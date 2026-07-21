Τσεχία: Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας προειδοποιεί κατά της πρόωρης ένταξης στην Ευρωζώνη

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Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Τσεχικής Δημοκρατίας δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της χώρας προωθούν «κανθασμένες» οικονομικές ιδέες, προωθούν πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της χώρας κατά τον διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Τσεχίας, που αντιστάθηκε στις εκκλήσεις για χαμηλότερα επιτόκια και προειδοποίησε κατά της πρόωρης ένταξης στην Ευρωζώνη.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Aleš Michl υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες εκκλήσεις του πρωθυπουργού Andrej Babiš για μείωση των επιτοκίων έρχονταν σε αντίθεση με τις προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, ενώ επέκρινε επίσης την προσπάθεια του προέδρου Petr Pavel να υιοθετήσει το ευρώ.

Δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας που έχει εκφράσει συχνά τον θαυμασμό του για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Babiš έχει γίνει ένας «πρωθυπουργός που ακολουθεί μια ιδέα τύπου Τραμπ: όσο φθηνότερα τα χρήματα, τόσο το καλύτερο» τόνισε ο Michl.

Η υποχώρηση στην πίεση του ίδιου του Babiš θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των τιμών στην Τσεχική Δημοκρατία, πρόσθεσε.

Η οικονομία δεν έχει συγκλίνει επαρκώς

Αλλά ήταν εξίσου επικριτικός και για την εκστρατεία του Pavel για το ευρώ, προειδοποιώντας ότι η οικονομία δεν είχε ακόμη συγκλίνει επαρκώς με άλλες χώρες της Ευρωζώνης ώστε να καταστεί σκόπιμη η υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί από τότε που η Τσεχική Δημοκρατία εντάχθηκε στην ΕΕ το 2004.

Ο κεντρικός τραπεζίτης αναγνώρισε στη συνέντευξη ότι ήταν «ειρωνεία» που τώρα διαφωνούσε με τον Babiš για τη νομισματική πολιτική, έχοντας προηγουμένως διατελέσει οικονομικός σύμβουλός του όταν ήταν υπουργός Οικονομικών

Μια πρόωρη κίνηση, υποστήριξε, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τους μισθούς και άλλα κόστη. Ο Μίχλ είπε ότι η Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας (CNB) πρέπει να παραμείνει «ανεξάρτητη και από τις δύο πλευρές» σε αυτό που περιέγραψε ως «μάχη άκαιρων ιδεών» μεταξύ του Μπάμπις και του Πάβελ για το οικονομικό μέλλον της χώρας.