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OpenAI: Προτείνει παραχώρηση μεριδίου 5% στο αμερικανικό Δημόσιο

Η OpenAI του Σαμ Άλτμαν βρίσκεται σε πρώιμες συνομιλίες για συμφωνία δημόσιας ιδιοκτησίας καθώς αυξάνεται η πολιτική πίεση

World 02.07.2026, 09:06
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OpenAI: Προτείνει παραχώρηση μεριδίου 5% στο αμερικανικό Δημόσιο
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Σε προκαταρκτικές συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται η OpenAI για ένα σχέδιο που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει ποσοστό περίπου 5% των μετοχών της στο αμερικανικό Δημόσιο, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει πολιτική στήριξη και να μοιράσει ευρύτερα τα οικονομικά οφέλη που αναμένεται να δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Η πρόταση φέρεται να έχει τεθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, στο πλαίσιο συζητήσεων με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, ο Άλτμαν υποστηρίζει ότι η κοινωνία θα πρέπει να αποκτήσει άμεσο οικονομικό συμφέρον στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι πολίτες να επωφεληθούν από την αξία που δημιουργεί η νέα τεχνολογία.

Η ιδέα δεν αφορά αποκλειστικά την OpenAI. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εταιρεία θα επιθυμούσε και άλλοι κορυφαίοι αμερικανικοί όμιλοι τεχνητής νοημοσύνης να ακολουθήσουν αντίστοιχη πρακτική, παραχωρώντας επίσης περίπου το 5% του μετοχικού τους κεφαλαίου σε έναν δημόσιο επενδυτικό φορέα. Δεν είναι, ωστόσο, σαφές εάν ανταγωνιστές όπως η Anthropic ή οι τεχνολογικοί κολοσσοί Google και Meta θα ήταν διατεθειμένοι να υιοθετήσουν μια τέτοια πρόταση.

OpenAI

Η OpenAI υπό πολιτική πίεση

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενη πολιτική και κοινωνική πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ταχύτατη ανάπτυξη τεράστιων κέντρων δεδομένων, οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, αλλά και οι ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια και την εθνική ασφάλεια έχουν εντείνει τις εκκλήσεις για αυστηρότερη εποπτεία του κλάδου.

Τόσο η OpenAI όσο και η βασική ανταγωνίστριά της, Anthropic, έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωπες με καθυστερήσεις στην κυκλοφορία νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης λόγω του αυξημένου ελέγχου από τις αμερικανικές αρχές. Παράλληλα, αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές αλλά και σύμβουλοι του προέδρου Τραμπ υποστηρίζουν την επιβολή αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου για τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα.

Την ίδια στιγμή, η OpenAI και η Anthropic προετοιμάζονται για μελλοντική εισαγωγή στο χρηματιστήριο, εξέλιξη που θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αξία τους και να αποφέρει τεράστια κέρδη στους σημερινούς μετόχους. Η OpenAI εκτιμάται πλέον ότι αποτιμάται στα περίπου 852 δισ. δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και ένα ποσοστό 5% αντιστοιχεί σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

OpenAI

Το παράδειγμα της Αλάσκα

Το μοντέλο που φαίνεται να εξετάζει ο Άλτμαν βασίζεται στο παράδειγμα του Alaska Permanent Fund, του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Αλάσκας, το οποίο επενδύει τα έσοδα από την εκμετάλλευση πετρελαίου και διανέμει ετήσια μερίσματα στους κατοίκους της πολιτείας. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, τα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ως ένας νέος εθνικός πλούτος, από τον οποίο θα ωφελούνται όλοι οι πολίτες και όχι μόνο οι επενδυτές των εταιρειών.

Οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και οποιαδήποτε συμφωνία πιθανότατα θα απαιτούσε νομοθετική παρέμβαση από το Κογκρέσο. Παρ’ όλα αυτά, αποκαλύπτουν ότι εξετάζονται νέοι μηχανισμοί για τη διανομή των οικονομικών οφελών που αναμένεται να δημιουργήσει η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Άλτμαν έχει συζητήσει το θέμα όχι μόνο με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και με τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Παράλληλα, είχε επαφές και με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος έχει υποστηρίξει ακόμη πιο ριζοσπαστικές λύσεις, προτείνοντας τη δημιουργία δημόσιου επενδυτικού ταμείου που θα κατέχει έως και το 50% των μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI έχει ήδη προϊδεάσει για αυτή τη φιλοσοφία στις προτάσεις πολιτικής που έχει παρουσιάσει τους τελευταίους μήνες. Τον Απρίλιο εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός «ταμείου δημόσιου πλούτου», το οποίο θα δίνει σε κάθε πολίτη συμμετοχή στην οικονομική ανάπτυξη που θα προκύψει από την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και σε όσους δεν επενδύουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αντίστοιχα, το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα της OpenAI υποστήριξε τον Μάιο ότι, σε μια οικονομία όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα παράγει ολοένα μεγαλύτερη αξία, θα χρειαστούν νέοι θεσμοί που θα εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες θα έχουν όχι μόνο οικονομικό όφελος, αλλά και λόγο στη διαμόρφωση αυτής της μετάβασης.

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