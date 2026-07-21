Νίκος Ανδρουλάκης: Αποτυχία της κυβέρνησης στην ενέργεια – Η κοινωνία πληρώνει υψηλό κόστος

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Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ενεργειακή πολιτική.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στη διάρκεια συνέντευξης του τομέα ενέργειας όπου συμμετείχαν ο Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος των S&D Γιάννης Μανιάτης, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης, ο Γραμματέας του Τομέα Ενέργειας Κώστας Μαθιουδάκης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς παρουσίασαν το προγραμματικό σχέδιο του Κινήματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του τομέα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ χαρακτήρισε «αποτυχημένη» την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης κατηγορώντας την μεταξύ άλλων για «σκάνδαλο» με την επιλογή των κριτηρίων της κατανομής ηλεκτρικού χώρου, ενώ καυτηρίασε το γεγονός ότι στην ενέργεια «κερδίζουν πάντα οι λίγοι με το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας να πληρώνει το υψηλό κόστος ενέργειας».

Σημείωσε την αντίφαση της κυβέρνησης στο θέμα της εξάρτησης της Ελλάδας από το φυσικό αέριο: «Η κυβέρνηση από τη μία λέει ότι προωθεί την απεξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο και την ίδια στιγμή επισπεύδει την απολιγνιτοποίηση με το κλείσιμο της Πτολεμαϊδας 5 και τη μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου.

Σκληρή ήταν η κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη και για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και απευθυνόμενος στην κυβέρνηση είπε: «Δεν είναι μόνο ερασιτέχνες, είναι και επικίνδυνοι», υπογράμμισε αναφερόμενος στην απουσία ενός χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του έργου που ειναι συνδεδεμένο με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Ανδρουλάκης: Δραματική η αύξηση του κόστους ενέργειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας: «Η αποτυχία της στην ενεργειακή πολιτική αποτυπώνεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής. Το κόστος ζωής λόγω της ενέργειας είναι πάρα πολύ υψηλό, όπως και το κόστος να παράξεις προϊόντα, τα οποία για πολλούς λόγους, οι συντελεστές παραγωγής έχουν αυξηθεί, κυρίως λόγω του κόστους ενέργειας.»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ενέργεια στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ακριβή: «Την αποτυχία τους την πληρώνει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μεταποιητής, το νοικοκυριό, καθημερινά. Κάποιοι κερδίζουν και το σύνολο της πραγματικής οικονομίας χάνει. Και επειδή ακούμε ότι «μα, γιατί τα λέτε όλα αυτά, έχουμε από το πιο φθηνό τιμολόγιο, φθηνή ενέργεια στην Ευρώπη», τα στοιχεία που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα δείχνουν ότι η ενέργεια είναι πάρα πολύ ακριβή στην Ελλάδα, και μάλιστα γίνεται ακόμα πιο ακριβή όταν συνδέσουμε το κόστος ενέργειας με την αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού, που έχει καταρρεύσει τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Η κατανομή του ηλεκτρικού χώρου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχισε ασκώντας κριτική σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης.

Ένα από τα σημεία της επίθεσης που εξαπέλυσε είναι η κατανομή του ηλεκτρικού χώρου στις ΑΠΕ. Όπως είπε: «Εμείς από την πρώτη στιγμή παρουσιάσαμε ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση. Ένα σχέδιο πράσινο, ένα σχέδιο δίκαιο, ένα σχέδιο ανθεκτικό. Ένα σχέδιο που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις της ελληνικής οικονομίας με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα σε μία εποχή όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και δημιουργούν εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή.»

Όπως εξήγησε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έδινε προτεραιότητα στην κατανομή του ενεργειακού χώρου στους πραγματικούς παραγωγούς, στους συνεταιρισμούς, στους δήμους, στους μεταποιητές, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίζουν ότι μακροπρόθεσμα καταναλώνουν την ενέργεια που παράγουν, άρα έχουν σταθερό, χαμηλό κόστος παραγωγής. «Αυτό δεν έγινε στη χώρα μας. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, είναι ο τρόπος, τα κριτήρια που έγινε η κατανομή του ενεργειακού χώρου, εις βάρος όλων αυτών των ανθρώπων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πραγματικών παραγωγών, και κυρίως για την ελληνική περιφέρεια. Τα αποτελέσματα λοιπόν τα βιώνουμε στο κόστος παραγωγής.», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι επενδύσεις στα δίκτυα και την αποθήκευση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για την καθυστέρηση επενδύσεων στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και την αποθήκευση.

Όπως είπε: «Θα μπορούσαμε να έχουμε επενδύσει στα δίκτυα, να έχουμε επενδύσει νωρίτερα στην αποθήκευση, ώστε η πράσινη μετάβαση να έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και να είναι πιο δίκαιη, αλλά και να δίνει δυνατότητες στην παραγωγική Ελλάδα να αποκτήσει ανθεκτικότητα.»

Η απολιγνιτοποίηση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πυρά και για τον τρόπο με τον οποίο προχωρά η κυβέρνηση στην απολιγνιτοποίηση και το κλείσιμο της τελευταία λιγνιτικής μονάδας της Πτολεμαϊδας 5.

Αφού πρώτα αποσαφήνισε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για την απολιγνιτοποίηση: «Εμείς εξαρχής είπαμε ότι η χώρα θα έφευγε από τον λιγνίτη. Όπως θα φύγουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς όμως έπρεπε να γίνει; Με τι ρυθμούς; Οι ρυθμοί έπρεπε να είναι απολύτως εξαρτώμενοι από τις επενδύσεις στο δίκτυο και στην αποθήκευση. Άρα, όσο καθυστερούσαν αυτές οι επενδύσεις, τόσο θα έπρεπε να κερδίσουμε χρόνο για να κάνουμε πιο ομαλή απολιγνιτοποίηση. Ούτε αυτό έγινε.», καυτηρίασε και μίλησε για αντιφατική πολιτική της κυβέρνησης: «Και εδώ υπάρχει το δεύτερο παράδοξο με τον ενεργειακό χώρο. Από τη μία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι βασικός συντελεστής του επίμονου πληθωρισμού είναι η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και από την άλλη ο Πρωθυπουργός οδήγησε σε ξαφνικό θάνατο την υπερσύγχρονη μονάδα —Πτολεμαΐδα 5— μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου.»

Ο ίδιος έθεσε τα ακόλουθα ερωτήματα στην κυβέρνηση: «Τελικά υπάρχει σχέδιο; Ή όλα γίνονται και προτεραιοποιούνται βάσει των εξυπηρετήσεων που κάνει η κυβέρνηση σε οικονομικά συμφέροντα; Διότι αυτό πια είναι εμφανές. Στο θέμα του ενεργειακού χώρου, ποιος ευνοήθηκε και ποιοι δυστυχώς έμειναν στο περιθώριο, με πολύ μεγάλες δυσκολίες ακόμη κι όταν τελικά πήραν όρους σύνδεσης.»

Ενεργειακή φτώχεια και τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Ένας άλλος τομέας στον οποίο άσκησε κριτική ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν η ενεργειακή φτώχεια και η εφαρμογή των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης.

«Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστους ζωής και αντιμετώπισης ενεργειακής φτώχειας. Διότι μπροστά μας έχουμε και άλλες πολιτικές στις οποίες πρέπει να προσαρμοστούμε. Αυτές τις πολιτικές δεν μπορεί να τις πληρώσει ο φτωχότερος Έλληνας. Ο πιο αδύναμος Έλληνας», τόνισε και είπε για τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης: «Έχουμε ένα στόλο γηρασμένων αυτοκινήτων, έχουμε σπίτια που είναι δυστυχώς υψηλού ενεργειακού αποτυπώματος. Τρέχουν προγράμματα, όμως τα αποτελέσματα είναι πολύ μικρότερα από αυτά που θα μπορούσαμε να έχουμε, γιατί και εδώ υπάρχουν πολύ μεγάλες αστοχίες εις βάρος των πιο αδύναμων πολιτών.»

Χρηματιστήριο Ενέργειας

Από τα πυρά του Νίκου Ανδρουλάκη δεν ξέφυγε ούτε το Χρηματιστήριο Ενέργειας αφήνοντας σαφείς αιχμές αφενός για το πώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ το διαπραγματεύτηκε: «Το χρηματιστήριο ενέργειας που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ήρθε στη Βουλή και είδαμε ποια ήταν τα αποτελέσματα του χρηματιστηρίου ενέργειας».

Άσκησε κριτική στο γιατί η κυβέρνηση δεν ζήτησε εξαίρεση κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης ως προς τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας: «Κάποιες χώρες, και μιλώ για την Πορτογαλία και την Ισπανία, διεκδίκησαν εξαίρεση κατά την περίοδο της κορύφωσης της ενεργειακής κρίσης, με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Η Ελλάδα, ενώ θα μπορούσε, δεν διεκδίκησε εξαίρεση.»

Και παρουσίασε την πρόταση των διμερών συμβολαίων ενέργειας: «Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα επιχείρημα: ωραία, δεν κάναμε αυτό, γιατί δεν κάνουμε κάτι άλλο για να διασφαλίσουμε το χαμηλό κόστος ενέργειας; Και ποιο είναι αυτό; Όταν το 85 με 90% της ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα, το κόστος καθορίζεται από το χρηματιστήριο ενέργειας, και βλέπουμε το τόσο υψηλό κόστος, ενώ σε άλλες χώρες που καθορίζεται το 50%, το 40% και έχουν πολλά διμερή συμβόλαια σταθερού κόστους με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος ενέργειας, γιατί δεν προχωρούμε και σε αυτή την πολιτική; Άρα να μειώσουμε την επιρροή και την επίδραση της τιμολόγησης βάσει του χρηματιστηρίου ενέργειας, και έτσι να πέσει το κόστος που πληρώνει ο ελληνικός λαός και η παραγωγή; Γιατί υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά παραδείγματα.»

Κι κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση: «Και εδώ η επιμονή της κυβέρνησης δημιουργεί ερωτήματα. Απάντηση σε όλα αυτά από τον Πρωθυπουργό είναι ότι «καλά, κάποτε αγοράζαμε ενέργεια, τώρα είμαστε μια μεγάλη εξαγωγική δύναμη». Μα όταν εξάγεις κάτι σε γειτονικές χώρες, τότε έχεις και την πολυτέλεια να καθορίσεις ένα χαμηλότερο κόστος ενέργειας για τους κατοίκους της χώρας. Αφού λοιπόν είναι τόσο μεγάλη επιτυχία, ούτε αυτό έχει συμβεί.»

Έλεγχος στην αγορά

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θυμήθηκε τις πιστολές του πρωθυπουργού στην κυρία Φον ντερ Λάιεν. «Θέλω να θυμηθείτε. Πόσες φορές είχαμε επικοινωνιακές απαντήσεις, επιστολές στην κυρία Φον ντερ Λάιεν για θέματα που αφορούν την εθνική πολιτική, της ενέργειας, των κανόνων στην αγορά. Κάθε τρεις και λίγο, η ακρίβεια είναι πίσω και γράφουμε στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», επέκρινε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε ερωτήματα στην κυβέρνηση: «Εμείς λέμε απλά πράγματα. Θα μπουν κανόνες στην αγορά; Θα επιτηρηθεί επιτέλους από το κράτος η αγορά; Ή το κράτος, με αυτή την κυβέρνηση, θα είναι τροχονόμος μιας ασύδοτης αγοράς, που πάντα κάποιοι κερδίζουν, οι πολύ λίγοι, και στην ενέργεια οι πάρα πολύ λίγοι και πάρα πολύ πλούσιοι, εις βάρος της κοινωνίας και της παραγωγής; Αλλά, από την άλλη, μιλάμε για επιχειρηματικότητα, μιλάμε για ανάγκη ανάπτυξης, ανθεκτικής, δίκαιης. Αλλά χωρίς τις βασικές προϋποθέσεις, που μία από αυτές είναι η ενέργεια, λίγο-πολύ τα πράγματα που έχουν γίνει δεν διασφαλίζουν το κόστος.»

