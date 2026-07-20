 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ελληνική ναυτιλία: Έλαβε τα εύσημα από την Αμερικάνικη Ακτοφυλακή – Σε υψηλό επίπεδο η ελληνική σημαία

Εξαιρετική απόδοση επέδειξε η ελληνική ναυτιλία κατά τους ελέγχους Κράτους Λιμένα (PortStateControl) της Αμερικανικής Ακτοφυλακής

Ναυτιλία 20.07.2026, 18:20
Σχολιάστε
Ελληνική ναυτιλία: Έλαβε τα εύσημα από την Αμερικάνικη Ακτοφυλακή – Σε υψηλό επίπεδο η ελληνική σημαία
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Αμερικάνικη Ακτοφυλακή απέμεινε τα εύσημα για μία ακόμη χρονιά στην ελληνική ναυτιλία.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με επιστολή του αρμόδιου γραφείου της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, η ελληνική αρχή ενημερώθηκε, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανανέωσης της συμμετοχής της Ελλάδας στην πρωτοβουλία «QUALSHIP 21» για το χρονικό διάστημα 2026-2027.

Η εν λόγω Πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει από το 2001, καθιερώνοντας ένα σύστημα αξιολόγησης ποιότητας και παροχής κινήτρων για πλοία υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε λιμένες των Η.Π.Α.

Η ανωτέρω Απόφαση αποτελεί αναγνώριση της Ελλάδος ως ποιοτικό Κράτος Σημαίας (Quality FlagState) και βασίζεται, σύμφωνα με την επιστολή, στην εξαιρετική απόδοση των υπό ελληνική σημαία πλοίων κατά τους ελέγχους Κράτους Λιμένα (PortStateControl) της Αμερικανικής Ακτοφυλακής κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών ετών.

Σημειώνεται ότι για το εν λόγω διάστημα, το ποσοστό κράτησης πλοίων υπό ελληνική σημαία που επιθεωρήθηκαν σε λιμένες των Η.Π.Α. είναι μικρότερο του 1%, το οποίο συνιστά βασική προϋπόθεση για την αποδοχή, εκ μέρους της Ναυτιλιακής Διοίκησης των ΗΠΑ, μιας χώρας να συμμετάσχει στην εν λόγω πρωτοβουλία.

Ελληνική ναυτιλία

Υψηλό το επίπεδο της ελληνικής ναυτιλίας

Επισημαίνεται ότι στόχος της Πρωτοβουλίας «QUALSHIP 21» είναι η εξάλειψη της ναυτιλίας μειωμένων επιπέδων ασφαλείας με ταυτόχρονη επιβράβευση των Ναυτιλιακών Διοικήσεων καθώς και των πλοίων και των ναυτιλιακών εταιρειών, που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη ναυτική ασφάλεια (maritimesafety and security), προάγοντας την ποιοτική ναυτιλία (Quality Shipping).

Με την Απόφαση αυτή, τα πλοία υπό ελληνική σημαία που πληρούν τα σχετικά κριτήρια της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και θα χαρακτηρισθούν ως Q21, θα τύχουν προνομίων (π.χ. ελάττωση του αριθμού επιθεωρήσεων Κράτους Λιμένα για τα Φ/Γ πλοία, μείωση του εύρους των επιθεωρήσεων για τα Δ/Ξ, εφοδιασμός με πιστοποιητικό ποιότητας κ.λπ.), κατά τις προσεγγίσεις τους στους λιμένες των Η.Π.Α.

Το έργο αυτό αποτελεί απόρροια της αμοιβαίας προσπάθειας τόσο από πλευράς της ναυτιλιακής βιομηχανίας όσο και της ναυτιλιακής διοίκησης να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο της Ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας και της Ελληνικής Σημαίας εν γένει.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΑΔΕ: Πώς αλλάζει η διαδικασία για το φορολογικό καθεστώς των επενδυτών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού: Τι προβλέπει η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ
Οντάριο: Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται, ενώ ο καπνός παραμένει σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ
Κόσμος

Εξαπλώνονται οι φωτιές στο Οντάριο, απειλές Τραμπ για δασμούς λόγω... καπνών
Morgan Stanley: Πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης
World

Η Morgan Stanley πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της AI
CuspAI: Γιατί Μπέζος και βρετανική κυβέρνηση στηρίζουν την startup
World

Συνεργασία Μπέζος - Βρετανίας σε startup ανακάλυψης νέων υλικών
Καύσωνας: Ποια μέτρα προτείνει το υπουργείο Εργασίας για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μέτρα στους χώρους δουλειάς ενόψει καύσωνα - Οι 9 υποχρεώσεις των εργοδοτών
AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 2,2 φορές της ΑΜΚ των 650 εκατ. και ανεβαίνει…
Business

Πάνω από 2,2 φορές η κάλυψη της ΑΜΚ της AKTOR και οι προσφορές ανεβαίνουν...

