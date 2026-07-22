 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Venture Capital"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Venture capital: Πώς αλλάζουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πώς τα venture capital ξαναγράφουν τους κανόνες σε μια μοναδική έκρηξη των IPO

World 22.07.2026, 23:35
Σχολιάστε
Venture capital: Πώς αλλάζουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει δημιουργήσει μόνο νέους τεχνολογικούς κολοσσούς. Έχει αλλάξει ριζικά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα venture capital, αναδεικνύοντας μια νέα γενιά επενδυτών που ακολουθεί διαφορετική στρατηγική από εκείνη που κυριαρχούσε στη Silicon Valley τις τελευταίες δεκαετίες.

Με εταιρείες όπως η SpaceX, η Anthropic και η OpenAI να αποκτούν αστρονομικές αποτιμήσεις πριν ακόμη εισαχθούν στο χρηματιστήριο, οι επενδυτές που τόλμησαν να τις στηρίξουν απολαμβάνουν πλέον αποδόσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η νέα πραγματικότητα βασίζεται σε μια θεμελιώδη αλλαγή, επισημαίνει η Wall Street Journal. Οι ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εταιρείες παραμένουν πλέον ιδιωτικές για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συχνά περισσότερο από μία δεκαετία. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργίας αξίας πραγματοποιείται πριν από την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, στερώντας από τους μικροεπενδυτές τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτή τη φάση ανάπτυξης.

Αυτό έχει αλλάξει πλήρως τον ρόλο των venture capital funds. Αντί να επενδύουν αποκλειστικά σε πολύ πρώιμο στάδιο, όπως συνέβαινε παραδοσιακά, πολλά επενδυτικά σχήματα προτιμούν πλέον να τοποθετούν μεγάλα ποσά σε πιο ώριμες ιδιωτικές εταιρείες, ακόμη και αρκετά χρόνια μετά την ίδρυσή τους. Η λογική είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, παρά τις ήδη υψηλές αποτιμήσεις τους.

Το venture capital που πίεστεψε στην Anthropic

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γιαμίν Ραζαβί, εταίρος της Spark Capital, η οποία είναι σήμερα η μοναδική εξωτερική επενδύτρια στο διοικητικό συμβούλιο της Anthropic. Το 2022, όταν η εταιρεία δεν διέθετε ακόμη προϊόν ούτε έσοδα, πολλοί επενδυτές αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε χρηματοδότηση που αποτιμούσε την επιχείρηση στα 4 δισ. δολάρια. Η Ραζαβί, όμως, πίστεψε ότι η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα κυριαρχηθεί αποκλειστικά από την OpenAI.

Έπειτα από εκτενή ανάλυση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας της τεχνητής νοημοσύνης –από τα μικροτσίπ μέχρι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και τις εφαρμογές– έπεισε τη Spark Capital να ηγηθεί του γύρου χρηματοδότησης. Η εταιρεία επένδυσε 75 εκατ. δολάρια, τη μεγαλύτερη επένδυσή της μέχρι τότε.

Σήμερα, μετά την εκτόξευση της αποτίμησης της Anthropic στα περίπου 965 δισ. δολάρια, το συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 7 δισ. δολάρια, μετατρέποντας τη συγκεκριμένη απόφαση σε μία από τις πιο επιτυχημένες επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Η περίπτωση αυτή αποτυπώνει τη νέα φιλοσοφία του venture capital. Οι επενδυτές δεν επιδιώκουν πλέον απαραίτητα να καθοδηγούν τις εταιρείες ή να κατέχουν μεγάλο ποσοστό του μετοχικού τους κεφαλαίου. Αντίθετα, λειτουργούν περισσότερο ως χρηματοδότες που συμμετέχουν διαδοχικά σε πολλούς γύρους χρηματοδότησης, παρέχοντας τα κεφάλαια που χρειάζονται οι εταιρείες για να αποκτήσουν τεχνολογικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται και στη θεαματική αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook, οι αμερικανικές νεοφυείς επιχειρήσεις άντλησαν 321 δισ. δολάρια το 2025, έναντι μόλις 84 δισ. δολαρίων το 2016. Παράλληλα, οι χρηματοδοτικοί γύροι των ώριμων startups έχουν εκτοξευθεί: ένας μέσος γύρος Series D, που πριν από δέκα χρόνια ανερχόταν σε περίπου 65 εκατ. δολάρια, ξεπερνά πλέον το 1 δισ. δολάρια.

Λουκ Νόσεκ

Νέα πραγματικότητα, νέοι κίνδυνοι

Η νέα πραγματικότητα, ωστόσο, αυξάνει και τους κινδύνους. Όσο υψηλότερη είναι η αποτίμηση κατά την είσοδο ενός επενδυτή, τόσο μικρότερα είναι τα περιθώρια για εντυπωσιακές αποδόσεις εάν η εταιρεία δεν εξελιχθεί όπως αναμένεται. Όπως επισημαίνουν βετεράνοι του κλάδου, σήμερα υπάρχει πολύ περισσότερο κεφάλαιο που ανταγωνίζεται για πολύ λιγότερες πραγματικά κορυφαίες εταιρείες.

Παρά τις αλλαγές, ένα βασικό χαρακτηριστικό του venture capital παραμένει αναλλοίωτο: οι μεγαλύτερες αποδόσεις προέρχονται από επενδύσεις που αρχικά θεωρούνται υπερβολικά ριψοκίνδυνες ή αντίθετες στο κυρίαρχο επενδυτικό κλίμα.

Ένας από τους ανθρώπους που ενσάρκωσαν αυτή τη φιλοσοφία είναι ο Λουκ Νόσεκ. Συνιδρυτής του Founders Fund μαζί με τον Πίτερ Τιλ και αργότερα της Gigafund, ο Νόσεκ υπήρξε από τους πρώτους μεγάλους υποστηρικτές της SpaceX. Το 2008, όταν η εταιρεία του Ίλον Μασκ αποτιμάτο μόλις στα 400 εκατ. δολάρια και πολλοί αμφισβητούσαν αν θα κατάφερνε ποτέ να κατασκευάζει οικονομικούς πυραύλους, ο ίδιος ηγήθηκε επένδυσης 20 εκατ. δολαρίων.

Η επιλογή θεωρήθηκε τότε εξαιρετικά επικίνδυνη. Ακόμη και επενδυτές του Founders Fund αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο επόμενο fund εξαιτίας αυτής της στρατηγικής. Ο Νόσεκ, όμως, όχι μόνο διατήρησε την εμπιστοσύνη του στη SpaceX, αλλά συνέχισε να επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω της Gigafund. Μετά τη θεαματική είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο, η αξία των συμμετοχών του ανέρχεται πλέον σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Η νέα γενιά επενδυτών παραμένει άγνωστη στο κοινό

Ανάλογη στρατηγική ακολουθεί και η Greenoaks του Νιλ Μέχτα. Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μεγάλες τοποθετήσεις στην Anthropic, στη Safe Superintelligence του Ίλια Σουτσκέβερ, αλλά και στη Sierra, τη startup τεχνητής νοημοσύνης του πρώην συνδιευθύνοντος συμβούλου της Salesforce, Μπρετ Τέιλορ. Ο Μέχτα προτιμά τις συγκεντρωμένες επενδύσεις και δεν διστάζει να αυξάνει τη συμμετοχή του στις εταιρείες που θεωρεί νικητές.

Η νέα γενιά των venture capital firms, όπως οι Spark Capital, Gigafund και Greenoaks, παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, οι επιτυχίες τους στην τεχνητή νοημοσύνη τις έχουν μετατρέψει σε μερικούς από τους ισχυρότερους επενδυτικούς οργανισμούς της Silicon Valley. Ταυτόχρονα, η επιρροή τους συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο. Οι αγορές αναρωτιούνται κατά πόσο οι τεράστιες λογιστικές υπεραξίες θα μετατραπούν τελικά σε πραγματικά κέρδη, αλλά και αν αυτές οι εταιρείες θα συνεχίσουν να έχουν προνομιακή πρόσβαση στους πιο πολλά υποσχόμενους επιχειρηματίες της επόμενης γενιάς.