Οι 5 εθνικοί στόχοι για το 2035

Ο Γιάννης Μανιάτης παρουσίασε πέντε εθνικούς στόχους που πρέπει να τεθούν έως το 2035.

1.Ενεργειακή ανεξαρτησία

Η Ελλάδα να μπορεί, σε ετήσια βάση, να παράγει το σύνολο σχεδόν της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει και να περιορίσει δραστικά την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ο καλύτερος τρόπος για να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα (70%) είναι να τροφοδοτήσουμε την οικονομία μας με ηλεκτρική ενέργεια από καθαρές, εγχώριες πηγές.

2. Μόνιμα χαμηλότερο κόστος

Όχι αποσπασματικές επιδοτήσεις λογαριασμών, αλλά διαρθρωτική μείωση του κόστους μέσα από φθηνότερη εγχώρια πράσινη παραγωγή ενέργειας, καλύτερη διαχείριση της σχέσης παραγωγής – κατανάλωσης ενέργειας, μεγαλύτερη εποπτεία της αγοράς, με τελικό στόχο η φθηνή παραγωγή να αντικατοπτρίζεται στα τελικά τιμολόγια.

3. Ενέργεια στην υπηρεσία της παραγωγής

Να συνδεθεί κάθε νέα μεγάλη ενεργειακή επένδυση με ελληνικές βιομηχανικές παραγγελίες, θέσεις εργασίας, έρευνα και τεχνολογία, περιφερειακή ανάπτυξη, εγχώρια προστιθέμενη αξία.

4. Δίκαιη μετάβαση

Κανένα ευάλωτο νοικοκυριό να μη στερείται βασικές ενεργειακές υπηρεσίες και καμία περιοχή που φιλοξενεί ενεργειακές εγκαταστάσεις να μην αισθάνεται ότι πληρώνει το κόστος χωρίς να εισπράττει το όφελος.

Άμεση ενεργοποίηση όλων των μέτρων δίκαιης μετάβασης σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, με αξιοποίηση του 1,6 δις ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης που είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, και σήμερα, μετά από 6 χρόνια, έχει επενδυθεί μόνο το 9,4%. Ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί στη Δυτ. Μακεδονία το 2021 συνολικές επενδύσεις λόγω απολιγνιτοποίησης ύψους 7,5 δις ευρώ.

Όχι στη μετατροπή της Πτολεμαΐδας IV σε Μονάδα Φυσικού Αερίου, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος για το Σύστημα Ενέργειας και ιδίως εκείνο που θα προκληθεί από την επιδείνωση της επάρκειας ισχύος της χώρας, την επιδείνωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και το πιθανό αυξημένο κόστος για νέες υποδομές δικτύων και αποθήκευσης.

5. Αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας

Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε ενεργειακή πύλη και κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με διασυνδέσεις ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, δεδομένων και, μελλοντικά, καθαρών καυσίμων.

Η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης παρουσίασε την πολιτική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ρεύματος κατά 20% έως το 2027 και 30% μακροπρόθεσμα, καθώς και ένα γενναίο πρόγραμμα για τη μείωση του κόστους της βιομηχανίας και την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει δαιμονοποιήσει την πράσινη μετάβαση λόγω της άδικης και μεροληπτικής διαχείρισης, και προτείνεται ένας νέος σχεδιασμός που θα δίνει έμφαση στη διάσπαρτη ιδιοκτησία των ανανεώσιμων πηγών (ενεργειακές κοινότητες, συνεταιρισμοί, συμμετοχή δήμων και νοικοκυριών), ώστε ο πλούτος από την ενεργειακή πίτα να ανήκει στην κοινωνία και όχι στα ολιγοπώλια.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης καυτηρίασε την ακύρωση του προγράμματος για θερμοσίφωνες, το υψηλό κόστος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τη συστηματική θέσπιση ενεργειακής πολιτικής μέσω βραδινών τροπολογιών.

Υπογράμμισε ότι η χώρα έχασε μια τεράστια ευκαιρία να μετασχηματίσει το παραγωγικό της μοντέλο με φθηνό ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. «Αυτή η αστοχία έχει οδηγήσει σε υψηλές τιμές ρεύματος, καλπάζοντα πληθωρισμό, αύξηση του κόστους ζωής, μείωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και διπλάσια ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Ειδική αναφορά έκανε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από το ενεργειακό κόστος, αναγκάζοντας τους δήμους να αυξάνουν τα τέλη προς τους δημότες. Ο Φραγκίσκος Παρασύρης πρότεινε ότι η παραχώρηση του ηλεκτρικού χώρου στους δήμους για παραγωγή ενέργειας θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ανακούφιση χωρίς δημοσιονομικό κόστος, κάτι που δεν προχωρά λόγω του χαρακτήρα του ενεργειακού χώρου ως «ιερής αγελάδας».

Επιπλέον, παρουσίασε τις παρεκκλίσεις από τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης στον τομέα της ενέργειας, με ελάχιστα μέτρα να έχουν υλοποιηθεί και σημαντικές μειώσεις στους στόχους για ανακαινίσεις νοικοκυριών (ιδίως ενεργειακά φτωχών) και παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις. Τόνισε την αποτυχία του προγράμματος «Απόλλων» και τη σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε αποθηκευτική επάρκεια, οδηγώντας σε απώλεια φθηνής, πράσινης ενέργειας.

Επτά προτάσεις

Ο Κώστας Μαθιουδάκης ανέδειξε το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, όπου το 18% των νοικοκυριών δεν μπορούν να θερμάνουν επαρκώς το σπίτι τους, ποσοστό διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το υψηλότερο στην Ευρώπη. Τόνισε επίσης ότι η ενεργειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών (ως ποσοστό του συνολικού τους εισοδήματος) είναι η δεύτερη χειρότερη στην Ευρώπη. Ο ομιλητής δίνει έμφαση στην ανεπαρκή εφαρμογή του προγράμματος “Εξοικονομώ”, όπου η Ελλάδα από τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε στην τρίτη από το τέλος, καθώς και στην υποχρησιμοποίηση των έξυπνων μετρητών και την αδυναμία πάταξης της ρευματοκλοπής.

Παρουσίασε σχέδιο επτά προτάσεων για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων του ενεργειακού κόστους, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων στη χονδρική αγορά με επέκταση των διμερών συμβολαίων, μαζική μεταφορά καταναλωτών σε «μπλε» τιμολόγια, μείωση του χρέους των ΥΚΩ μέσω νέων διασυνδέσεων, ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας, πάταξη της ρευματοκλοπής με ενεργοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, επιτάχυνση της διείσδυσης των έξυπνων μετρητών και αναμόρφωση του κοινωνικού τιμολογίου και του προγράμματος «Εξοικονομώ» με προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Ο Μαθιουδάκης τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των ενεργειακών κοινοτήτων, με συγκεκριμένους στόχους το 2030, ώστε κάθε δήμος άνω των 10.000 κατοίκων να έχει μια ενεργειακή κοινότητα, και την υποχρέωση διάθεσης μέρους του νέου ηλεκτρικού χώρου σε αυτές.