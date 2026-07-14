Τραμπ: Αντικαθιστά τα τέλη διέλευσης από το Ορμούζ με επενδύσεις στις χώρες της περιοχές

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Πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις ο Ντόναλντ Τραμπ… τα γύρισε πάλι. Αυτήν τη φορά σε σχέση με την εξαγγελία της Δευτέρας ότι θα επιβάλει τέλος αποζημίωσης για λογαριασμό των ΗΠΑ στα διερχόμενα πλοία από τα Στενά του Ορμούζ για τις υπηρεσίες ασφάλειας που παρέχουν.

Σήμερα, δήλωσε σήμερα ότι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του Κόλπου θα αντικαταστήσουν την επιβολή τέλους 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μέτρο που είχε προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από ένα εικοσιτετράωρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το πετρέλαιο ρέει όπως ποτέ άλλοτε, χάρη στην τρομερή Ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών» και χάρη στον «πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο με διαφορά», όπως έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social, «τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για ΟΛΗ την κυκλοφορία πλοίων εκτός από το Ιράν — και αυτό οφείλεται στην ψεύτικη, βίαιη και κακόβουλη ηγεσία τους, η οποία τους οδηγεί στο μονοπάτι της ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ».

Και προσθέτει: «Ως εκ τούτου, θα επιβάλουμε έναν ΠΛΗΡΗ Αποκλεισμό, αλλά μόνο σε Πλοία που έρχονται προς και από ιρανικά λιμάνια, ή που μεταφέρουν οτιδήποτε έχει να κάνει με ιρανικό φορτίο. Βασιζόμενος σε εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες με την ηγεσία της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το Τέλος Αντιστάθμισης 20% των Ηνωμένων Πολιτειών με Συμφωνίες Εμπορίου και Επενδύσεων που τα διάφορα κράτη του Κόλπου θα πραγματοποιήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι Επενδύσεις θα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ αλλά, ταυτόχρονα, εξαιρετικά καλές για εκείνους και το μέλλον τους. Με βάση εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το τέλος αποζημίωσης 20% των ΗΠΑ με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που θα συνάψουν διάφορα κράτη του Κόλπου με τις ΗΠΑ. Αυτές οι Επενδύσεις θα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ αλλά, ταυτόχρονα, εξαιρετικά καλές για εκείνους και το μέλλον τους».

Ο ίδιος πρόσθεσε στο γνωστό πληθωρικό τόνο του ότι «όπως όλοι γνωρίζουν, έχουμε τη μεγαλύτερη επένδυση σε Δολάρια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ιστορία, αλλά αυτές οι νέες Επενδύσεις θα κάνουν αυτόν τον αριθμό ακόμα μεγαλύτερο, και θα δούμε Εργοστάσια, Μονάδες Παραγωγής και Εξοπλισμό να εισρέουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε Ιστορικά επίπεδα, γεγονός που θα δημιουργήσει επιπλέον εκατομμύρια Καλοπληρωμένες ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ Θέσεις Εργασίας!

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η χώρα του επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν και αναφέρθηκε στην επιβολή ενός τέλους που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισπράττουν, ισοδύναμου με το «20% της αξίας των φορτίων» των πλοίων που επιθυμούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.