Σε κάθε περίπτωση, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη αναδιαμορφώσει τους κανόνες του venture capital. Οι μικρές, πρώιμες επενδύσεις που χαρακτήριζαν τη Silicon Valley των προηγούμενων δεκαετιών δίνουν τη θέση τους σε τεράστιες τοποθετήσεις δισεκατομμυρίων σε ώριμες ιδιωτικές εταιρείες. Για όσους επιλέξουν σωστά τους πρωταγωνιστές της επόμενης τεχνολογικής επανάστασης, οι αποδόσεις μπορούν να αποδειχθούν ιστορικές. Για όσους κάνουν λάθος, όμως, το κόστος θα είναι εξίσου εντυπωσιακό.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Drone: Οι εταιρείες σε κούρσα για την παράδοση αυτόνομων μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών
World

Η μάχη για τα drone του μέλλοντος
Ευρώπη: Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί διακοπών του 2026
World

Ευρώπη: Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί διακοπών του 2026
Airbus: Πειραματίζεται με πτυσσόμενα φτερά για την επόμενη γενιά αεροσκαφών
World

Νέα τεχνολογία πτερύγων δοκιμάζει η Airbus
GM: Αλλάζει πορεία ποντάροντας στα μεγάλα SUV, τα pickup και την αμυντική βιομηχανία
World

Η GM αλλάζει πορεία προς την κερδοφορία
Boeing: Ζητά παρέμβαση από τις ΗΠΑ για το δάνειο-ρεκόρ της ΕΕ προς την Airbus
World

Η Boeing ζητά παρέμβαση ΗΠΑ για δάνειο της ΕΕ προς την Airbus
Venture capital: Πώς αλλάζουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
World

Πώς τα venture capital αλλάζουν στην εποχή της ΑΙ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει
Κόσμος

Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, γνωστή ως «Pickaxe Mountain»

Δημήτρης Σταμούλης
Παγκόσμια Τράπεζα: Η κλιμάκωση του πολέμου στo Iράν ίσως φρενάρει την παγκόσμια ανάπτυξη στο 1,3% το 2026
World

Σενάριο σοκ για τη διεθνή οικονομία από την Παγκόσμια Τράπεζα

Τι προβλέπει το χειρότερο σενάριο των μοντέλων που έχει εκπονήσει η Παγκόσμια Τράπεζα

Δημήτρης Σταμούλης
Βενεζουέλα: Μυστήριο γύρω από τα δισ. του πετρελαίου – Πού κατευθύνονται τα έσοδα που ελέγχουν οι ΗΠΑ;
World

Τραμπ: Πού πήγαν τα 13 δισ. από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Η Ουάσινγκτον έχει δώσει αποκλίνουσες εκδοχές για το πού πηγαίνουν τα κεφάλαια την ώρα που η Βενεζουέλα έχει πληγεί από τον σεισμό

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Drone: Οι εταιρείες σε κούρσα για την παράδοση αυτόνομων μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών
World

Η μάχη για τα drone του μέλλοντος

Η Boeing παρουσιάζει το λειτουργικό drone Ghost Bat σε ευρωπαϊκή αεροπορική επίδειξη, ενώ ανατγωνιστές συμπεριλαμβανομένων των Anduril και General Atomics παρουσιάζουν ανταγωνιστικά σχέδια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Επιστροφή στα… συνδικάτα φέρνει η εισαγωγή της ΑΙ στις επιχειρήσεις
World

Η ΑΙ δίνει ώθηση στα... συνδικάτα στον κλάδο τεχνολογίας

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας εντάσσονται όλο και περισσότερο σε συνδικάτα, ενισχύοντας την εργατική πλευρά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Δημήτρης Σταμούλης
Κωνσταντίνος Κατσαρός: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την ElvalHalcor
Business

Κατσαρός: Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και προόδου για την ElvalHalcor

Ο Κωνσταντίνος Κατσαρός πρόεδρος της ElvalHalcor διαβεβαίωσε τους επενδυτές για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Το μεγάλο μυστήριο του πολέμου του Ιράν – Γιατί κανείς δεν το θέλει
Πετρέλαιο

Το μυστήριο του Ορμούζ: Γιατί δεν αγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου παραμένει περίπου 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη τώρα από ό,τι στην αρχή του πολέμου

Τζούλη Καλημέρη
Αγάπη Σμπώκου: Η φετινή χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα ισχυρή για τον ελληνικό τουρισμό
Τουρισμός

Κόντρα στις κρίσεις, ο τουρισμός κυνηγά νέο ρεκόρ

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου υπογράμμισε ότι τα έως τώρα δεδομένα δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για θετική εξέλιξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Drone: Οι εταιρείες σε κούρσα για την παράδοση αυτόνομων μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών
World

Η μάχη για τα drone του μέλλοντος

Η Boeing παρουσιάζει το λειτουργικό drone Ghost Bat σε ευρωπαϊκή αεροπορική επίδειξη, ενώ ανατγωνιστές συμπεριλαμβανομένων των Anduril και General Atomics παρουσιάζουν ανταγωνιστικά σχέδια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Airbus: Πειραματίζεται με πτυσσόμενα φτερά για την επόμενη γενιά αεροσκαφών
World

Νέα τεχνολογία πτερύγων δοκιμάζει η Airbus

Η Airbus πιστεύει ότι η τεχνολογία λύνει το πρόβλημα των μακρύτερων, λεπτότερων, ενεργειακά αποδοτικών πτερύγων που δεν ταιριάζουν στα αεροδρόμια ανά τον κόσμο

GM: Αλλάζει πορεία ποντάροντας στα μεγάλα SUV, τα pickup και την αμυντική βιομηχανία
World

Η GM αλλάζει πορεία προς την κερδοφορία

Μετά από μια τεταμένη σχέση κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, οι τελευταίες αλλαγές της GM ενισχύουν τα έσοδα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Boeing: Ζητά παρέμβαση από τις ΗΠΑ για το δάνειο-ρεκόρ της ΕΕ προς την Airbus
World

Η Boeing ζητά παρέμβαση ΗΠΑ για δάνειο της ΕΕ προς την Airbus

Η Boeing ζήτησε από τον Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ να επιδιώξει πλήρεις όρους δανείου και συμβατότητα με την δασμολογική εκεχειρία του 2021

Venture capital: Πώς αλλάζουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
World

Πώς τα venture capital αλλάζουν στην εποχή της ΑΙ

Πώς τα venture capital ξαναγράφουν τους κανόνες σε μια μοναδική έκρηξη των IPO

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Επιστροφή στα… συνδικάτα φέρνει η εισαγωγή της ΑΙ στις επιχειρήσεις
World

Η ΑΙ δίνει ώθηση στα... συνδικάτα στον κλάδο τεχνολογίας

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας εντάσσονται όλο και περισσότερο σε συνδικάτα, ενισχύοντας την εργατική πλευρά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Δημήτρης Σταμούλης
Κοινωνικά δίκτυα: Ο αριθμός των μηνυμάτων επηρεάζει τους επενδυτές και όχι η ουσία
World

Πώς οι «Fininfluencers» επηρεάζουν τους επενδυτές

Έρευνα της γαλλικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει ότι ο αριθμός των influencers είναι αυτός που μετράει και όχι οι απόψεις τους

Αλέξανδρος Καψύλης
Latest News
AKTOR: Στα 11,25 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών – Άντλησε 650 εκατ. από την ΑΜΚ
Business

AKTOR: Στα 11,25 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών - Άντλησε 650 εκατ. από την ΑΜΚ

Η AKTOR αποφάσισε στις 22 Ιουλίου 2026 να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ

Ερυθρά Θάλασσα: Νέο χτύπημα των Χούθι σε δεξαμενόπλοια
Ναυτιλία

Νέο χτύπημα των Χούθι σε δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες

Λάμπρος Καραγεώργος
Πανελλαδικές 2026: Σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής – Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα
Επικαιρότητα

Πανελλαδικές 2026: Σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής – Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Λίγο μετά τις 11 το πρωί οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα μάθουν τα αποτελέσματα για τις βάσεις εισαγωγής

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν και πάλι το Ιράν
Κόσμος

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν και πάλι το Ιράν

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν για 12η συνεχόμενη νύχτα το Ιράν – Δύο νεκροί και έντεκα τραυματίες – Οι Χούθι επιτέθηκαν σε τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας

Καύσιμα: Στο τραπέζι η επαναφορά της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ
Πετρέλαιο

«Πυροσβεστικά» μέτρα ξανά για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Στην πεπατημένη των πυροσβεστικών μέτρων για τις αυξήσεις στα καύσιμα η κυβέρνηση - Τέλη Ιουλίου οι αποφάσεις - Συναγερμός στα 100 δολ. το βαρέλι

Χρήστος Κολώνας
Konva: Κέρδη «αλίευσε» η Trata παρά την οριακή μείωση πωλήσεων το 2025
Business

Τι… ψάρια έπιασε η «Trata» το 2025 - Τα σχέδια ανάπτυξης

H Konva βελτίωσε το μικτό της κέρδος επί των πωλήσεων και πέτυχε άνοδο καθαρών κερδών - Το στοίχημα των ready meals

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενοίκια: Σχέδιο για παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σχέδιο για παράταση των αφορολόγητων ενοικίων - Ποιους αφορά

Στόχος και η διεύρυνση των δικαιούχων, ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση.