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»
Κατασκευές

Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»

Τα εγκαίνια του «Ε65» και οι αυτοκινητόδρομοι που μένουν στα λόγια - Η παράκαμψη του Κηφισού και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού

Χρήστος Κολώνας
Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές
Business

Με νέες αγορές φλερτάρει η «Θεόνη» - Το σχέδιο του 2026

Για το 2026 η Θεόνη θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Crypto: Ανοίγει η κάνουλα των αδειών – Το μήνυμα της Λαζαράκου στην αγορά
Crypto

Η πρώτη άδεια crypto, η SEC και το μήνυμα Λαζαράκου

Δόθηκε η πρώτη άδεια παρόχου crypto στην Ελλάδα - Ανοίγει τον δρόμο για νέες εγκρίσεις - Τι λέει η Λαζαράκου για το νέο μοντέλο εποπτείας

Γιώργος Μανέττας
Μουντιάλ 2026: Καλό ποδόσφαιρο και πακτωλός χρημάτων για τη FIFA
Business of Sport

Δόξα για το ποδόσφαιρο, πακτωλός χρημάτων για τη FIFA

Η FIFA κατάφερε να στύψει και το τελευταίο δολάριο από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο - Τι ετοιμάζει ενόψει της επόμενης διοργάνωσης

Μελίνα Ζιάγκου
Ελληνικές εξαγωγές: Δεν «πληγώθηκαν» από νάρκες και δασμούς
Economy

Αλώβητες οι ελληνικές εξαγωγές από νάρκες και δασμούς

Οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνο άντεξαν απέναντι στους δασμούς και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις αλλά αυξήθηκαν 13,5% στο πεντάμηνο

Γιώργος Μανέττας
Κόκκινα δάνεια: Χωρίς ρύθμιση συμβάσεις 75 δισ. ευρώ
Τράπεζες

Χωρίς τέλος το πρόβλημα των κόκκινων δανείων

Γιατί καθυστερεί από τους διαχειριστές η διευθέτηση στα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Εξοχικές κατοικίες: Oι «hot» περιοχές για αγορά [πίνακας]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζουν οι εξοχικές κατοικίες [πίνακας]

Τα ελληνικά νησιά αποτελούν ένα περιζήτητο προορισμό για εξοχικές κατοικίες

Ανδρομάχη Παύλου
ΔΕΘ: Στο τραπέζι η μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σενάριο για μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται η ανακοίνωση πακέτου μέτρων στη ΔΕΘ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Ντίνος Σιωμόπουλος
Περισσότερα από Ναυτιλία
Ελληνική ναυτιλία: Έλαβε τα εύσημα από την Αμερικάνικη Ακτοφυλακή – Σε υψηλό επίπεδο η ελληνική σημαία
Ναυτιλία

Ποιοτική η ελληνική σημαία σύμφωνα με την Αμερικανική Ακτοφυλακή

Εξαιρετική απόδοση επέδειξε η ελληνική ναυτιλία κατά τους ελέγχους Κράτους Λιμένα (PortStateControl) της Αμερικανικής Ακτοφυλακής

Λάμπρος Καραγεώργος
Στενά του Ορμούζ: Δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις
Ναυτιλία

«Ατύχημα» με δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Αγνόησαν προειδοποιήσεις

Τι ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν – Αεροδρόμιο και λιμάνι στην Ιορδανία εκκενώθηκαν λόγω «αξιόπιστης απειλής»

Μελίνα Τραυλού: Η ΕΕ δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία
Ναυτιλία

«Καμπανάκι» Τραυλού για την ευρωπαϊκή ναυτιλία

Η προσέγγιση της ΕΕ σύμφωνα με την Μελίνα Τραυλού, υπονομεύει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακτοπλοΐα: Περισσότεροι από 109.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής
Ακτοπλοΐα

Με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδειούχοι του Ιουλίου

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν προγραμματιστεί 313 δρομολόγια απο την Παρασκευή έως και την Κυριακή

ECSA: Θετικό πρώτο βήμα για τα έσοδα του ETS αλλά…
Ναυτιλία

ECSA: Θετικό πρώτο βήμα για τα έσοδα του ETS αλλά...

Φαίνεται ανεπαρκής η στήριξη των «πράσινων» τεχνολογιών αναφορικά με το ECSA

Λάμπρος Καραγεώργος
Cosco: Υποχώρηση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στους δυο προβλήτες του Πειραιά
Ναυτιλία

Πιέσεις στη διακίνηση κοντέινερ λόγω... Ερυθράς Θάλασσας

Λόγω παράκαμψης της Ερυθράς αλλά και αυξημένης διακίνησης πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιράν καλεί Χούθι: Μπλόκο στην Ερυθρά Θάλασσα εάν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό δίκτυο
Ποντοπόρος

Μπλόκο στην Ερυθρά αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ιρανικό ηλεκτρικό δίκτυο

Οι Χούθι περιμένουν το σήμα του Ιράν για νέες επιθέσεις σε διερχόμενα πλοία

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
ΑΑΔΕ: Πώς αλλάζει η διαδικασία για το φορολογικό καθεστώς των επενδυτών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού: Τι προβλέπει η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ

Το νέο πλαίσιο που θεσμοθετεί η ΑΑΔΕ αφορά φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και επενδύουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ

Οντάριο: Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται, ενώ ο καπνός παραμένει σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ
Κόσμος

Εξαπλώνονται οι φωτιές στο Οντάριο, απειλές Τραμπ για δασμούς λόγω... καπνών

Οι πυρκαγιές στο Οντάριο έχουν επεκταθεί σε 735.000 εκτάρια, από 650.000 εκτάρια που ήταν το Σαββατοκύριακο

Morgan Stanley: Πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης
World

Η Morgan Stanley πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της AI

Η χρηματοδότηση που υποστηρίζεται από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει μειώσει το κόστος δανεισμού, αλλά έχει ενισχύσει την έκθεση της Morgan Stanley στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
CuspAI: Γιατί Μπέζος και βρετανική κυβέρνηση στηρίζουν την startup
World

Συνεργασία Μπέζος - Βρετανίας σε startup ανακάλυψης νέων υλικών

Η CuspAI στοχεύει στην ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που μειώνει τον χρόνο έρευνας και τη χρήση σπάνιων μετάλλων στις αλυσίδες εφοδιασμού των κατασκευαστών τσιπ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσωνας: Ποια μέτρα προτείνει το υπουργείο Εργασίας για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μέτρα στους χώρους δουλειάς ενόψει καύσωνα - Οι 9 υποχρεώσεις των εργοδοτών

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας θα πραγματοποιούσουν ελέγχους σε χώρους εργασίας λόγω του καύσωνα

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 2,2 φορές της ΑΜΚ των 650 εκατ. και ανεβαίνει…
Business

Πάνω από 2,2 φορές η κάλυψη της ΑΜΚ της AKTOR και οι προσφορές ανεβαίνουν...

Οι προσφορές για την ΑΜΚ της AKTOR καλύπτουν πάνω από 2,2 φορές το ποσό των 650 εκατ. ευρώ - Αύριο 21 Ιουλίου η δεύτερη ημέρα του βιβλίου

Χρήστος Κολώνας
Ελληνική ναυτιλία: Έλαβε τα εύσημα από την Αμερικάνικη Ακτοφυλακή – Σε υψηλό επίπεδο η ελληνική σημαία
Ναυτιλία

Ποιοτική η ελληνική σημαία σύμφωνα με την Αμερικανική Ακτοφυλακή

Εξαιρετική απόδοση επέδειξε η ελληνική ναυτιλία κατά τους ελέγχους Κράτους Λιμένα (PortStateControl) της Αμερικανικής Ακτοφυλακής

Λάμπρος Καραγεώργος
Motor Oil: Αποκτά το 50% της Nova ICT έναντι 60,5 εκατ. ευρώ
Business

Η Nova μεταβιβάζει τη συμμετοχή της στη Nova ICT στον Όμιλο Motor Oil

Η Nova προχωρά σε μια νέα στρατηγική κίνηση στον χώρο των ψηφιακών λύσεων, μεταβιβάζοντας το 50% που κατείχε στη Nova ICT στην IREON Technologies, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil

Εφάπαξ: Ανατροπές στον υπολογισμό από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ανατροπές στον υπολογισμό του εφάπαξ από το 2027

Καταργείται το σημερινό διπλό σύστημα για τα εφάπαξ - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Στενά του Ορμούζ: Κατάρρευση 85% στις διελεύσεις, αλλά οι ναύλοι παραμένουν στα ύψη
Ναυτιλία

Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις, αντέχουν οι ναύλοι

Τι εκτιμά σε ανάλυση του με ημερομηνία 20 Ιουλίου ο ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons για τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος, διακόπηκε το πενθήμερο πτωτικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οριακή άνοδος στο ΧΑ, διακόπηκε το πενθήμερο πτωτικό σερί

Δύσκολα διαφαίνεται κάποια ουσιαστική αλλαγή στο κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς κάποια θετική εξέλιξη στον Περσικό Κόλπο

Deloitte: Υψηλή αισιοδοξία, αλλά και πίεση για πελάτες και έσοδα στις scale-ups
Startups

Scale-ups στην Ελλάδα: Η εμπορική διείσδυση το μεγάλο στοίχημα του 2026

Η νέα έρευνα της Deloitte για την περιοχή EMEA δείχνει ότι η προσέλκυση πελατών και η εμπορική ανάπτυξη είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις scale-ups

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ
Economy

Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ εντόπισε η ΑΑΔΕ

Μπροστά σε ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη εις βάρος του συνόλου των φορολογουμένων βρέθηκε η ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ

AVIN: Κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026
Business

Η AVIN κέρδισε δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026

Η AVIN κέρδισε το Gold βραβείο στην κατηγορία Best in Energy και το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Marketing Campaign

Γιάννης Στουρνάρας: Η οικονομία προχωρά – Αλλά ο πληθωρισμός παραμένει πρόκληση
Economy

Στουρνάρας: Προβλέψεις για πληθωρισμό 3,8% και ανάγκη για επενδύσεις

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις, αύξηση παραγωγικότητας και ευρωπαϊκή συνεργασία.

Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές
Business

Με νέες αγορές φλερτάρει η «Θεόνη» - Το σχέδιο του 2026

Για το 2026 η Θεόνη θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies