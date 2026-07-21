Παπαθανάσης: Το ΕΠΑ 2026-2030 σχεδιάστηκε για τις πραγματικές ανάγκες

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Το σχέδιο για τη χρηματοδότηση της Ελληνικής οικονομίας στην μετά το Ταμείο Ανάκαμψης εποχή παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια εκδήλωσης για τo Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, μελών της κυβέρνησης και βουλευτών, περιφερειαρχών, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, επιμελητηρίων, οργανισμών και φορέων.

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το 2019 οι διαθέσιμοι πόροι για δημόσιες επενδύσεις ήταν 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2025 ανήλθαν σε 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2026 οι πόροι ανέρχονται στο ύψος-ρεκόρ των 16,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οπως είπε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 ανέρχεται σε 17,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Σε αυτά προστίθενται 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση υποχρεώσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Συνολικά, κινητοποιούνται 23 δισεκατομμύρια ευρώ εθνικών πόρων. Δηλαδή περίπου διπλάσιοι πόροι από την περίοδο 2021-2025.

Με στόχο τις πραγματικές ανάγκες

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, «το ΕΠΑ 2026-2030 σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει πραγματικές ανάγκες, να γεφυρώνει χρηματοδοτικά κενά και να υπηρετεί την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη». Πρόσθεσε ακόμη πως η κυβέρνηση μεταρρύθμισε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΠΑ, με τον Νόμο 5264/2025 και με ενιαίους κανόνες, για ταχύτερες διαδικασίες, για καλύτερη αξιολόγηση των έργων, για συστηματικούς ελέγχους με διαφάνεια και λογοδοσία.

Στόχος είπε, είναι προς στη διάρκεια του ΕΠΑ 2026-2030 να δημιουργηθούν πολύ περισσότερες από τις 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη δημιουργήθηκαν και να μειωθεί ακόμα περισσότερο από το 8,1% την ανεργίανα αυξηθούν πολύ περισσότερο από το 83% οι επενδύσεις, να συνεχιστεί η ενίσχυση της βιομηχανικής, η αύξηση των εξαγωγών και των άμεσων ξένων επενδύσεων, να ενισχυθούν οι ψηφιακές συναλλαγές μέσω του gov.gr.

Κλείνοντας, ο Νίκος Παπαθανάσης είπε: «Το σχέδιο μας για το 2030 είναι καθαρό. Συνεχίζουμε την δουλειά για μια Ελλάδα με ακόμα πιο σύγχρονες υποδομές. Με ισχυρή δημόσια υγεία και καλύτερη παιδεία. Με ψηφιακό κράτος και πολύ λιγότερη γραφειοκρατία. Με ανταγωνιστική βιομηχανία, δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Με πραγματικές ευκαιρίες για τις νέες και τους νέους, ώστε να ζουν το παρόν και να δημιουργούν το μέλλον στην πατρίδα τους, για την πατρίδα τους. Όπου κάθε ευρώ δημόσιας επένδυσης παράγει μετρήσιμο αποτέλεσμα και δημιουργεί μεγαλύτερη υπεραξία για την κοινωνία στο σύνολό της και για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά».

Μετά το πέρας της παρουσίασης συνεδρίασε για πρώτη φορά η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, με θέμα την περαιτέρω εξειδίκευση των στόχων του ΕΠΑ 2026-2030.