Περί κουλτούρας της καινοτομίας και ανάπτυξης
Opinion

Ο «εχθρός» της καινοτομίας

Όταν οι πολιτικοί αδυνατούν να δουν πιο μακρυά από την ρουτίνα, προκαλούν κρίσεις που ενδέχεται να είναι καταλυτικές για την ίδια τη ζωή

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Drone: Οι εταιρείες σε κούρσα για την παράδοση αυτόνομων μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών
World

Η μάχη για τα drone του μέλλοντος

Η Boeing παρουσιάζει το λειτουργικό drone Ghost Bat σε ευρωπαϊκή αεροπορική επίδειξη, ενώ ανατγωνιστές συμπεριλαμβανομένων των Anduril και General Atomics παρουσιάζουν ανταγωνιστικά σχέδια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί: Αναβίωση ή μια νέα ευκαιρία για εκτός σχεδίου δόμηση;
Ακίνητα

Αναβίωση χωριών ή νέο κύμα δόμησης; Τι αλλάζει με το σχέδιο του ΥΠΕΝ

Στη Βουλή το σχέδιο του ΥΠΕΝ για ιδιωτική πολεοδόμηση εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών αλλά και όμορων εκτός σχεδίου εκτάσεων

Μάχη Τράτσα
Το ταμπλό… μίλησε, ο Μεγάλου έβαλε την… τήβεννο, η αλλαγή σελίδας στα ΕΛΤΑ, ο ΑΔΜΗΕ βάζει τις Κυκλάδες στην πρίζα και ο Θεοδωρικάκος «πιλοτάρει» Airbus
Inside Stories

Το ταμπλό… μίλησε, ο Μεγάλου έβαλε την… τήβεννο, η αλλαγή σελίδας στα ΕΛΤΑ, ο ΑΔΜΗΕ βάζει τις Κυκλάδες στην πρίζα και ο Θεοδωρικάκος «πιλοτάρει» Airbus

Σε... αναζήτηση καταλύτη

Ναυτιλία: Διπλή απειλή σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Ποντοπόρος

Διπλή απειλή για τη ναυτιλία σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Η παράλληλη επιδείνωση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα διευρύνει την αβεβαιότητα για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Λάμπρος Καραγεώργος
Ορμούζ: Η σκοτεινή πύλη που προκαλεί ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία
Experts

H σκοτεινή πύλη του Ορμούζ

Η ρίζα της νέας σύγκρουσης έγκειται πλέον στο ίδιο το Μνημόνιο Κατανόησης του Ιουνίου

Λυκούργος Λιακάκος
Crypto στην Ελλάδα: Οι τρεις πρώτες άδειες και το ευρωπαϊκό διαβατήριο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Νέο τοπίο στα crypto: Οι 3 άδειες και το ευρωπαϊκό διαβατήριο

Οι πρώτες άδειες ανοίγουν την αγορά των crypto στην Ελλάδα – Πώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός και το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Γιώργος Μανέττας
Εργοδοτικές εισφορές: Έρχεται νέα μείωση το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση το 2027 στις εργοδοτικές εισφορές

Θα κυμαίνεται από μισή έως μια ποσοστιαία μονάδα η μείωση στις εργοδοτικές εισφορές και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ

Κώστας Παπαδής
E65: Εγκαίνια για τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας
Κατασκευές

Εγκαίνια για τον «Ε65» - Η στρατηγική σημασία του οδικού άξονα

Τα τελευταία 46 χλμ. του «Ε65» παραδίδονται στην κυκλοφορία - Ποιος είναι ο αυτοκινητόδρομος των 182,1 χλμ. - Ο 3ος κάθετος οδικός άξονας της χώρας

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies