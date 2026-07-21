Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλλιεργεί προσδοκίες για νέα ανάπτυξη μέσω ΕΠΑ

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Στην… πεπατημένη οδό των υποσχέσεων, με φόντο και το προεκλογικό εγερτήριο που απεύθυνε χθες μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα κινήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, με συνολικό ύψος 23 δισεκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτήρισε το ΕΠΑ αποτέλεσμα της επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης από το 2019, που επέτρεψε στη χώρα να επιτυγχάνει δημοσιονομικούς στόχους, να παράγει πλεονάσματα και να μειώνει το χρέος, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.

Πρόσθεσε πως ήταν επιλογή στοχευμένη διάθεση των πόρων του ΕΠΑ σε επενδύσεις, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη.

«Έχουμε στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής διάστασης του προγράμματος, με σκοπό η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσω της συνεργασίας της κεντρικής κυβέρνησης με τις περιφέρειες.

«Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Bλέπουν ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία, όμως, η οποία θα μας επιβάλλει όλους να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες».

Ταχύτητα και διαφάνεια στην αξιοποίηση των πόρων

Και συνέχισε λέγοντας πως «το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές αξιολόγησης, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. O σχεδιασμός γινότανε πάντα με ορίζοντα το επόμενο έτος, τον επόμενο χρόνο. Oι περιφέρειες λίγο-πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες. Aυτό αλλάζει. Θα κριθούμε όλοι από την ταχύτητα αλλά και από την ποιότητα, τη διαφάνεια, την ωρίμανση και την προκήρυξη των έργων τα οποία θα κληθούμε να υλοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια. Kαι αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση, θα έλεγα, για την επόμενη τετραετία εφόσον μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός.

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητες η αποτελεσματική διαχείριση υδάτων, η υλοποίηση έργων με βάση τις εθνικές στρατηγικές και η επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης και προκήρυξης έργων, με έμφαση στην ποιότητα, τη διαφάνεια και τον συντονισμό.

Εφαλτήριο για αναπτυξιακό άλμα το ΕΠΑ

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη δυνατότητα του ΕΠΑ να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τις σύγχρονες προτεραιότητες, όπως ψηφιακά δίκτυα, διαχείριση νερών και κοινωνική προστασία, πέρα από τις παραδοσιακές υποδομές.

Καταληκτικά, επανέλαβε την ανάγκη για συλλογική προσπάθεια κεντρικού κράτους και περιφερειών στην υπηρέτηση της εθνικής στρατηγικής με ορίζοντα πενταετίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μέχρι το 2030, η Ελλάδα θα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα.