και με τους αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας να εισέρχονται σε καθεστώς σιωπής, το περιθώριο περαιτέρω προσαρμογής είναι περιορισμένο. Η απόδοση του διετούς ομολόγου μειώθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης την εβδομάδα στο 4,18%. Η απόδοση του δεκαετούς που είναι ο δείκτης αναφοράς για το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ υποχώρησε κατά σχεδόν δύο μονάδες βάσης στο 4,551%.

Η αύξηση μείωσε τις αποδόσεις των περισσότερων ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσμων τίτλων που είναι πιο ευαίσθητοι στις μεταβολές των επιτοκίων της Fed, αφού τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή και παραγωγού έδειξαν επιβράδυνση. Ωστόσο, οι κινήσεις ήταν περιορισμένες, καθώς τα κέρδη των τιμών του πετρελαίου βοήθησαν στη διατήρηση των στοιχημάτων για αύξηση μέχρι το τέλος του έτους.

Επίσης, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, στην πρώτη του κατάθεση στο Κογκρέσο για τη νομισματική πολιτική από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο, δήλωσε ότι τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή δεν επέτρεψαν στην Fed να δηλώσει ότι η αποστολή της έχει ολοκληρωθεί, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να υπερβαίνει τον στόχο του.

Περισσότερες φωνές στη Fed για αύξηση των επιτοκίων

Οι επενδυτές παραμένουν σε πρόσκαιρο αδιέξοδο σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για την πολιτική της Fed. Εντός της κεντρικής τράπεζας, η υποστήριξη για την αύξηση των επιτοκίων έχει διευρυνθεί, με αξιωματούχους που προηγουμένως ήταν ήπιοι, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη Christopher Waller, να αλλάζουν τον τόνο τους.

Σε ανάρτηση στο LinkedIn την Παρασκευή, η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Beth Hammack, δήλωσε ότι ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός είναι η μεγαλύτερη ανησυχία της, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες διατηρούνται και η ανεργία παραμένει χαμηλή. Την Πέμπτη, η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, ζήτησε «μέτρια υψηλότερα επιτόκια», λέγοντας ότι ο πληθωρισμός δεν φαίνεται να οδεύει βιώσιμα πίσω στον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Οι Χάμακ και Λόγκαν ήταν ήδη στο στρατόπεδο των «γερακιών», έχοντας διαφωνήσει με την ανακοίνωση της Fed του Απριλίου σχετικά με τα επιτόκια, η οποία βασίζεται στον σχεδιασμό μιας μελλοντικής μείωσης.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν αυτή την εβδομάδα από τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο αναφοράς West Texas Intermediate έκλεισε την Παρασκευή στα 82,49 δολάρια, σχεδόν 16% υψηλότερα σε σχέση με την εβδομάδα και το υψηλότερο επίπεδο από τις 12 Ιουνίου.

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