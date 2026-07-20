Χούθι: Ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

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Οι Χούθι της Υεμένης που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας, με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Πιο συγκεκριμένα, η ένοπλη ομάδα ανακοίνωσε «ναυτικό εμπάργκο κατά του εγκληματικού Σαουδαραβικού εχθρού, βασισμένο στον κανόνα “οφθαλμός αντί οφθαλμού”, με άμεση ισχύ από τη δημοσίευση αυτής της δήλωσης».

Οι Χούθι ανέφεραν ότι ο αποκλεισμός έρχεται σε απάντηση της συνεχούς «άδικης και καταπιεστικής πολιορκίας του αγαπητού μας λαού για σχεδόν 12 χρόνια, λεηλατώντας τους πόρους μας και επιβάλλοντας έναν πλήρη αποκλεισμό στα λιμάνια και τα αεροδρόμιά μας από ξηρά, θάλασσα και αέρα» από τη Σαουδική Αραβία.

Η οργάνωση εκτόξευσε πύραυλους κατά της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα αφού κατηγόρησε το μεσανατολικό βασίλειο ότι βομβάρδισε αεροδρόμιο υπό τον έλεγχό τους, παραβιάζοντας μια τετραετή ανακωχή στη σύγκρουση μεταξύ του Σαουδικού βασιλείου και της οργάνωση που ευθυγραμμίζεται πολιτικά και θρησκευτικά με το Ιράν.

Οι επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας ήταν οι πρώτες για τις οποίες ανέλαβαν την ευθύνη οι Χούθι από τότε που τέθηκε σε ισχύ άτυπη ανακωχή τον Μάρτιο του 2022 μετά τις επιθέσεις των Χούθι στο ενεργειακό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας.